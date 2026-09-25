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الدوري الإسباني
team-logoديبورتيفو ألافيس
مينديزوروتزا
team-logoأتلتيكو مدريد
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كيفية الحصول على تذاكر ديبورتيفو ألافيس ضد أتلتيكو مدريد: أسعار الدوري الإسباني، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

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ديبورتيفو ألافيس
أتلتيكو مدريد
الدوري الإسباني

يواجه ديبورتيفو ألافيس فريق أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني. إليك كيفية حجز تذاكرك

يواجه ديبورتيفو ألافيس فريق أتلتيكو مدريد يوم الأحد 11 أكتوبر 2026 على ملعب إستاديو مينديزوروزا في فيتوريا.

تكون المباريات بين الفريقين عادةً مواجهات متقاربة وذات طابع دفاعي، إذ شهدت 13 من أصل 20 مواجهة تاريخية بينهما في الدوري أقل من 2.5 هدف إجمالاً. ومع ذلك، نجح ديبورتيفو ألافيس في كسر هذه الهيمنة على ملعب إستاديو مينديزوروزا، وتحديدًا عندما حقق فوزًا لا يُنسى بنتيجة 2-0 على أتلتيكو في أبريل 2024.

دع GOAL تقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة ديبورتيفو ألافيس ضد أتلتيكو مدريد، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة ديبورتيفو ألافيس ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني؟

تنطلق مباراة ديبورتيفو ألافيس ضد أتلتيكو مدريد يوم الأحد 11 أكتوبر 2026 على ملعب إستاديو مينديزوروزا في فيتوريا.

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الدوري الإسباني - الجولة 8
مينديزوروتزا

كيف تشتري تذاكر مباراة ديبورتيفو ألافيس ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني؟

لشراء تذاكر مباراة ديبورتيفو ألافيس ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، اتبع الطرق الأساسية التالية:

  • الموقع الرسمي لديبورتيفو ألافيس: اشترِ التذاكر مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية لنادي ديبورتيفو ألافيس، والتي تضمن مقاعد موثقة بالأسعار الرسمية.
  • شباك تذاكر إستاديو مينديزوروزا: اشترِ التذاكر حضوريًا من شباك التذاكر في الملعب بمدينة فيتوريا-غاستيز قبل يوم المباراة، وذلك حسب التوافر.
  • البوابة الرسمية لجماهير أتلتيكو مدريد خارج الأرض: إذا كنت ترغب في الجلوس في قسم جماهير الفريق الضيف، فتُوزَّع التذاكر مباشرة على الأعضاء المسجلين عبر القنوات الرسمية لنادي أتلتيكو مدريد.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ديبورتيفو ألافيس ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني؟

تختلف أسعار تذاكر ديبورتيفو ألافيس ضد أتلتيكو مدريد على ملعب مينديزوروتزا بحسب مكان شرائها وفئة المقعد:

أسعار التذاكر الرسمية

  • مقاعد الفئة العادية: تبدأ أسعار التذاكر الرسمية المباعة مباشرة عبر ديبورتيفو ألافيس عادةً من 30 € إلى 45 € لمقاعد المدرجات الخلفية (فونو سيرفانتيس / فونو بوليديبورتيفو).
  • المدرجات الوسطى والمركزية: تتراوح أسعار المقاعد المفضلة في المدرجات الجانبية (بريفيرينتي أو تريبونا) عادةً بين 50 € و90 €.
  • مقاعد قطاع الجماهير الضيفة: تبلغ أسعار تذاكر القسم الضيف الرسمية التي يوزعها أتلتيكو مدريد على أعضائه عادةً نحو 30 € إلى 40 € وفقًا للوائح الدوري الإسباني الموحدة الخاصة بالجماهير الزائرة.

ديبورتيفو ألافيس ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة ديبورتيفو ألافيس وأتلتيكو مدريد

يدخل ديبورتيفو ألافيس المباراة في حالة قوية، بعدما حقق أربعة انتصارات وتعادلًا واحدًا في آخر خمس مباريات له بمختلف المسابقات. وكانت آخر نتائجه فوزًا كبيرًا 5-2 على أوساسونا في الدوري الإسباني، كما تغلب أيضًا على فياريال 1-0 وخيتافي 3-0 في وقت سابق من الموسم. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل ألافيس 11 هدفًا واستقبل أربعة، وكانت النقاط الوحيدة التي أهدرها في تعادله 1-1 خارج أرضه أمام رايو فاييكانو.

تكشف آخر خمس مباريات لأتلتيكو مدريد عن ثلاثة انتصارات وتعادل واحد وهزيمة واحدة. وكانت أحدث نتيجة له في المنافسات الرسمية خسارة 3-0 خارج أرضه أمام أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني، وذلك بعد فوزه 3-1 خارج ملعبه على إشبيلية وتعادله 2-2 مع فياريال. وسجل أتلتيكو ثمانية أهداف واستقبل سبعة خلال تلك المباريات الخمس، في نتائج أظهرت جودة هجومية إلى جانب عدم ثبات دفاعي.

ألافيس

ألافيس - المستوى

فياريال
ف1-0
أوساسونا
ف5-2
راسينج
خ2-1
فالنسيا
خ0-1
أتلتيك بيلباو
ت0-0
الهدف المسجل (المستقبل)
7/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
أتلتيكو مدريد

أتلتيكو مدريد - المستوى

أتلتيك بيلباو
خ3-0
ليفربول
خ2-1
ريال سوسييداد
ف0-3
أوساسونا
ف4-0
ريال مدريد
ف2-1
الهدف المسجل (المستقبل)
10/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

ديبورتيفو ألافيس ضد أتلتيكو مدريد: السجل الحديث للمواجهات المباشرة

أقيمت أحدث مواجهة بين الناديين في الدوري الإسباني يوم 18 يناير 2026، عندما فاز أتلتيكو مدريد 1-0 على أرضه. وقبل ذلك، تعادل الفريقان 1-1 على ملعب مينديزوروزا في أغسطس 2025. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة بينهما في الدوري الإسباني، فاز أتلتيكو في مباراتين، وفاز ألافيس في مباراة واحدة، وانتهت مباراتان بالتعادل، مع تسجيل الفريقين تسعة أهداف إجمالًا في تلك المواجهات.

وجهاً لوجه

ديبورتيفو ألافيستعادلأتلتيكو مدريد
1
2
2
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد badge
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
1
ديبورتيفو ألافيس badge
ديبورتيفو ألافيس
ألافيس
0
انتهت
الدوري الإسباني
ديبورتيفو ألافيس badge
ديبورتيفو ألافيس
ألافيس
1
أتلتيكو مدريد badge
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
1
انتهت
الدوري الإسباني
ديبورتيفو ألافيس badge
ديبورتيفو ألافيس
ألافيس
0
أتلتيكو مدريد badge
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
0
انتهت
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد badge
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
2
ديبورتيفو ألافيس badge
ديبورتيفو ألافيس
ألافيس
1
انتهت
الدوري الإسباني
ديبورتيفو ألافيس badge
ديبورتيفو ألافيس
ألافيس
2
أتلتيكو مدريد badge
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
0
انتهت
4الأهداف المسجلة4
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5
#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
برشلونةبرشلونةبرشلونة
7700317+2421
ف
ف
ف
ف
ف
2
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
7511167+916
ف
ف
ف
خ
ف
3
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
751197+216
ت
ف
ف
ف
خ
4
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
7502188+1015
خ
ف
ف
خ
ف
5
إشبيليةإشبيليةإشبيلية
7412109+113
خ
ف
ف
ت
خ
6
ديبورتيفو ألافيسديبورتيفو ألافيسألافيس
7322116+511
ت
خ
خ
ف
ف
7
ديبورتيفو لاكورنياديبورتيفو لاكورنياCOR
7241108+210
ت
خ
ت
ف
ف
8
ريال سوسييدادريال سوسييدادريال سوسييداد
7313913-410
ف
خ
ف
ت
ف
9
فياريالفياريالفياريال
72231312+18
ف
ف
خ
خ
خ
10
أتلتيك بيلباوأتلتيك بيلباوأتلتيك بيلباو
622276+18
ت
ت
ف
ف
خ
11
خيتافيخيتافيخيتافي
722347-38
ف
خ
ت
ت
خ
12
رايو فاليكانورايو فاليكانوفاييكانو
72231116-58
ت
ف
خ
ف
خ
13
أوساسوناأوساسوناأوساسونا
7223613-78
ت
خ
خ
خ
ف
14
سيلتا فيجوسيلتا فيجوسيلتا فيجو
714286+27
ف
ت
ت
ت
خ
15
إسبانيولإسبانيولإسبانيول
7214101007
خ
خ
ف
ت
خ
16
راسينج سانتانديرراسينج سانتانديرراسينج
72141121-107
خ
خ
ف
خ
ف
17
ليفانتيليفانتيليفانتي
6123812-45
خ
خ
ت
ف
ت
18
إلتشيإلتشيإلتشي
71241117-65
ف
خ
ت
خ
خ
19
فالنسيافالنسيافالنسيا
7115413-94
خ
ف
خ
خ
خ
20
مالاجامالاجامالاجا
7034312-93
خ
خ
ت
ت
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

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