كيفية الحصول على تذاكر ديبورتيفو لا كورونيا ضد إشبيلية: أسعار الدوري الإسباني، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه ديبورتيفو لا كورونيا فريق إشبيلية يوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026 على ملعب أبانكا ريازور في لا كورونيا.

يدخل إشبيلية المباراة ساعيًا إلى البناء على هيمنته المبكرة في الموسم بوصفه متصدر الدوري، بينما يتطلع ديبورتيفو، صاحب المركز المتوسط في جدول الترتيب، إلى استغلال أفضلية الأرض. وتمثل هذه المواجهة فصلًا جديدًا في تنافسهما الطويل في دوري الدرجة الأولى الإسباني، في وقت يستهدف فيه الفريقان حصد نقاط مهمة مبكرًا في الموسم.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن تأمين تذاكر مباراة ديبورتيفو لا كورونيا ضد إشبيلية، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة ديبورتيفو لا كورونيا ضد إشبيلية في الدوري الإسباني؟

تُقام مباراة ديبورتيفو لا كورونيا ضد إشبيلية على ملعب أبانكا ريازور في لا كورونيا. تحقّق من القوائم المحلية في منطقتك لمعرفة موعد انطلاق المباراة المؤكد.

الدوري الإسباني - الجولة 6 16 سبتمبر 2026 - 13:00 ريازور

كيفية شراء تذاكر مباراة ديبورتيفو لا كورونيا ضد إشبيلية في الدوري الإسباني

لشراء تذاكر مباراة ديبورتيفو لا كورونيا ضد إشبيلية، اطّلع على المنصات الرسمية الأساسية أو الأسواق الثانوية الموثوقة:

المنصات الرسمية للنادي (المصدر الأساسي)

البوابة الرسمية لتذاكر RC Deportivo: إذا أُقيمت المباراة على ملعب استاديو أبانكا ريازور (آ كورونيا)، فاشترِ التذاكر مباشرة عبر بوابة التذاكر على الموقع الرسمي لنادي RC Deportivo ‏(entradas.rcdeportivo.es). وتُطرح تذاكر مباريات الفريق على أرضه عادة للبيع للجمهور العام قبل انطلاق المباراة ببضعة أسابيع إلى بضعة أيام، وذلك بعد منح أعضاء النادي (socios) أولوية الشراء أولًا.

شبابيك تذاكر الملعب (Taquillas): يمكنك أيضًا شراء المقاعد المتبقية للدخول العام شخصيًا من شبابيك تذاكر ملعب الفريق المضيف خلال الأيام التي تسبق يوم المباراة.

منصات الطرف الثالث والمنصات التجميعية (السوق الثانوية)

إذا نفدت مقاعد الدخول العام الرسمية، فإن المنصات الثانوية مثل StubHub توفر خيارات لإعادة البيع.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ديبورتيفو لا كورونيا ضد إشبيلية في الدوري الإسباني؟

تختلف أسعار تذاكر ديبورتيفو لا كورونيا ضد إشبيلية بحسب ما إذا كنت تشتري التذاكر بالسعر الاسمي مباشرة من الأندية أو عبر أسواق إعادة البيع التابعة لجهات خارجية.

التسعير القياسي بالسعر الاسمي (شباك التذاكر الرسمي)

تبدأ أسعار تذاكر المباراة الرسمية للدخول العام عادة من فئات قياسية منخفضة عند شرائها مباشرة من بوابة التذاكر الرسمية للنادي المضيف أو من شباك تذاكر الملعب:

الفئة / المقاعد القياسية: نحو 30 € إلى 70 € للمقاعد العامة خلف المرمى أو في المدرجات العلوية.

المدرج الرئيسي / المقاعد المميزة: عادة من 70 € إلى 130 €+ بحسب القرب من أرضية الملعب والموقع المركزي.

أسعار السوق الثانوية وإعادة البيع

إذا كانت هناك نسبة طلب مرتفعة على المباراة أو نفدت التذاكر في البيع العام، فإن الأسعار على منصات إعادة البيع مثل StubHub تعكس طلب السوق المتغير:

إعادة البيع الاقتصادية / البداية من: نحو 50 € إلى 120 € .

متوسط سعر إعادة البيع: يتراوح بين 120 € إلى 270 €+ بحسب موقع المقعد، والهامش السعري الذي يحدده البائع، وحجم الطلب.

باقات كبار الزوار والضيافة: تتراوح عادة بين 200 € إلى 450 €+ للتذكرة الواحدة.

ديبورتيفو لا كورونيا ضد إشبيلية في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

نتائج ديبورتيفو لا كورونيا وإشبيلية

أسفرت المباريات الخمس الأخيرة لديبورتيفو لا كورونيا عن فوز واحد وثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة. وكانت آخر مبارياته تعادلًا 1-1 مع مالاجا في الدوري الإسباني يوم 24 أغسطس، بعدما تعادل 1-1 مع إلتشي في الأسبوع السابق. وجاء فوزه الوحيد خلال تلك المباريات الخمس في مباراة ودية أمام جنوى، فاز فيها 1-0. أما الهزيمة الوحيدة فكانت بنتيجة 1-0 أمام ريال مدريد في فترة ما قبل الموسم. وسجل ديبورتيفو أربعة أهداف واستقبل أربعة أخرى في تلك المباريات الخمس، مع انتهاء مباراتيه التنافسيّتين كلتيهما بالتعادل.

حقق إشبيلية في مبارياته الخمس الأخيرة أربعة انتصارات وهزيمة واحدة. وفاز فريق لويس جارسيا خارج أرضه على أتلتيك بيلباو 3-1 في الدوري الإسباني يوم 22 أغسطس، وهو آخر نتائجه، وسبق ذلك فوز 2-1 على رايو فاييكانو خارج أرضه يوم 15 أغسطس. وجاءت خسارته الوحيدة في مباراة ودية أمام باير ليفركوزن بنتيجة 2-1 يوم 8 أغسطس. كما فاز إشبيلية خارج أرضه على إف سي أوتريخت وNEC نيميخن خلال فترة ما قبل الموسم. وقد انتصر في كلتا مباراتيه في الدوري الإسباني حتى الآن هذا الموسم.

ديبورتيفو لا كورونيا ضد إشبيلية: سجل المواجهات المباشرة مؤخرًا

جاءت أحدث مواجهة بين هذين الناديين في الدوري الإسباني يوم 17 أبريل 2018، حين استضاف ديبورتيفو إشبيلية وانتهت المباراة بالتعادل 0-0 على ملعب أبانكا ريازور. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة مسجلة، يملك إشبيلية ثلاثة انتصارات مقابل لا شيء لديبورتيفو، مع تعادلين. وتشمل انتصارات إشبيلية فوزًا 4-2 وآخر 2-0، وكلاهما على أرضه، بينما كان أفضل نتائج ديبورتيفو في هذه السلسلة هزيمة 2-3 على أرضه في نوفمبر 2016.

ترتيب ديبورتيفو لا كورونيا وإشبيلية

في جدول الدوري الإسباني الحالي، يحتل إشبيلية الصدارة في المركز الأول، بينما يأتي ديبورتيفو لا كورونيا في المركز العاشر.