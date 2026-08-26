كيفية الحصول على تذاكر ديبورتيفو ألافيس ضد فالنسيا: أسعار الدوري الإسباني، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه ديبورتيفو ألافيس فريق فالنسيا يوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026 على ملعب مينديزوروزا في فيتوريا.

تعيد هذه المباراة إحياء منافسة قوية في دوري الدرجة الأولى، إذ يسعى الناديان إلى حصد نقاط مهمة مبكرًا في الموسم. وفي مواجهتهما السابقة في مارس 2026، حقق فالنسيا فوزًا منزليًا صعبًا بنتيجة 3-2 على ملعب ميستايا. وسيحاول ألافيس استغلال أفضلية الأرض للثأر من فالنسيا.

دع GOAL تقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن تأمين تذاكر مباراة ديبورتيفو ألافيس ضد فالنسيا، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة ديبورتيفو ألافيس ضد فالنسيا في الدوري الإسباني؟

تقام مباراة ديبورتيفو ألافيس ضد فالنسيا على ملعب مينديزوروزا في فيتوريا.

الدوري الإسباني - الجولة 6 15 سبتمبر 2026 - 14:00 مينديزوروتزا

كيف تشتري تذاكر مباراة ديبورتيفو ألافيس ضد فالنسيا في الدوري الإسباني؟

يمكنك شراء تذاكر مباراة ديبورتيفو ألافيس ضد فالنسيا من خلال عدة مصادر أساسية:

المنافذ الرسمية للنادي

الموقع الرسمي لديبورتيفو ألافيس: يبيع النادي المضيف التذاكر مباشرة للجمهور عبر بوابة التذاكر الرسمية على الإنترنت الخاصة به (deportivoalaves.com).

شباك تذاكر ملعب مينديزوروزا: يمكن شراء التذاكر شخصيًا من شباك التذاكر في الملعب بمدينة فيتوريا-جاستيز، وذلك حسب التوافر في يوم المباراة أو خلال الأيام التي تسبقها.

المتجر الرسمي (Baskonia Alavés Store): غالبًا ما تكون تذاكر الدخول العام متاحة في المتجر الرسمي للنادي الواقع في وسط مدينة فيتوريا-جاستيز.

منصات التذاكر الثانوية وإعادة البيع

شركاء التذاكر الأساسيون والمواقع المجمعة: تعرض الأسواق الثانوية مثل StubHub تذاكر معاد بيعها من البائعين، رغم أن الأسعار تكون غالبًا أعلى من قيمتها الأصلية بحسب حجم الطلب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ديبورتيفو ألافيس ضد فالنسيا في الدوري الإسباني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة ديبورتيفو ألافيس ضد فالنسيا في الدوري الإسباني على ملعب مينديزوروزا بحسب موقع المقعد وما إذا كنت تشتريها عبر القنوات الرسمية أو الثانوية:

الأسعار الرسمية الأصلية (منافذ النادي)

خلف المرمى (Fondo Polideportivo / Fondo Cervantes): 30 يورو إلى 50 يورو

المدرج الجانبي (Tribuna Preferencia): 35 يورو إلى 55 يورو

المدرج الرئيسي (Tribuna Principal / Central Premium): 50 يورو إلى 75 يورو

المنصات الثانوية وإعادة البيع

على مواقع تبادل التذاكر مثل StubHub، تبدأ الأسعار حاليًا تقريبًا من:

سعر البداية للدخول العام: نحو 60 يورو إلى 70 يورو

متوسط سعر إعادة البيع: نحو 140 يورو إلى 210 يورو (بحسب الفئة وحجم الطلب)

ديبورتيفو ألافيس ضد فالنسيا في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة ديبورتيفو ألافيس وفالنسيا

فاز ديبورتيفو ألافيس في ثلاث مباريات وتعادل في واحدة من آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات، بينما انتهت مباراته التنافسية الوحيدة خلال تلك السلسلة بالتعادل 1-1 أمام رايو فاييكانو في 20 أغسطس. وكانت أفضل نتائجه الفوز 3-0 على خيتافي في الدوري الإسباني يوم 15 أغسطس، وذلك بعد انتصار ودي 3-0 على كاستيون. وسجل ألافيس ثمانية أهداف واستقبل هدفين خلال تلك المباريات الخمس، مع حفاظه على نظافة شباكه في مباراتين منها.

سجل فالنسيا مؤخرًا فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وثلاث هزائم في آخر خمس مباريات. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة 1-0 أمام ريال بيتيس في 25 أغسطس، بعد تعادل سلبي مع سيلتا فيجو قبلها بثلاثة أيام. وجاء فوزه الوحيد في هذه السلسلة خلال مباراة ودية قبل الموسم ضد هيركوليس بنتيجة 2-0. وفشل فالنسيا في التسجيل في ثلاث من آخر خمس مباريات.

ديبورتيفو ألافيس ضد فالنسيا: سجل المواجهات المباشرة الأخير

أقيمت أحدث مواجهة بين الفريقين في الدوري الإسباني يوم 8 مارس 2026، عندما فاز فالنسيا 3-2 على أرضه أمام ألافيس. وقبل ذلك، تعادل الناديان 0-0 على ملعب مينديزوروزا في أكتوبر 2025. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة، حقق ألافيس انتصارين مقابل فوز واحد لفالنسيا، بينما انتهت مباراتان أخريان بالتعادل، كما يملك ألافيس السجل الأقوى عند اللعب على أرضه في هذه المواجهة.