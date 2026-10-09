كيفية الحصول على تذاكر خيتافي ضد رايو فاييكانو: أسعار الدوري الإسباني، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه خيتافي فريق رايو فاييكانو يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026 على ملعب كوليسيوم في خيتافي.

يمتلك رايو فاييكانو أفضلية طفيفة في المواجهات الأخيرة، بعدما حافظ على سجله خاليًا من الهزائم في آخر ست مباريات أمام خيتافي، بواقع 3 انتصارات و3 تعادلات. وتاريخيًا، تتسم مباريات الفريقين بندرة الأهداف والطابع الدفاعي، إذ شهدت 4 من آخر 5 مواجهات بينهما أقل من 2.5 هدف.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته حول كيفية تأمين تذاكر مباراة خيتافي ضد رايو فاييكانو، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة خيتافي ضد رايو فاييكانو في الدوري الإسباني؟

تنطلق مباراة خيتافي ضد رايو فاييكانو على ملعب كوليسيوم في خيتافي، يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026.

الدوري الإسباني - الجولة 9 19 أكتوبر 2026 - 15:00 كوليسيوم

كيفية شراء تذاكر مباراة خيتافي ضد رايو فاييكانو في الدوري الإسباني

لشراء تذاكر مباراة خيتافي ضد رايو فاييكانو على ملعب كوليسيوم، اتبع هذه الخطوات والنصائح الرئيسية:

1. الموقع الرسمي للنادي

قم بزيارة الموقع الرسمي لنادي خيتافي. توجه إلى قسم التذاكر (Entradas) على الموقع الرسمي لخيتافي. وتُطرح تذاكر مباريات الدوري الإسباني العادية عادة للبيع قبل أسبوع إلى أسبوعين من يوم المباراة للجمهور العام.

2. شباك التذاكر في الملعب

إذا لم تُبع التذاكر بالكامل عبر الإنترنت، يفتح خيتافي شبابيك التذاكر الفعلية (Taquillas) في ملعب كوليسيوم. ويمكنك شراء التذاكر المتبقية شخصيًا في الأيام التي تسبق المباراة أو في يوم المباراة نفسه، بشرط تقديم إثبات هوية رسمي، بطاقة هوية أو جواز سفر.

3. منصات إعادة البيع الثانوية

إذا نفدت تذاكر المباراة عبر القنوات الرسمية، فإن منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub تعرض تذاكر معاد بيعها من حاملي التذاكر الموسمية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة خيتافي ضد رايو فاييكانو في الدوري الإسباني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة خيتافي ضد رايو فاييكانو على ملعب كوليسيوم بحسب ما إذا كنت ستشتريها مباشرة عبر القنوات الرسمية للنادي أو عبر منصات التذاكر الثانوية:

1. الأسعار الرسمية لنادي خيتافي (السعر الاسمي)

عند الشراء مباشرة من شباك التذاكر الرسمي أو الموقع الإلكتروني لنادي خيتافي، تتراوح أسعار تذاكر الدخول العام عادة بين 30 و80 يورو:

Fondo (خلف المرمى): 30 إلى 40 يورو

Lateral (المدرجات الجانبية): 40 إلى 65 يورو

Tribuna (المدرج الرئيسي): 60 إلى 80 يورو

VIP & Hospitality: 180 إلى 300 يورو أو أكثر للتذكرة الواحدة

2. منصات إعادة البيع الثانوية

إذا نفدت التذاكر الرسمية، فإن الأسعار على منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub تتذبذب بحسب الطلب، والتسعير الديناميكي، ورسوم الخدمة:

سعر إعادة البيع الابتدائي: نحو 120 إلى 150 يورو لمقاعد الدخول العام.

متوسط نطاق إعادة البيع: عادة ما يتراوح بين 140 و220 يورو عبر المدرجات العامة.

خيتافي ضد رايو فاييكانو في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة خيتافي ورايو فاييكانو

فاز خيتافي في مباراة واحدة، وتعادل في مباراتين، وخسر مباراتين في آخر 5 مباريات تنافسية خاضها، ليجمع 5 نقاط فقط خلال تلك السلسلة. وانتهت آخر مبارياته بخسارة 1-0 أمام ريال بيتيس، كما سقط أيضًا 1-0 أمام أوساسونا في وقت سابق من هذه السلسلة. أما التعادلان، وكلاهما بنتيجة 1-1، فكانا أمام ديبورتيفو دي لا كورونيا وسيلتا فيجو. وسجل خيتافي 4 أهداف واستقبل 4 أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

فاز رايو فاييكانو في مباراتين، وتعادل في مباراة واحدة، وخسر مباراتين في آخر 5 مباريات له في الدوري الإسباني. وكانت آخر نتائجه الفوز 2-1 على إسبانيول، بعد خسارة 4-1 أمام ريال مدريد. وفي وقت سابق من هذه السلسلة، تغلب رايو على راسينج سانتاندير 3-2 وتعادل 1-1 مع ديبورتيفو ألافيس. وسجل 9 أهداف خلال تلك المباريات الخمس واستقبل 10 أهداف.

خيتافي ضد رايو فاييكانو: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

أقيمت أحدث مواجهة بين الفريقين في مايو 2026، حين فاز رايو فاييكانو 2-0 على ملعب كوليسيوم. وقبل ذلك، تعادل الناديان 1-1 عندما استضاف رايو خيتافي في يناير 2026. وخلال آخر 5 مواجهات مباشرة، حقق رايو انتصارين مقابل لا شيء لخيتافي، فيما انتهت 3 مباريات بالتعادل، وأسفرت المباريات الخمس مجتمعة عن 5 أهداف.