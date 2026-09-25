كيفية الحصول على تذاكر راسينغ سانتاندير ضد فالنسيا: أسعار الدوري الإسباني، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه راسينغ سانتاندير نظيره فالنسيا يوم الأحد 11 أكتوبر 2026 على ملعب إل ساردينيرو في سانتاندير.

المباريات بين الفريقين كانت عمومًا تنافسية وممتعة، بمتوسط 2,8 هدفًا في المباراة الواحدة عبر مواجهاتهما الرسمية. وكانت آخر مواجهة تنافسية بينهما في الدوري يوم 29 يناير 2012، وانتهت بتعادل مثير 2-2 على ملعب إل ساردينيرو.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته حول حجز تذاكر مباراة راسينغ سانتاندير ضد فالنسيا، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة راسينغ سانتاندير ضد فالنسيا في الدوري الإسباني؟

تنطلق مباراة راسينغ سانتاندير ضد فالنسيا على ملعب إل ساردينيرو يوم الأحد 11 أكتوبر 2026.

الدوري الإسباني - الجولة 8 11 أكتوبر 2026 - 15:00 إل ساردينيرو

كيفية شراء تذاكر مباراة راسينغ سانتاندير ضد فالنسيا في الدوري الإسباني

لشراء تذاكر مباراة الدوري الإسباني بين راسينغ سانتاندير وفالنسيا، يمكنك اتباع الخيارات الرئيسية التالية:

الموقع الرسمي لراسينغ سانتاندير: اشترِ مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية للنادي بمجرد فتح باب البيع للجمهور العام.

شباك تذاكر ملعب إل ساردينيرو: اشترِ التذاكر حضوريًا من شباك التذاكر في الملعب بمدينة سانتاندير قبل يوم المباراة، وذلك بحسب التوافر.

القسم الرسمي لجماهير فالنسيا الضيوف: إذا كنت تشجع فالنسيا، فتحقق من الموقع الرسمي لنادي فالنسيا للحصول على التذاكر المخصصة لجماهير الفريق الضيف.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة راسينغ سانتاندير ضد فالنسيا في الدوري الإسباني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة الدوري الإسباني بين راسينغ سانتاندير وفالنسيا بحسب مكان شرائها وفئة المقعد:

التذاكر الرسمية بالسعر الأساسي: تتراوح أسعار تذاكر يوم المباراة القياسية التي تُشترى مباشرة عبر راسينغ سانتاندير عادة بين 30 € و70 € في المدرجات العامة العادية (مثل المدرجات خلف المرمى أو الطوابق العلوية)، وترتفع إلى 80 € و150 €+ في مناطق المنصة الرئيسية المميزة أو المقاعد المطلة على وسط الملعب.

تذاكر قسم الجماهير الضيفة: تتراوح عادة أسعار التذاكر الرسمية المخصصة لجماهير فالنسيا الزائرة بين 30 € و50 € وفق الحدود السعرية القياسية في الدوري الإسباني لأقسام الجماهير الزائرة.

منصات التذاكر الثانوية: على منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub، تتغير الأسعار بحسب الطلب. وعادة تبدأ أسعار مقاعد الدخول العام من نحو 120 € و230 € ، بينما قد تتراوح فئات المقاعد الوسطية أو المميزة بين 350 € و700 €+ .

راسينغ سانتاندير ضد فالنسيا في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة راسينغ سانتاندير وفالنسيا

حقق راسينغ سانتاندير انتصارين وتعادلًا واحدًا وخسارتين في آخر خمس مباريات. وكانت آخر مبارياته خسارة 3-2 أمام رايو فاييكانو في الدوري الإسباني يوم 5 سبتمبر، وذلك بعد فوزه في وقت سابق 3-2 على إلتشي يوم 28 أغسطس. وسجل راسينغ واستقبل أهدافًا في جميع مبارياته التنافسية الأربع هذا الموسم، كما سلطت الخسارة 1-0 أمام خيتافي في وقت سابق من الموسم الضوء على هشاشته الدفاعية. وخلال المباريات الخمس، سجل الفريق 12 هدفًا واستقبل 11.

فاز فالنسيا مرة واحدة وتعادل مرة وخسر ثلاث مرات في آخر خمس مباريات. وجاء انتصاره الوحيد في مباراة ودية قبل الموسم ضد هيركوليس، بينما يشير سجله في الدوري الإسباني إلى ثلاث هزائم وتعادل واحد. وكانت آخر نتيجة له خسارة على أرضه 5-0 أمام برشلونة يوم 6 سبتمبر، كما خسر أيضًا 3-1 أمام ديبورتيفو لا كورونيا في الأسبوع الذي سبقه. وسجل فالنسيا هدفًا واحدًا فقط واستقبل تسعة أهداف خلال مبارياته الثلاث في الدوري الإسباني هذا الموسم.

راسينغ سانتاندير ضد فالنسيا: السجل الأخير للمواجهات المباشرة

أقيمت أحدث مواجهة بين الفريقين في الدوري الإسباني يوم 29 يناير 2012، عندما تعادل راسينغ سانتاندير وفالنسيا 2-2 على ملعب إل ساردينيرو. وجميع المواجهات الخمس المسجلة بين الناديين تعود إلى موسمي 2010-11 و2011-12، حيث فاز فالنسيا في مباراتين، ولم يحقق راسينغ أي فوز، بينما انتهت ثلاث مباريات بالتعادل. وسجل فالنسيا 10 أهداف في تلك المواجهات الخمس مقابل ثمانية أهداف لراسينغ.