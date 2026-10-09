كيفية الحصول على تذاكر ديبورتيفو لا كورونيا ضد ليفانتي: أسعار الدوري الإسباني، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه ديبورتيفو لا كورونيا فريق ليفانتي يوم السبت 17 أكتوبر 2026 على ملعب أبانكا ريازور في لا كورونيا.

يشترك الناديان في تاريخ تنافسي حديث، بعدما التقيا في دوري الدرجة الثانية الإسباني قبل عودتهما إلى دوري الدرجة الأولى. وفي آخر مواجهاتهما في الدوري خلال موسم 2024–25 من دوري الدرجة الثانية، حقق ليفانتي الفوز في المباراتين، بما في ذلك انتصار خارج أرضه بنتيجة 2-1 في ريازور.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية حجز تذاكر مباراة ديبورتيفو لا كورونيا ضد ليفانتي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة ديبورتيفو لا كورونيا ضد ليفانتي في الدوري الإسباني؟

تنطلق مباراة ديبورتيفو لا كورونيا ضد ليفانتي على ملعب أبانكا ريازور في لا كورونيا، يوم السبت 17 أكتوبر 2026.

الدوري الإسباني - الجولة 9 16 أكتوبر 2026 - 15:00 ريازور

كيف تشتري تذاكر مباراة ديبورتيفو لا كورونيا ضد ليفانتي في الدوري الإسباني؟

لشراء تذاكر مباراة ديبورتيفو لا كورونيا ضد ليفانتي على ملعب أبانكا ريازور، اتبع هذه الخيارات الرسمية والموثقة:

البوابة الرسمية لتذاكر RC Deportivo : توجه مباشرة إلى منصة التذاكر الرسمية الخاصة بـ RC Deportivo ‏(ticketing.rcdeportivo.es). وعادة ما تُتاح المقاعد لغير أعضاء النادي مع اقتراب موعد المباراة، بعد أن يؤكد حاملو التذاكر الموسمية مقاعدهم أو يفرجوا عنها. شباك تذاكر ملعب أبانكا ريازور : يمكنك شراء التذاكر شخصيًا مباشرة من شبابيك التذاكر في الملعب في آ كورونيا قبل يوم المباراة، وذلك حسب توافر المقاعد. منصات التذاكر الثانوية : إذا نفدت التذاكر من البوابة الرسمية، يمكن العثور على تذاكر الدخول العام ومقاعد كبار الشخصيات على منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub .

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ديبورتيفو لا كورونيا ضد ليفانتي في الدوري الإسباني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة ديبورتيفو لا كورونيا ضد ليفانتي على ملعب أبانكا ريازور بحسب ما إذا كنت ستشتري التذاكر الأساسية بالسعر الرسمي أو عبر خيارات إعادة البيع:

النطاق القياسي لشباك التذاكر / التذاكر الأساسية : تتراوح عادة أسعار تذاكر الجمهور العامة المباعة مباشرة من RC Deportivo بين 20 € و50 € بحسب القسم، مثل المدرجات العلوية خلف المرمى مقارنة بمقاعد تريبونا الوسطى على خط التماس. باقات VIP والضيافة : تتراوح خيارات المقاعد المميزة مع دخول الصالات أو المواقع المركزية في المدرج السفلي بين 300 € وأكثر من 600 € . سعر البداية في السوق الثانوية : تبدأ عادة أسعار تذاكر إعادة البيع على منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub من حوالي 40 € إلى 85 € للمقاعد الأساسية. أما متوسط أسعار مقاعد الفئة المتوسطة ومدرجات الجوانب فيبلغ نحو 120 € إلى 220 € .

ديبورتيفو لا كورونيا ضد ليفانتي في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى ديبورتيفو لا كورونيا وليفانتي

حقق ديبورتيفو لا كورونيا انتصارين وتعادلين وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له في الدوري الإسباني. وكانت آخر مبارياته خسارة على أرضه بنتيجة 0-1 أمام إشبيلية يوم 16 سبتمبر، لتنهي سلسلة سابقة من المباريات من دون هزيمة. وقبل ذلك خلال هذه الفترة، فاز على فياريال 3-2 خارج أرضه وتغلب على فالنسيا 3-1 على ملعب أبانكا ريازور. وخلال المباريات الخمس، سجل ديبورتيفو ثمانية أهداف واستقبل ستة.

حصد ليفانتي فوزًا واحدًا وتعادلين وهزيمتين من آخر خمس مباريات له في الدوري. وكانت آخر نتائجه خسارة على أرضه بنتيجة 2-4 أمام برشلونة يوم 13 سبتمبر، كما خسر أيضًا 3-0 أمام إسبانيول في وقت سابق خلال هذه السلسلة. وكان أفضل نتائجه الفوز على أرضه 5-2 على ريال بيتيس يوم 29 أغسطس. وسجل ليفانتي سبعة أهداف واستقبل 11 هدفًا خلال تلك المباريات الخمس.

ديبورتيفو لا كورونيا ضد ليفانتي: سجل المواجهات المباشرة الأخير

أحدث مواجهة بين الناديين جاءت في يناير 2026، عندما فاز ليفانتي 1-2 على ملعب أبانكا ريازور في دوري الدرجة الثانية. وقبل ذلك، فاز ليفانتي أيضًا في مباراة الدور الآخر في أكتوبر 2024، بعدما تغلب على ديبورتيفو 2-1 على أرضه. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز ليفانتي مرتين، وفاز ديبورتيفو مرتين، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل، وكانت بنتيجة 2-2 على ملعب أبانكا ريازور في يناير 2018 ضمن الدوري الإسباني.