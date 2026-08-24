كيفية الحصول على تذاكر خيتافي ضد ديبورتيفو لا كورونيا: أسعار الدوري الإسباني، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه خيتافي فريق ديبورتيفو دي لا كورونيا يوم الأحد 13 سبتمبر 2026 على ملعب كوليسيوم في خيتافي.

وفي تاريخ المواجهات المباشرة الأخير بين الفريقين، يمتلك خيتافي الأفضلية بتحقيقه 6 انتصارات مقابل فوز وحيد لديبورتيفو في جميع المسابقات. وانتهت آخر مواجهة بينهما في دوري الدرجة الأولى على ملعب كوليسيوم بفوز حاسم لخيتافي بنتيجة 3-0.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة خيتافي ضد ديبورتيفو دي لا كورونيا، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة خيتافي ضد ديبورتيفو دي لا كورونيا في الدوري الإسباني؟

تقام مباراة خيتافي ضد ديبورتيفو دي لا كورونيا على ملعب كوليسيوم في خيتافي. تحقق من القوائم المحلية في منطقتك لمعرفة موعد انطلاق المباراة المؤكد.

الدوري الإسباني - الجولة 5 13 سبتمبر 2026 - 12:30 كوليسيوم

كيفية شراء تذاكر مباراة خيتافي ضد ديبورتيفو دي لا كورونيا في الدوري الإسباني؟

لشراء تذاكر مباراة خيتافي ضد ديبورتيفو دي لا كورونيا على ملعب إستاديو كوليسيوم يوم 13 سبتمبر 2026، اتبع قنوات الشراء الرئيسية التالية:

1. القنوات الرسمية لنادي خيتافي (البيع الأساسي)

الموقع الرسمي: تُطرح التذاكر مباشرة عبر بوابة التذاكر في الموقع الرسمي لنادي خيتافي. وعادة ما تُفتح مبيعات الجمهور العام قبل المباراة بأسبوع إلى أسبوعين.

شباك التذاكر في الملعب (Taquillas): يمكنك شراء التذاكر الورقية من شباك التذاكر في إستاديو كوليسيوم في خيتافي خلال الأيام التي تسبق المباراة أو في يوم المباراة، بشرط توافر المقاعد.

2. قنوات الدوري الإسباني الرسمية والمنافذ المعتمدة

بوابة تذاكر الدوري الإسباني: تُباع تذاكر الدخول العام لمباريات دوري الدرجة الأولى الإسباني عبر الموقع المركزي لتذاكر الدوري الإسباني، الذي يعيد التوجيه إلى التخصيصات الرسمية الأساسية.

المنافذ الشريكة: كثيراً ما تبيع منصات التذاكر المعتمدة مثل Marca Entradas مقاعد المباريات الأساسية مباشرة.

3. الأسواق الثانوية لبيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الأساسية، فإن منصات إعادة بيع التذاكر الثانوية مثل StubHub تعرض مخزون إعادة البيع قبل الطرح العام الرسمي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة خيتافي ضد ديبورتيفو دي لا كورونيا في الدوري الإسباني؟

تختلف أسعار تذاكر خيتافي ضد ديبورتيفو دي لا كورونيا بحسب ما إذا كنت تشتريها مباشرة من شباك تذاكر النادي أو عبر منصات تجميع التذاكر الثانوية.

تتراوح أسعار التذاكر الأساسية مباشرة من خيتافي بين 25 إلى 60 جنيهاً إسترلينياً (30 إلى 70 يورو) لمباريات الدوري الإسباني المنزلية العادية على ملعب إستاديو كوليسيوم، وذلك بحسب ما إذا كان مقعدك خلف المرمى أو في المدرجات الجانبية الوسطى.

وتبدأ خيارات إعادة البيع والأسواق الثانوية مثل StubHub عادة من حوالي 75 إلى 135 جنيهاً إسترلينياً لمقاعد الدخول العام.

أما المقاعد المميزة أو الفئات ذات الطلب المرتفع على المنصات الثانوية، فيبلغ متوسطها بين 170 و230 جنيهاً إسترلينياً ، بحسب قرب موعد المباراة ومدى توافر التذاكر بشكل عام.

خيتافي ضد ديبورتيفو دي لا كورونيا في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى خيتافي وديبورتيفو دي لا كورونيا

شهدت آخر خمس مباريات لخيتافي تحقيق انتصارين وتعادل واحد وهزيمتين. وكانت آخر نتائجه فوزاً بنتيجة 1-0 على راسينغ سانتاندير في الدوري الإسباني يوم 23 أغسطس، بعد انتصار 3-1 على بارتيزان بلغراد في التصفيات المؤهلة إلى دوري المؤتمر. وكانت الهزيمة 3-0 أمام ديبورتيفو ألافيس أسوأ نتيجة في تلك السلسلة. وخلال هذه المباريات الخمس، سجل خيتافي ستة أهداف واستقبل ستة، مع تسجيل أربع من تلك الأهداف في مباراتيه التنافسيّتين.

أما آخر خمس مباريات لديبورتيفو دي لا كورونيا فأسفرت عن فوز واحد وثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة. وكانت آخر مبارياته تعادلاً 1-1 مع إلتشي في الدوري الإسباني يوم 17 أغسطس. كما فاز على جنوى 1-0 في مباراة ودية يوم 8 أغسطس، وتعادل 1-1 مع فيورنتينا قبل ذلك بيومين. وتُكمل الهزيمة 1-0 أمام ريال مدريد هذا التسلسل. وسجل ديبورتيفو خمسة أهداف واستقبل خمسة عبر تلك المباريات الخمس.

خيتافي ضد ديبورتيفو دي لا كورونيا: سجل المواجهات المباشرة الأخير

أحدث مواجهة بين هذين الناديين جاءت في الدوري الإسباني يوم 28 فبراير 2018، حين استضاف خيتافي فريق ديبورتيفو وفاز 3-0. وعبر آخر خمس مواجهات مسجلة، حقق خيتافي ثلاثة انتصارات مقابل فوز واحد لديبورتيفو، مع تعادل واحد. كما التقى الفريقان أيضاً في سبتمبر 2017، عندما فاز ديبورتيفو 2-1 على أرضه، وتعادلا من دون أهداف في ديسمبر 2015.

ترتيب خيتافي وديبورتيفو دي لا كورونيا

في جدول الدوري الإسباني الحالي، يحتل خيتافي المركز الثامن، بينما يأتي ديبورتيفو دي لا كورونيا في المركز العاشر.