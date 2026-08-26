كيفية الحصول على تذاكر راسينغ سانتاندير ضد ديبورتيفو ألافيس: أسعار الدوري الإسباني، معلومات المباراة، مبيعات اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه راسينج سانتاندير فريق ديبورتيفو ألافيس يوم الأحد 13 سبتمبر 2026 على ملعب إل ساردينيرو في سانتاندير.

وكان آخر لقاء بين الفريقين في مباراة ودية صيفية يوم 8 أغسطس 2026، وانتهت بالتعادل 1-1 قبل أن يتفوق ألافيس 7-6 بركلات الترجيح. وسيفتقد راسينج سانتاندير خدمات بيدرو فيليبي وجيورجي جولياشفيلي بسبب الإصابة، بينما يسافر ديبورتيفو ألافيس من دون فاكندو جارسيس الموقوف والمهاجم المصاب لوكاس بويي.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة راسينج سانتاندير ضد ديبورتيفو ألافيس، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة راسينج سانتاندير ضد ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني؟

تقام مباراة راسينج سانتاندير ضد ديبورتيفو ألافيس على ملعب إل ساردينيرو، مع عدم توافر معلومات البث الرسمية حاليًا لهذه المواجهة في الدوري الإسباني.

الدوري الإسباني - الجولة 5 12 سبتمبر 2026 - 08:00 إل ساردينيرو

كيف تشتري تذاكر مباراة راسينج سانتاندير ضد ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني؟

لشراء تذاكر مباراة راسينج سانتاندير ضد ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني على ملعب إل ساردينيرو:

1. القنوات الرسمية للنادي

الموقع الرسمي: زر بوابة التذاكر الرسمية لراسينج سانتاندير (realracingclub.es). وعادة ما تُطرح تذاكر مباريات محددة في الدوري الإسباني للجمهور العام قبل موعد المباراة بأسبوع إلى أسبوعين.

شباك التذاكر في الملعب (Taquillas): يمكنك شراء التذاكر المتبقية مباشرة من ملعب إل ساردينيرو في سانتاندير في الأيام التي تسبق المباراة أو في يوم اللقاء نفسه، بحسب التوافر.

2. خيارات عضوية النادي

مبيعات الأعضاء / حاملي التذاكر الموسمية: غالبًا ما يحصل أعضاء النادي الرسميون ( socios ) على أولوية الوصول أو خصومات قبل فتح البيع للجمهور العام.

3. الأسواق الثانوية

منصات التذاكر الثانوية: إذا نفدت الحصة المخصصة للبيع العام، فإن أسواق إعادة البيع مثل StubHub تعرض تذاكر معاد بيعها، رغم أن الأسعار ستختلف عن السعر الأصلي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة راسينج سانتاندير ضد ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة أتلتيك بيلباو ضد إلتشي على ملعب سان ماميس بحسب قنوات الشراء وموقع المقعد ومستوى الطلب:

خلف المرميين (Fondo Norte / Fondo Sur) : نحو 30 يورو إلى 50 يورو

المدرج الجانبي العلوي (Preferencial / Lateral High) : نحو 55 يورو إلى 90 يورو

المنصة الرئيسية الجانبية (Tribuna Principal / Central) : نحو 85 يورو إلى 140 جنيهًا إسترلينيًا

إذا نفدت التذاكر العادية عبر القنوات الرسمية، فإن منصات تبادل التذاكر الثانوية مثل StubHub أو بائعي السفر المعتمدين لإعادة البيع تقدم عادة نطاقات الأسعار التالية:

الفئة الاقتصادية / خلف المرمى : نحو 60 يورو إلى 80 يورو

رؤية جانبية / المدرج الرئيسي : نحو 80 يورو إلى 140 يورو

باقات كبار الشخصيات والضيافة (تشمل مقاعد مميزة وإمكانية دخول الصالة / خدمات الضيافة): نحو 250 يورو إلى 450 يورو أو أكثر للتذكرة الواحدة

راسينج سانتاندير ضد ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة راسينج سانتاندير وديبورتيفو ألافيس

حقق راسينج سانتاندير فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وثلاث هزائم في آخر خمس مباريات. وكانت أحدث نتيجة تنافسية له الخسارة 1-0 أمام خيتافي في الدوري الإسباني، كما تعادل 2-2 مع فياريال في الأسبوع الذي سبقه. وجاء الفوز الوحيد في تلك السلسلة في مباراة ودية قبل الموسم ضد سبورتينج خيخون، وفاز فيها 4-1. واستقبل راسينج أهدافًا في مبارياته الخمس كلها، كما خسر 3-0 أمام وولفرهامبتون واندررز خلال الصيف.

فاز ديبورتيفو ألافيس في ثلاث مباريات وتعادل في اثنتين من آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات. وكانت آخر مبارياته التعادل 1-1 خارج أرضه أمام رايو فاييكانو في الدوري الإسباني، وقبل ذلك تغلب على خيتافي 3-0 في الجولة الافتتاحية من الموسم. كما حقق ألافيس انتصارين بنتيجة 3-0 أمام كاستيون و1-0 خارج أرضه أمام جيرونا في فترة الإعداد، بينما جاءت هزيمته الوحيدة في تلك الفترة أمام راسينج سانتاندير في مباراة ودية.

راسينج سانتاندير ضد ديبورتيفو ألافيس: سجل المواجهات المباشرة الأخير

جاءت أحدث مواجهة بين هذين الناديين في مباراة ودية قبل الموسم يوم 7 أغسطس 2026، عندما تعادل الفريقان 1-1. وقبل ذلك، انتهت أيضًا مباراة ودية في يوليو 2024 بالتعادل السلبي.

وعبر آخر خمس مواجهات مباشرة، يمتلك ألافيس السجل التنافسي الأقوى، ويشمل ذلك فوزًا 3-0 على أرضه في دوري الدرجة الثانية في يناير 2023 وانتصارًا 2-1 في مباراة ودية خلال يوليو 2023. وكان الاستثناء الوحيد تعادلًا 1-1 عندما استضاف راسينج ألافيس في دوري الدرجة الثانية في نوفمبر 2022.

ترتيب راسينج سانتاندير وديبورتيفو ألافيس

في الدوري الإسباني، يحتل ديبورتيفو ألافيس حاليًا المركز الثاني في جدول الترتيب، بينما يأتي راسينج سانتاندير في المركز الـ13.