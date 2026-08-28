كيفية الحصول على تذاكر خيتافي ضد مالاجا: أسعار الدوري الإسباني، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه خيتافي فريق مالاجا يوم الأربعاء 20 سبتمبر 2026 على ملعب كوليسيوم في خيتافي.

يمتلك خيتافي أفضلية في المواجهات المباشرة الأخيرة، بعدما فاز في ثلاث من آخر خمس مواجهات في الدوري الإسباني أمام مالاجا، بما في ذلك انتصار بنتيجة 1-0 على أرضه في كوليسيوم في يناير 2018. ويدخل خيتافي المباراة ساعيًا إلى البناء على زخمه، بينما يهدف مالاجا إلى تحسين نتائجه خارج أرضه والتقدم في جدول الترتيب بعد بداية الموسم.

دع GOAL تقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة خيتافي ضد مالاجا، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة خيتافي ضد مالاجا في الدوري الإسباني؟

تقام مباراة خيتافي ضد مالاجا على ملعب كوليسيوم في خيتافي. تحقق من القوائم المحلية في منطقتك لمعرفة موعد الانطلاق المؤكد.

الدوري الإسباني - الجولة 7 20 سبتمبر 2026 - 08:00 كوليسيوم

كيف تشتري تذاكر مباراة خيتافي ضد مالاجا في الدوري الإسباني؟

لشراء تذاكر مباراة خيتافي ضد مالاجا على ملعب استاديو كوليسيوم في خيتافي، يمكنك الحصول عليها عبر الخيارات الرسمية والثانوية التالية لبيع التذاكر:

الموقع الرسمي لنادي خيتافي: بما أن خيتافي هو صاحب الأرض، فإن تذاكر الجماهير العامة تُطرح مباشرة عبر البوابة الرسمية للتذاكر على الموقع الرئيسي للنادي (entradas.getafecf.com). وعادة ما يبدأ البيع العام قبل المباراة بأسبوع إلى أسبوعين.

شباك تذاكر استاديو كوليسيوم (Taquillas): يمكنك شراء التذاكر شخصيًا من شباك التذاكر في استاديو كوليسيوم في خيتافي قبل المباراة أو في يوم المباراة، بحسب التوافر.

التخصيص الرسمي لجماهير مالاجا خارج الأرض: إذا كنت ستشجع مالاجا في قسم الجماهير الضيفة، فإن التذاكر تُوزع مباشرة عبر قسم التذاكر الرسمي لمالاجا (entradas.malagacf.com) للأعضاء الرسميين وحاملي التذاكر الموسمية.

السوق الثانوية والمواقع المجمعة: إذا نفدت المقاعد الرسمية، فإن منصات التذاكر الثانوية ومواقع المقارنة مثل StubHub تعرض تذاكر معاد بيعها من خيارات مختلفة في أنحاء الملعب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة خيتافي ضد مالاجا في الدوري الإسباني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة خيتافي ضد مالاجا في الدوري الإسباني بحسب ما إذا كنت تشتريها عبر شباك التذاكر الرسمي للنادي بالسعر الأصلي أو عبر منصات إعادة البيع الثانوية.

التذاكر الرسمية المباشرة (السعر الأصلي):

نطاق التذاكر العامة: نحو 30 إلى 75 يورو عبر قناة التذاكر الرسمية لنادي خيتافي. فوندو (خلف المرميين): 30 إلى 40 يورو . لاتيرال (المدرجات الجانبية): 40 إلى 60 يورو . تريبونا (المدرج الرئيسي): 60 إلى 80 يورو .

منصات إعادة البيع الثانوية:

الأسعار الابتدائية: في أسواق التذاكر الثانوية مثل StubHub، تبدأ الأسعار عمومًا من نحو 120 إلى 160 يورو للمقاعد العادية بسبب الطلب ورسوم المعالجة. متوسط سعر إعادة البيع: يتراوح عادة بين 150 و220 يورو عبر فئات المقاعد العامة.

باقات كبار الشخصيات والضيافة:

تبدأ أسعار المقاعد المميزة مع إمكانية الوصول إلى خدمات الضيافة من نحو 180 إلى 300 يورو+ لكل تذكرة.



خيتافي ضد مالاجا في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة خيتافي ومالاجا

فاز خيتافي في مباراتين وتعادل في واحدة وخسر مباراتين من آخر خمس مباريات له في مختلف المسابقات. وكانت أحدث نتائجه فوزًا بنتيجة 1-0 على راسينغ سانتاندير في الدوري الإسباني يوم 23 أغسطس، كما تغلب على بارتيزان بيوغراد بنتيجة 3-1 في تصفيات دوري المؤتمر يوم 20 أغسطس. وكانت النقطة الأسوأ في هذه السلسلة الخسارة 3-0 أمام ديبورتيفو ألافيس يوم 15 أغسطس. وسجل خيتافي ستة أهداف واستقبل ستة أهداف خلال تلك المباريات الخمس. كما تضمنت السلسلة تعادلًا وديًا 1-1 مع توتنهام هوتسبير.

حصد مالاجا نقطة واحدة من أول مباراتين له في الدوري الإسباني، بينما أسفرت سلسلته من خمس مباريات عن فوز واحد وتعادلين وهزيمتين. وكانت أحدث نتائجه التعادل 1-1 مع ديبورتيفو دي لا كورونيا يوم 24 أغسطس. وقبل ذلك خسر 2-0 أمام أتلتيكو مدريد في افتتاح مشواره بالدوري الإسباني. وشملت نتائج ما قبل الموسم التعادل 2-2 مع فولهام والفوز 4-2 على العربي، كما شهدت السلسلة أيضًا خسارة 2-1 أمام AD Ceuta FC.

خيتافي ضد مالاجا: سجل المواجهات المباشرة الأخير

أقيمت أحدث مواجهة بين هذين الناديين في الدوري الإسباني يوم 19 مايو 2018، عندما فاز خيتافي 1-0 خارج أرضه على مالاجا. وعبر آخر خمس مواجهات مباشرة مسجلة، وجميعها أُقيمت في الدوري الإسباني، حقق خيتافي ثلاثة انتصارات مقابل صفر لمالاجا، مع انتهاء مباراتين بفوز خيتافي في كوليسيوم، بما في ذلك انتصار 1-0 على أرضه في يناير 2018. وكانت أفضل نتيجة لمالاجا في هذه البيانات فوزًا على أرضه 3-0 في فبراير 2016، رغم أن خيتافي فرض تفوقه بخلاف ذلك على المواجهات الأخيرة بين الفريقين.