يواجه خيتافي فريق سيلتا فيجو يوم الاثنين 7 سبتمبر 2026 على ملعب كوليسيوم في خيتافي.

انتهت أحدث مواجهة بينهما في فبراير 2026 بالتعادل 0-0 على الملعب نفسه. ويتفوق خيتافي بفارق تاريخي ضئيل في سجل المواجهات المباشرة، بعدما حقق 11 انتصارًا مقابل 9 انتصارات لسيلتا فيجو عبر 30 مواجهة سابقة.

دع GOAL تقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن تأمين تذاكر مباراة خيتافي ضد سيلتا فيجو، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة خيتافي ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني؟

تُقام مباراة خيتافي ضد سيلتا فيجو على ملعب كوليسيوم في خيتافي، على أن تنطلق في الموعد المؤكد المذكور أعلاه.

الدوري الإسباني - الجولة 4 7 سبتمبر 2026 - 13:00 كوليسيوم

كيفية شراء تذاكر خيتافي ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

1. البوابة الرسمية لتذاكر خيتافي الطريقة الأكثر أمانًا للحصول على مقاعد الدخول العام هي مباشرة عبر النادي المضيف، خيتافي:

الحجز عبر الإنترنت: ادخل إلى قسم تذاكر يوم المباراة على الموقع الرسمي لخيتافي. اختر مباراة 7 سبتمبر ضد سيلتا فيجو، وحدد المدرج الذي تريده ( Fondo أو Tribuna أو Lateral )، ثم أكمل التسجيل.

موعد الطرح: تُطرح تذاكر الجمهور العام عادة قبل موعد المباراة بأسبوع إلى أسبوعين.

في الملعب: إذا لم تكن المباراة قد نفدت تذاكرها، فيمكن شراء ما تبقى من تذاكر الدخول العام من شباك تذاكر Estadio Coliseum ( Taquillas ) في خيتافي حتى انطلاق اللقاء.

2. باقات كبار الشخصيات والضيافة للحصول على مقاعد مطورة، أو وجبات ما قبل المباراة، أو دخول الصالات:

احجز تذاكر VIP أو التذاكر المخصصة للشركات مباشرة عبر القسم التجاري لخيتافي على موقعه الرسمي.

كما تقدم وكالات السفر الرياضية الرسمية ومنصات الضيافة باقات تشمل تذاكر المباراة والإقامة في فنادق محلية.

3. منصات التذاكر الثانوية إذا نفدت خيارات الدخول العام عبر القنوات الرسمية:

تعرض الأسواق الثانوية مثل StubHub تذاكر إعادة بيع من حاملي التذاكر الموسمية.

احرص على مقارنة الأسعار، والتحقق من طرق التسليم، سواء كانت تذكرة إلكترونية عبر الهاتف أو بطاقة فعلية، ومراجعة تفاصيل موقع المقعد قبل الشراء.

كم تبلغ أسعار تذاكر خيتافي ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة خيتافي ضد سيلتا فيجو يوم 7 سبتمبر 2026 على ملعب كوليسيوم بحسب ما إذا كنت ستشتريها عبر القنوات الرسمية أو منصات إعادة البيع الثانوية:

1. التذاكر الرسمية المباشرة (السعر الاسمي)

نطاق أسعار الدخول العام: نحو 25 إلى 65 جنيهًا إسترلينيًا (30 إلى 75 يورو) .

عوامل التسعير: تعتمد أسعار التذاكر القياسية عبر البوابة الرسمية لخيتافي على موقع المقعد:

Fondo (خلف المرميين): نحو 25 إلى 35 جنيهًا إسترلينيًا Lateral (المدرجات الجانبية): نحو 35 إلى 50 جنيهًا إسترلينيًا Tribuna (المدرج الرئيسي): نحو 50 إلى 65 جنيهًا إسترلينيًا



2. منصات إعادة البيع الثانوية

سعر البداية: نحو 100 إلى 155 جنيهًا إسترلينيًا (120 إلى 180 يورو / 131 دولارًا فأكثر) لأرخص الخيارات المتاحة على مواقع إعادة البيع.

متوسط سعر إعادة البيع: نحو 175 إلى 235 جنيهًا إسترلينيًا عبر كبرى أسواق التذاكر الثانوية مثل StubHub ، وذلك بحسب مستوى الطلب واختيار المقاعد.

3. باقات كبار الشخصيات والضيافة

تذاكر الضيافة: تبدأ عادة من 150 إلى 250+ جنيهًا إسترلينيًا للتذكرة الواحدة، وتشمل مقاعد مركزية للمباراة، ودخول الصالات، ومأكولات ومشروبات قبل اللقاء.

خيتافي ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى خيتافي وسيلتا فيجو

فاز خيتافي في مباراة واحدة، وتعادل في واحدة، وخسر ثلاثًا من آخر خمس مباريات خاضها في جميع المسابقات. وكانت آخر مبارياته قد انتهت بفوزه 3-1 على بارتيزان بيوجراد في تصفيات دوري المؤتمر يوم 20 أغسطس. وقبل ذلك، تلقى هزيمة 3-0 أمام ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني يوم 15 أغسطس. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل خيتافي ستة أهداف واستقبلت شباكه تسعة.

كانت المباريات الخمس الأخيرة لسيلتا فيجو كلها ودية، وأسفرت عن سجل من انتصارين وتعادلين وهزيمة واحدة. وانتهت مباراته الأخيرة بالتعادل 1-1 أمام SSC Napoli يوم 8 أغسطس. كما تغلب على ساسولو 4-1 وتعادل 2-2 مع كل من أكاديميكو فيزيو وبراغا. وسجل سيلتا عشرة أهداف واستقبل ستة عبر تلك المباريات الخمس.

خيتافي ضد سيلتا فيجو: سجل المواجهات المباشرة الأخير

انتهى أحدث لقاء بين الفريقين بالتعادل 0-0 على ملعب كوليسيوم يوم 1 فبراير 2026 في الدوري الإسباني. وخلال آخر خمس مواجهات، فاز سيلتا فيجو في مباراتين، وفاز خيتافي في مباراتين، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل. وتشمل انتصارات سيلتا الفوز 2-0 على أرضه في أغسطس 2025، والانتصار 1-0 على ملعب كوليسيوم في نوفمبر 2024.

ترتيب خيتافي وسيلتا فيجو

في جدول الدوري الإسباني الحالي، يحتل خيتافي المركز 19، بينما يأتي سيلتا فيجو في المركز 12.