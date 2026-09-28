كيفية الحصول على تذاكر جورجيا ضد أوكرانيا: أسعار دوري الأمم الأوروبية، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يفرك عشاق كرة القدم المتحمسون في تبليسي أيديهم فرحًا، إذ سيحظون بفرصة مشاهدة جورجيا تخوض مباراتين دوليتين على أرضها خلال أربعة أيام فقط في سبتمبر الجاري.

وبعد مباراتها الافتتاحية في دوري الأمم الأوروبية أمام أيرلندا الشمالية في العاصمة الجورجية، تواجه جفاروسنيبي، وهو لقب منتخب جورجيا، أوكرانيا على ملعب بوريس بايشادزه دينامو أرينا يوم الاثنين 28 سبتمبر، ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري في البطولة. ويمكنكم حجز تذاكر المباراة اليوم.

وإلى جانب أيرلندا الشمالية وأوكرانيا، تضم مجموعة جورجيا أيضًا المجر، في المجموعة الثانية من المستوى الثاني. وستلعب جورجيا ضد المنتخبات الثلاثة ذهابًا وإيابًا خلال مرحلة الدوري، بإجمالي ست مباريات.

وسيصعد متصدر كل مجموعة إلى دوري الأمم الأوروبية 2028-29، المستوى الأول، بينما يهبط صاحب المركز الرابع في كل مجموعة إلى دوري الأمم الأوروبية 2028-29، المستوى الثالث. بالإضافة إلى ذلك، يتأهل صاحبا المركزين الثاني والثالث في كل مجموعة إلى ملحق الصعود والهبوط، الذي يُلعب بنظام الذهاب والإياب على مباراتين.

GOAL يقدم لكم كل ما تحتاجون معرفته عن كيفية حجز تذاكر مباراة جورجيا ضد أوكرانيا في دوري الأمم الأوروبية الآن، بما في ذلك الأسعار، ومدى التوافر، وأفضل الأماكن للشراء.

متى تُقام مباراة جورجيا ضد أوكرانيا في دوري الأمم الأوروبية؟

تُقام مباراة جورجيا ضد أوكرانيا على ملعب بوريس بايشادزه دينامو أرينا في تبليسي، يوم الاثنين 28 سبتمبر، على أن تنطلق في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت جورجيا.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني - الجولة 2 28 سبتمبر 2026 - 12:00 بوريس بايتشادز

كيفية شراء تذاكر مباراة جورجيا ضد أوكرانيا في دوري الأمم الأوروبية

طرحت التذاكر الرسمية لمباراة جورجيا ضد أوكرانيا في دوري الأمم الأوروبية للبيع لأول مرة في نهاية أغسطس.

للمقاعد العامة ومدرجات جماهير جورجيا: يبيع الاتحاد الجورجي لكرة القدم التذاكر الرئيسية للملعب عبر الإنترنت حصريًا من خلال بوابة التذاكر الجورجية الرسمية (Biletebi.ge).

لمدرجات جماهير أوكرانيا الزائرة: يتولى الاتحاد الأوكراني لكرة القدم توزيع تذاكر الجماهير الزائرة مباشرة في القطاعين 9 و10.

وإذا كنتم تسعون لحجز مقاعد في اللحظات الأخيرة، يمكن للجماهير أيضًا شراء التذاكر عبر منصات ثانوية مثل StubHub.

نقل مضمون: كل عملية شراء عبر StubHub مدعومة ببرنامج FanProtect الخاص بالمنصة، ما يمنح المشترين الثقة بأن التذاكر صالحة وستصل في الوقت المناسب ليوم المباراة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة جورجيا ضد أوكرانيا في دوري الأمم الأوروبية؟

تتراوح أسعار التذاكر الرسمية لمباراة جورجيا ضد أوكرانيا في دوري الأمم الأوروبية على ملعب بوريس بايشادزه دينامو أرينا في تبليسي بين 20 و100 لاري جورجي، أي ما يعادل تقريبًا بين 6 و33 يورو.

وينقسم هيكل التسعير الرسمي إلى أربع فئات مميزة بحسب موقع المقعد ومدى وضوح الرؤية للملعب:

الفئة 4 - 20 لاري جورجي (6 يورو)

الفئة 3 - 40 لاري جورجي (13 يورو)

الفئة 2 - 70 لاري جورجي (23 يورو)

الفئة 1 - 100 لاري جورجي (33 يورو)

ويُنظم ملعب بوريس بايشادزه دينامو أرينا وفق فئات مشاهدة كروية معتادة:

الفئتان 1 و2 (المدرجان السفلي والعلوي الجانبيان) : وهي الأقسام المميزة الواقعة على امتداد جانبي الملعب، وتوفر أوضح رؤية لأحداث المباراة.

الفئتان 3 و4 (خلف المرميين) : تقع هاتان الفئتان الأقل سعرًا خلف المرميين في المدرجين السفلي والعلوي.

منطقة الجماهير الزائرة : أكد الاتحاد الأوكراني لكرة القدم أن القطاعات المخصصة للمشجعين الزائرين تقع في القطاعين 9 و10، مع الدخول عبر البوابة H من شارع متريفيلي.

تابعوا المواقع الرسمية للمنتخب الوطني مع اقتراب موعد المباراة لمزيد من المعلومات، وكذلك مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub للاطلاع على التوافر الحالي.

كل ما تحتاجون معرفته عن ملعب بوريس بايشادزه دينامو أرينا

يُعد ملعب بوريس بايشادزه دينامو أرينا، الذي افتُتح في الأصل باسم ملعب دينامو عام 1936، أكبر وأشهر ملعب في جورجيا. ويقع في قلب العاصمة تبليسي، وتبلغ سعته 54,549 متفرجًا. ويُعد الملعب الرسمي لنادي دينامو تبليسي، ومنتخب جورجيا لكرة القدم، ومنتخب جورجيا للرجبي.

وخلال سبعينيات القرن الماضي، حقق دينامو تبليسي نجاحات كبيرة، ولمواكبة الزيادة في أعداد الجماهير، أُعيد بناء الملعب بالكامل في عام 1976.

وبعد حصول جورجيا على الاستقلال، أُعيدت تسمية الملعب تكريمًا لبوريس بايشادزه، النجم الهداف الأسطوري في أربعينيات القرن الماضي، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره أحد أعظم لاعبي كرة القدم في جورجيا.

وفي عام 2006، خضع الملعب لعملية تحديث ضخمة. ومن أجل تلبية معايير السلامة ومعايير الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تم تحويله إلى ملعب جميع مقاعد. وأدى ذلك إلى تقليص سعته بشكل كبير مقارنة بأرقامه الضخمة السابقة إلى شكله الحالي.

لحظات لا تُنسى في ملعب بوريس بايشادزه دينامو أرينا:

إسقاط ليفربول (1979) : استضاف دينامو تبليسي العملاق الأوروبي ليفربول في مباراة ضمن كأس أوروبا. ودمر دينامو ليفربول بالكامل بنتيجة 3-0. وبينما كانت السعة الرسمية أقل من ذلك، تشير تقارير محلية إلى أن 110,000 مشجع مذهلين احتشدوا داخل الملعب عبر الوقوف في الممرات والمداخل. ويظل هذا الرقم هو الحضور الجماهيري القياسي في الملعب.

بحر المشاعل (1981) : بعد فوز دينامو تبليسي بلقب كأس الكؤوس الأوروبية 1980-81 في ألمانيا، عاد الفريق إلى أرضه للاحتفال. واحتشد أكثر من 80,000 مشجع في الملعب وهم يحملون مشاعل مضاءة لاستقبال أبطالهم في احتفال أيقوني متوهج.

المواجهة الإسبانية الخالصة (2015) : خطف الملعب أنظار كرة القدم العالمية عندما استضاف كأس السوبر الأوروبي 2015. وشهدت المباراة المثيرة فوز برشلونة على إشبيلية بنتيجة 5-4 أمام مدرجات مكتملة.

تحفة بين أب وابنه: يُعد الملعب أعجوبة معمارية نادرة، إذ شُيد في الأصل على يد أب هو أرشيل كوردياني عام 1936، ثم أُعيد تصوره بالكامل بعد 40 عامًا على يد الأب نفسه بالتعاون مع ابنه المهندس المعماري جيا كوردياني.

كيفية الوصول إلى هناك

نظرًا لأن ملعب بوريس بايشادزه دينامو أرينا يقع في منطقة تجارية مركزية ومزدحمة شمال وسط مدينة تبليسي مباشرة، فإن استخدام وسائل النقل العام يُنصح به بشدة بدلًا من القيادة.

بالمترو: مترو تبليسي رخيص، إذ تبلغ كلفته 1 لاري جورجي، كما أنه سريع ويجنبكم ازدحام يوم المباراة.

ساحة المحطة (Vagzalis Moedani): هذه هي المحطة الرئيسية التي يلتقي فيها الخط الأول، الأحمر، مع خط سابورتالو، الأخضر. اخرج من المحطة، وسِر عبر شارع تيفيدوري ميغفيدلي، ثم انعطف يسارًا إلى شارع تسابادزه، وستشاهد الملعب.

بالحافلة: تتوقف العديد من حافلات المدينة مباشرة خارج الملعب أو على بعد خمس دقائق سيرًا على الأقدام منه.

الحافلات 306 و308 و311 و315 و320 و351 و362 و431 و476 تتوقف بجوار الملعب مباشرة أو قرب محطة مترو تسيريتيلي. وإذا كنتم قادمين من المناطق المركزية، فإن الحافلتين 31 و37 تنطلقان مباشرة من شارع روستافيلي إلى ساحة المحطة.

بالقطار: إذا كنتم قادمين من خارج تبليسي، مثل باتومي أو كوتايسي أو غوري، يمكنكم استقلال قطار إقليمي. انزلوا في محطة سكة حديد تبليسي المركزية في ساحة المحطة. يقع الملعب على بعد بضعة شوارع فقط شمال الأرصفة، ما يجعله على مسافة 10 دقائق سيرًا على الأقدام.

بالسيارة: يُنصح عمومًا بعدم القيادة بأنفسكم بسبب الازدحام الشديد ومحدودية مواقف السيارات في أيام الفعاليات. لا توجد ساحة مواقف عامة مخصصة في الملعب، لكن يمكنكم ركن السيارة في موقف محطة تبليسي المركزية ثم السير بقية المسافة إلى الملعب.

مباراة جورجيا ضد أوكرانيا في دوري الأمم الأوروبية: كل ما تحتاجون معرفته

جورجيا ضد أوكرانيا: المستوى الأخير

تصنيف فيفا: جورجيا (#72) ضد كوسوفو (#33)

تسعى جورجيا للحفاظ على سجلها الخالي من الهزائم على أرضها في 2026، بعد تعادلين وديين أمام إسرائيل ورومانيا وفوز على البحرين في تبليسي منذ مارس من هذا العام. وكانت آخر خسارة لها على أرضها أمام إسبانيا بنتيجة 0-4 في تصفيات كأس العالم في نوفمبر الماضي.

وتعافت أوكرانيا بشكل جيد من خسارتها المخيبة أمام السويد في الملحق المؤهل إلى كأس العالم، بعدما حققت انتصارين وديين على ألبانيا وبولندا في مارس.

جورجيا ضد أوكرانيا: سجل المواجهات المباشرة الأخير

لم يسبق لجورجيا أن فازت على أوكرانيا، إذ يظهر السجل الإجمالي للمواجهات المباشرة بين الطرفين 7 انتصارات لأوكرانيا و4 تعادلات و0 انتصارات لجورجيا خلال 11 مواجهة سابقة. وسجلت أوكرانيا ما مجموعه 17 هدفًا خلال تلك المباريات، بينما هزت جورجيا الشباك 6 مرات.

وخلال مشوار دوري الأمم الأوروبية 2024-25، اقتسم الطرفان النقاط بالتعادل 1-1 عندما التقيا في جورجيا، ثم حسمت أوكرانيا الفوز 1-0 في بولندا عندما تواجها مجددًا بعد شهر.

المجموعة الثانية المستوى # لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط المستوى 1 أوكرانيا أوكرانيا 2 1 1 0 1 0 +1 4 ت ف 2 إيرلندا الشمالية أيرلندا الشمالية 1 1 0 0 1 0 +1 3 ف 3 جورجيا جورجيا 2 0 1 1 0 1 -1 1 ت خ 4 المجر المجر 1 0 0 1 0 1 -1 0 خ صعود تصفيات الصعود تصفيات الهبوط هبوط



