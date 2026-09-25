يلتقي رايو فاييكانو مع أتلتيك بلباو يوم الأحد 11 أكتوبر 2026 على ملعب كامبو دي فوتبول دي فاييكاس في مدريد.

تاريخيًا، فرض أتلتيك كلوب هيمنته على هذه المواجهة، بعدما حقق 14 انتصارًا في 24 مباراة جمعته برايو فاييكانو في دوري الدرجة الأولى. وعانى رايو فاييكانو من أجل تحقيق نتائج أمام الفريق الباسكي، إذ فاز في 4 مباريات فقط، بينما انتهت 6 مواجهات بالتعادل.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن حجز تذاكر مباراة رايو فاييكانو ضد أتلتيك بلباو، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة رايو فاييكانو ضد أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني؟

تنطلق مباراة رايو فاييكانو ضد أتلتيك بلباو على ملعب كامبو دي فوتبول دي فاييكاس في مدريد، يوم الأحد 11 أكتوبر 2026.

الدوري الإسباني - الجولة 8 10 أكتوبر 2026 - 08:00 فاييكاس

كيف تشتري تذاكر مباراة رايو فاييكانو ضد أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني؟

لشراء تذاكر مباراة رايو فاييكانو ضد أتلتيك بلباو على ملعب كامبو دي فوتبول دي فاييكاس في مدريد، يمكنك اتباع هذه الخيارات الرئيسية:

1. الشراء حضوريًا من الملعب (شبابيك التذاكر)

على عكس معظم أندية الدوري الإسباني الكبرى، يعتمد رايو فاييكانو بشكل كبير على بيع التذاكر حضوريًا. وتُطرح التذاكر الرسمية للجمهور العام في شبابيك التذاكر (taquillas) في ملعب كامبو دي فوتبول دي فاييكاس خلال الأسبوع الذي يسبق المباراة، وذلك حسب التوافر. ويمكنك شراؤها مباشرة من شباك التذاكر حتى موعد انطلاق المباراة في يوم اللقاء.

2. جماهير الفريق الضيف (قسم أتلتيك بلباو)

إذا كنت تشجع أتلتيك بلباو وترغب في الجلوس في القسم المخصص لجماهير الفريق الضيف، فعادة ما يوزّع أتلتيك كلوب تذاكر الضيوف مباشرة عبر قنواته الرسمية على الأعضاء المسجلين أو روابط المشجعين (peñas).

3. منصات سوق التذاكر الثانوية وإعادة البيع

نادرًا ما يبيع رايو فاييكانو التذاكر عبر الإنترنت مباشرة من خلال بوابة رسمية للجماهير العامة، وقد يتمكن المشجعون الدوليون والزوار من حجز مقاعد عبر منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة رايو فاييكانو ضد أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة رايو فاييكانو ضد أتلتيك بلباو بحسب ما إذا كنت ستشتري التذاكر الرسمية العامة من شباك التذاكر في الملعب أو ستحصل على المقاعد عبر منصات إعادة البيع الثانوية.

أسعار شباك التذاكر الرسمية (كامبو دي فوتبول دي فاييكاس)

عند الشراء مباشرة من شباك تذاكر الملعب (taquillas) خلال أسبوع المباراة، تتراوح أسعار التذاكر الرسمية عادة بين:

المقاعد العادية (Fondo / Lateral Upper tiers): حوالي 25 إلى 50 يورو

المقاعد المميزة (Tribuna Central / Preferred Upper Stand): حوالي 50 إلى 90 يورو

السوق الثانوية ومنصات إعادة البيع

بالنسبة إلى المشجعين الدوليين أو السياح أو من يشترون عبر الإنترنت قبل السفر، تبدأ أسعار التذاكر على منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub عادة عند مستويات أعلى بسبب الطلب والتسعير الديناميكي:

سعر البداية / الدخول العام: حوالي 150 إلى 160 يورو

مقاعد الفئة المتوسطة والفئات الأفضل: حوالي 200 إلى 350 يورو

باقات الجلوس لكبار الزوار والمقاعد المميزة: حتى 500 يورو فأكثر

رايو فاييكانو ضد أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى رايو فاييكانو وأتلتيك بلباو

أسفرت آخر خمس مباريات لرايو فاييكانو في مختلف المسابقات عن فوز واحد وتعادل واحد وثلاث هزائم. وكانت آخر مباراة له فوزًا بنتيجة 3-2 على راسينغ سانتاندير في الدوري الإسباني يوم 5 سبتمبر، لينهي بذلك سلسلة من خسارتين متتاليتين في الدوري أمام برشلونة بنتيجة 5-2 وإشبيلية بنتيجة 2-1 في وقت سابق من الموسم. كما تعادل رايو 1-1 مع ديبورتيفو ألافيس خلال تلك السلسلة من خمس مباريات. وخلال هذه المباريات الخمس، سجل الفريق سبعة أهداف واستقبل 12.

حقق أتلتيك بلباو انتصارين مقابل ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات. وكان مستواه في الدوري الإسباني قويًا مؤخرًا، إذ فاز 3-0 على أتلتيكو مدريد يوم 5 سبتمبر بعد انتصار 2-0 خارج أرضه على سيلتا فيغو يوم 30 أغسطس. وقبل تلك السلسلة، خسر بلباو أمام برشلونة بنتيجة 2-0 وأمام إشبيلية بنتيجة 3-1 في الدوري. وسجل أتلتيك تسعة أهداف واستقبل ستة خلال المباريات الخمس.

رايو فاييكانو ضد أتلتيك بلباو: سجل المواجهات المباشرة مؤخرًا

أقيمت أحدث مواجهة بين الناديين في الدوري الإسباني يوم 28 فبراير 2026، عندما تعادل الفريقان 1-1 على ملعب كامبو دي فوتبول دي فاييكاس. وقبل ذلك، فاز أتلتيك بلباو 1-0 على ملعب سان ماميس في أغسطس 2025، ثم 3-1 على أرضه في أبريل 2025. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة بينهما في الدوري الإسباني، فاز أتلتيك بلباو في ثلاث مباريات، ولم يحقق رايو فاييكانو أي فوز، بينما انتهت مباراتان بالتعادل.