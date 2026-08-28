يواجه ديبورتيفو لا كورونيا نظيره ريال بيتيس يوم الأربعاء 20 سبتمبر 2026 على ملعب أبانكا-ريازور في لا كورونيا.

تحمل مباريات ديبورتيفو وريال بيتيس تاريخًا حافلًا من مواجهاتهما السابقة في الدوري الإسباني، مع إظهار السجل الحديث للمواجهات المباشرة صدامات تنافسية متقاربة بين الطرفين. وانتهت آخر مباراة رسمية بين الفريقين على ملعب ريازور بفوز ريال بيتيس 1-0 في 12 فبراير 2018.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة ديبورتيفو لا كورونيا ضد ريال بيتيس، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة ديبورتيفو لا كورونيا ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني؟

تقام مباراة ديبورتيفو لا كورونيا ضد ريال بيتيس على ملعب أبانكا-ريازور في لا كورونيا، لذا تحقق من القوائم المحلية في منطقتك لمعرفة موعد انطلاق المباراة المؤكد.

الدوري الإسباني - الجولة 7 20 سبتمبر 2026 - 12:30 ريازور

كيفية شراء تذاكر مباراة ديبورتيفو لا كورونيا ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني

لشراء تذاكر مباراة ديبورتيفو لا كورونيا ضد ريال بيتيس يوم 20 سبتمبر 2026 على ملعب أبانكا-ريازور، إليك الخيارات الرئيسية:

البوابة الرسمية لبيع التذاكر الخاصة بـ RC Deportivo: وهي المصدر الأساسي الأكثر أمانًا لشراء تذاكر مباريات الفريق على أرضه مباشرة من النادي المستضيف. تُطرح التذاكر للجمهور العام قبل المباراة ببضعة أسابيع.

شباك تذاكر ملعب أبانكا-ريازور: في يوم المباراة أو خلال الأيام التي تسبقها، يمكن شراء التذاكر مباشرة من شبابيك التذاكر في الملعب في لا كورونيا، وذلك حسب التوافر.

التخصيص الرسمي لتذاكر الجماهير الزائرة من ريال بيتيس: إذا كنت تشجع الفريق الضيف، فعادة ما يتم توزيع تذاكر قسم الجماهير الضيفة الرسمية عبر ريال بيتيس على أعضاء النادي المسجلين وحاملي التذاكر الموسمية.

الأسواق الثانوية: تعرض منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub تذاكر إعادة بيع للحضور العام وباقات ضيافة VIP، رغم أن الأسعار قد تختلف بحسب الطلب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ديبورتيفو لا كورونيا ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة ديبورتيفو لا كورونيا ضد ريال بيتيس يوم 20 سبتمبر 2026 على ملعب أبانكا-ريازور بحسب ما إذا كنت ستشتري تذاكر أساسية بالسعر الرسمي أو من خيارات السوق الثانوية:

النطاق القياسي لشباك التذاكر / التذاكر الأساسية: تتراوح أسعار التذاكر القياسية المباعة مباشرة من ديبورتيفو عادة بين 20 و50 يورو ، وذلك بحسب القسم، مثل المدرجات العلوية خلف المرمى مقابل المدرج الجانبي المركزي.

سعر البداية في السوق الثانوية: على منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub، تبدأ أسعار تذاكر إعادة البيع من حوالي 45 إلى 50 يورو للمقاعد الأساسية.

متوسط سعر إعادة البيع: يبلغ متوسط أسعار الفئات المتوسطة والأقسام الأكثر شعبية عادة نحو 140 إلى 250 يورو على منصات التذاكر المجمعة.

باقات VIP والضيافة: يمكن أن تتراوح أسعار المقاعد المميزة مع إمكانية دخول الصالات أو المواقع المركزية في المستوى السفلي بين 300 يورو وأكثر من 700 يورو بحسب

ديبورتيفو لا كورونيا ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة ديبورتيفو لا كورونيا وريال بيتيس

حقق ديبورتيفو لا كورونيا فوزًا واحدًا وثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات خاضها في جميع المسابقات. وانتهت مباراتاه في الدوري الإسباني هذا الموسم بالتعادل 1-1، وكان آخرها أمام مالاجا في 24 أغسطس بعد تعادل سابق مع إلتشي. وجاء فوزه الوحيد خلال هذه السلسلة في مباراة ودية قبل الموسم ضد جنوى، وحسمها بنتيجة 1-0، بينما كانت خسارته الوحيدة أمام ريال مدريد بنتيجة 1-0. وسجل ديبورتيفو أربعة أهداف واستقبل أربعة خلال تلك المباريات الخمس.

فاز ريال بيتيس في ثلاث مباريات وخسر واحدة من آخر خمس مواجهات خاضها، مع تعادل واحد أيضًا. وكانت آخر نتائجه الفوز 1-0 خارج أرضه على فالنسيا في الدوري الإسباني يوم 25 أغسطس، بعد انتصار على أرضه 1-0 على ريال سوسييداد قبل ذلك بأربعة أيام. وانتهت كلتا مباراتيه التنافسيّتين هذا الموسم بالفوز. وقبل انطلاق الموسم، تعادل بيتيس 2-2 مع AFC Bournemouth وخسر 1-0 أمام إنتر في مباريات ودية، لكنه تغلب أيضًا على أرسنال 3-1 في فترة الإعداد. وسجل بيتيس خمسة أهداف واستقبل خمسة خلال المباريات الخمس.

ديبورتيفو لا كورونيا ضد ريال بيتيس: سجل المواجهات المباشرة الأخير

جاء أحدث لقاء بين هذين الناديين في الدوري الإسباني يوم 12 فبراير 2018، حين حل ريال بيتيس ضيفًا على ملعب أبانكا-ريازور وفاز 1-0. وقبل ذلك، فاز بيتيس 2-1 على أرضه في سبتمبر 2017، وتعادل الطرفان 1-1 في مواجهة بالدوري الإسباني على ملعب ديبورتيفو في مارس 2017. وعبر آخر خمس مواجهات مباشرة مسجلة، يتفوق ريال بيتيس بفوزين مقابل فوز واحد لديبورتيفو، مع تعادل واحد وانتصار إضافي لديبورتيفو على أرضه بنتيجة 1-0 في مباراة ودية قبل الموسم في أغسطس 2019.