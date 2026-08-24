يواجه ديبورتيفو ألافيس فريق أوساسونا يوم الأحد 6 سبتمبر 2026 على ملعب مينديزوروزا في فيتوريا.

سيسعى الفريقان الجاران إقليميًا إلى حصد نقاط مبكرة مهمة ضمن الجولة الرابعة من موسم 2026-27. وفي آخر مواجهة بينهما في الدوري خلال أبريل 2026، انتهى اللقاء بين الطرفين بتعادل تنافسي 2-2 على الملعب ذاته.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة ديبورتيفو ألافيس ضد أوساسونا، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة ديبورتيفو ألافيس ضد أوساسونا في الدوري الإسباني؟

تنطلق مباراة ديبورتيفو ألافيس ضد أوساسونا على ملعب مينديزوروزا في فيتوريا، ضمن الجولة الحالية من الدوري الإسباني.

الدوري الإسباني - الجولة 4 6 سبتمبر 2026 - 12:30 مينديزوروتزا

كيف تشتري تذاكر مباراة ديبورتيفو ألافيس ضد أوساسونا في الدوري الإسباني؟

لشراء تذاكر مباراة ديبورتيفو ألافيس ضد CA أوساسونا على ملعب مينديزوروتزا يوم 6 سبتمبر 2026، اتبع الخيارات التالية:

1. القناة الرسمية للنادي

الموقع الإلكتروني: اشترِ مباشرة عبر الموقع الرسمي لديبورتيفو ألافيس.

البيع للجمهور العام: تتوفر تذاكر البيع العام مباشرة عبر بوابة التذاكر الخاصة بالنادي.

شباك التذاكر: يمكنك أيضًا زيارة شبابيك التذاكر ( taquillas ) في ملعب مينديزوروتزا في فيتوريا-غاستيز قبل يوم المباراة، إذا ظلت المقاعد متاحة.

2. منصات سوق التذاكر الثانوية

إذا نفدت التذاكر من الموقع الرسمي، يمكنك مقارنة التذاكر وشراؤها عبر منصات إعادة البيع الموثقة مثل قوائم الجماهير على StubHubمع ضمانات حماية المشتري.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ديبورتيفو ألافيس ضد أوساسونا في الدوري الإسباني؟

تنقسم أسعار تذاكر مباراة ديبورتيفو ألافيس ضد CA أوساسونا يوم 6 سبتمبر 2026 على ملعب مينديزوروتزا على النحو التالي:

شباك التذاكر الرسمي والجمهور العام

المقاعد العادية: تتراوح عادة بين 25 إلى 75 جنيهًا إسترلينيًا (30–85 يورو)، بحسب موقع المدرج، مثل الجلوس خلف المرمى في Cervantes مقابل الجلوس المركزي في المدرج الجانبي مثل Tribuna Principal .

منصات التذاكر الثانوية وخيارات إعادة البيع

سعر البداية / الحد الأدنى: نحو 45 جنيهًا إسترلينيًا (حوالي 58 دولارًا أمريكيًا) للمقاعد في الطبقة العليا أو خلف المرمى.

متوسط سعر إعادة البيع: حوالي 180 جنيهًا إسترلينيًا (حوالي 238 دولارًا أمريكيًا) عبر جميع الفئات العادية.

المدرج الجانبي والطبقة السفلى: تتراوح الأسعار من 120 إلى 230 جنيهًا إسترلينيًا للإطلالات المركزية المميزة ( Tribuna Preferente / Principal ).

خيارات الضيافة / VIP: تتراوح من 140 إلى 450+ جنيهًا إسترلينيًا بحسب ما تتضمنه من مزايا الصالات والطعام.

ديبورتيفو ألافيس ضد أوساسونا في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة ديبورتيفو ألافيس وأوساسونا

فاز ديبورتيفو ألافيس في أربع مباريات وتعادل في واحدة من آخر خمس مباريات خاضها في جميع المسابقات. وكانت آخر نتائجه التعادل 1-1 مع رايو فايكانو في الدوري الإسباني، وقبل ذلك تغلب على خيتافي 3-0 في افتتاح الموسم. كما سجل ألافيس انتصارين متتاليين 3-0 و1-1 في فترة الإعداد للموسم. وسجل الفريق تسعة أهداف واستقبل هدفين خلال هذه السلسلة من خمس مباريات.

فاز أوساسونا في مباراتين وخسر ثلاثًا من آخر خمس مباريات. وانتهت آخر مباراة له بالخسارة 0-2 أمام العين في لقاء ودي، كما خسر 2-1 أمام SSC Napoli. وجاءت انتصاراته الثلاثة أمام نوريتش سيتي، وإيبسويتش تاون، وراسينغ سانتاندير. وسجل أوساسونا خمسة أهداف واستقبل أربعة خلال تلك المباريات الخمس.

ديبورتيفو ألافيس ضد أوساسونا: سجل المواجهات المباشرة الأخير

أحدث مواجهة بين الفريقين جاءت في الدوري الإسباني يوم 5 أبريل 2026، عندما تعادل الناديان 2-2 على ملعب مينديزوروزا. وعبر آخر خمس مواجهات مباشرة، يمتلك أوساسونا السجل الأقوى، وكانت انتصاره 3-0 على أرضه في ديسمبر 2025 النتيجة الأكثر حسمًا. وأسفرت المباريات الخمس عن مزيج من التعادلات والانتصارات الضيقة، مع نجاح الطرفين في التسجيل بانتظام.

ترتيب ديبورتيفو ألافيس وأوساسونا

في الدوري الإسباني، يحتل ديبورتيفو ألافيس حاليًا المركز الأول في جدول الترتيب، بينما يأتي أوساسونا في المركز 13.