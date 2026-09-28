كيفية الحصول على تذاكر جمهورية أيرلندا ضد النمسا: أسعار دوري الأمم الأوروبية، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يتطلع مشجعو أيرلندا بشغف إلى عودة كرة القدم الدولية، وسينتهي الانتظار أخيرًا يوم الخميس 1 أكتوبر، عندما ينزل منتخب جمهورية أيرلندا إلى أرضية ملعب أفيفا لمواجهة النمسا في دوري الأمم الأوروبية. ويأتي ذلك سريعًا بعد رحلتين خارج الديار في البطولة أمام كوسوفو، في بريشتينا، وإسرائيل، التي أُقيمت مباراتها في المجر.

سيلعب منتخب جمهورية أيرلندا أمام المنتخبات الثلاثة كافة ذهابًا وإيابًا خلال مرحلة الدوري، بإجمالي ست مباريات. احجز تذاكرك لمباريات أيرلندا المقبلة اليوم.

سيتأهل متصدرو كل مجموعة في المستوى الثاني إلى دوري الأمم الأوروبية 2028-29 للمستوى الأول، بينما يهبط صاحب المركز الرابع في كل مجموعة إلى دوري الأمم الأوروبية 2028-29 للمستوى الثالث. بالإضافة إلى ذلك، ستتأهل الفرق صاحبة المركزين الثاني والثالث في كل مجموعة إلى ملحق الصعود والهبوط، الذي يُلعب ذهابًا وإيابًا على مباراتين.

GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته لحجز تذاكر مباراة جمهورية أيرلندا ضد النمسا في دوري الأمم الأوروبية الآن، بما في ذلك الأسعار، والتوافر، وأفضل الأماكن للشراء.

متى تقام مباراة جمهورية أيرلندا ضد النمسا في دوري الأمم الأوروبية؟

تقام مباراة جمهورية أيرلندا ضد النمسا على ملعب أفيفا في دبلن يوم الخميس 1 أكتوبر، على أن تنطلق في الساعة 7:45 مساءً بتوقيت IST.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني - الجولة 3 1 أكتوبر 2026 - 14:45 أفيفا ستاديوم

كيفية شراء تذاكر مباراة جمهورية أيرلندا ضد النمسا في دوري الأمم الأوروبية

طُرحت التذاكر الرسمية لمباراة جمهورية أيرلندا ضد النمسا في دوري الأمم الأوروبية عبر Ticketmaster Ireland، الشريك الرسمي لبيع التذاكر لدى اتحاد كرة القدم الأيرلندي.

طُرحت التذاكر للبيع أولًا من خلال البيع المسبق الحصري لـ Fan Republic في 27 يونيو الساعة 10 صباحًا، ثم تلاه البيع العام للجمهور في 28 يونيو.

وإذا كنت تبحث عن حجز مقاعد في اللحظات الأخيرة، فيمكن للمشجعين أيضًا شراء التذاكر عبر المنصات الثانوية، مثل Ticombo.

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كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة جمهورية أيرلندا ضد النمسا في دوري الأمم الأوروبية؟

بدأت أسعار التذاكر الرسمية العادية لمباراة جمهورية أيرلندا ضد النمسا في دوري الأمم الأوروبية من 50.00 يورو لدخول البالغين الأساسي، بينما كانت خيارات الضيافة الرسمية المميزة متاحة ابتداءً من 275.00 يورو للشخص الواحد.

تنقسم المقاعد في ملعب أفيفا إلى فئات محددة:

الجانبان الطوليان (المدرجان الشرقي والغربي) : تمتد هذه الأقسام بمحاذاة خطي التماس. توفر المستويات السفلية، سلسلة 300، مشاهد ممتازة وغير محجوبة لكامل أرضية الملعب، وهي الأغلى سعرًا. أما المستويات العلوية، سلسلة 500، فتوفر رؤية بانورامية لأحداث المباراة بسعر دخول أكثر ملاءمة.

الجانبان القصيران (المدرجان الشمالي والجنوبي) : تقع هذه الأقسام خلف المرميين. يضم المدرج الجنوبي أكثر مشجعي أصحاب الأرض صخبًا، ما يصنع أجواءً مذهلة، بينما يُعرف المدرج الشمالي بأنه هيكل من طبقة واحدة.

تابع المواقع الرسمية للمنتخب الوطني مع اقتراب موعد المباراة للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة البيع الثانوية مثل Ticombo للاطلاع على التوافر الحالي.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب أفيفا

ملعب أفيفا، المعروف أيضًا باسم لانسداون رود أو دبلن أرينا، هو ملعب رياضي يقع في دبلن. وقد بُني على موقع ملعب لانسداون رود السابق، الذي هُدم في 2007، وحل محله كملعب لمنتخب جمهورية أيرلندا لكرة القدم ومنتخب أيرلندا للرجبي يونيون. افتُتح الملعب رسميًا في مايو 2010، وتبلغ سعته الحالية 51,711 متفرجًا جميعهم من الجالسين.

لحظات لا تُنسى في ملعب أفيفا

احتفالات كرة القدم : في نوفمبر 2011، انفجر الملعب فرحًا عندما حسم منتخب جمهورية أيرلندا التعادل 1-1 أمام إستونيا في ملحق بطولة أوروبا. وامتلأت سماء الليل بطائرات ورقية من الورق، بينما احتفل المشجعون بالتأهل إلى أول بطولة دولية كبرى لهم منذ عقد.

حصن الرجبي : حوّل منتخب أيرلندا للرجبي الملعب إلى مكان بالغ الصعوبة على الفرق الزائرة من أجل الفوز فيه. وشهد هذا الملعب محطات كبرى، من بينها رفع لقب غينيس لبطولة الأمم الست للرجال بعد الفوز على إنجلترا في 2023، ثم الدفاع بنجاح عن اللقب أمام اسكتلندا في 2024.

أمجاد كرة القدم الأوروبية : باعتباره ملعب UEFA الوحيد من الفئة الرابعة في أيرلندا، فقد استضاف مباريات كبرى للأندية، منها نهائي الدوري الأوروبي 2011 بين فريقين برتغاليين، حين فاز بورتو على براغا 1-0، وكذلك نهائي الدوري الأوروبي 2024 حين فاز أتالانتا على باير ليفركوزن 3-0.

وجهة ضخمة للحفلات الموسيقية: عندما يُجهز للحفلات الموسيقية بدلًا من الرياضة، ترتفع سعته من 52,000 إلى 65,000 مشجع. وقد استضاف أسماء عالمية أسطورية مثل مايكل جاكسون وفرانك سيناترا في الفترات الأقدم، وصولًا إلى عروض حديثة لنجوم مثل مادونا وAC/DC وليدي غاغا.

كيفية الوصول إلى هناك

بالقطار / DART: يُعد DART، وهو نظام النقل السريع لمنطقة دبلن، أسهل وأسرع وسيلة للوصول مباشرة إلى الملعب.

محطة لانسداون رود: تقع هذه المحطة مباشرة خارج الملعب. ومن وسط مدينة دبلن، استقل أي قطار DART متجهًا جنوبًا، نحو براي أو غرايستونز، من المحطات الرئيسية مثل دبلن كونولي أو تارا ستريت أو دبلن بيرس. تستغرق الرحلة نحو 7 إلى 10 دقائق.

بالحافلة: هناك عدة خطوط حافلات توصلك إلى مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام من منطقة الملعب.

خطوط حافلات دبلن: تنقل الخطوط 4 و7 و7a و18 الركاب إلى طريق بيمبروك أو طريق نورثمبريلاند في بولزبريدج، على بعد نحو 5 إلى 10 دقائق سيرًا على الأقدام. ويمكنك أيضًا استخدام خطوط مثل C1 وC2 و39 و70.

من مطار دبلن: يمكنك استقلال خط Dublin Express رقم 782 إلى George's Quay، محطة تارا ستريت، ثم ركوب DART المتجه جنوبًا إلى لانسداون رود. وبدلًا من ذلك، يتجه خط Aircoach رقم 701 مباشرة من المطار إلى موقف Ballsbridge Hotel، الذي يبعد 8 دقائق سيرًا على الأقدام عن الموقع.

سيرًا على الأقدام: يوصي مسؤولو الملعب بشدة بالمشي لأنه يجنبك جميع طوابير المواصلات بعد انتهاء الفعالية.

من وسط مدينة دبلن: يبعد الملعب نحو 25 إلى 35 دقيقة سيرًا على الأقدام من قلب المدينة، مثل ستيفنز غرين أو كلية ترينيتي. ومن المسارات الشائعة السير على طول شارع باغوت، السفلي والعلوي، مباشرة إلى لانسداون رود.

بالسيارة: لا يُنصح بذلك في أيام المباريات، إذ لا توجد مواقف عامة للسيارات في الملعب خلال أيام المباريات أو الفعاليات بسبب إغلاقات الطرق. وسيؤدي الوقوف غير القانوني إلى سحب السيارة أو تقييدها فورًا. وإذا كان لا بد من القيادة، فينبغي استخدام خيارات اركن وتنقّل أو حجز موقف خاص مسبقًا.

مباراة جمهورية أيرلندا ضد النمسا في دوري الأمم الأوروبية: كل ما تحتاج إلى معرفته

جمهورية أيرلندا ضد النمسا: المستوى في الفترة الأخيرة

تصنيف FIFA: جمهورية أيرلندا (#55) ضد النمسا (#23)

رغم النهاية القوية لمشوارها في تصفيات كأس العالم، التي تضمنت الفوز على البرتغال والمجر، تعرضت جمهورية أيرلندا لخيبة أمل في ملحق كأس العالم عندما خسرت بركلات الترجيح أمام تشيكيا. ومنذ ذلك الحين، حافظ الأيرلنديون على سجل بلا هزيمة، بانتصارين وتعادلين، في سلسلة من المباريات الودية، رغم أن منافسيهم في تلك المباريات كانوا يحتلون المراكز 69 و163 و59 و30 على الترتيب في تصنيف FIFA.

تعود النمسا إلى المنافسات للمرة الأولى منذ خروجها من دور الـ32 على يد إسبانيا، التي تُوجت لاحقًا باللقب، في كأس العالم 2026 من FIFA. وكان الفوز الافتتاحي 3-1 في دور المجموعات على الأردن هو نجاحها الوحيد في أميركا الشمالية، إذ خسرت أمام الأرجنتين 0-2 وتعادلت مع الجزائر 3-3، قبل الهزيمة أمام إسبانيا.

جمهورية أيرلندا ضد النمسا: سجل المواجهات المباشرة في الفترة الأخيرة

تتفوق النمسا في سجل المواجهات المباشرة عبر التاريخ أمام جمهورية أيرلندا، بعدما فازت في 9 من أصل 16 مواجهة إجمالية بينهما. وفازت جمهورية أيرلندا 3 مرات، بينما انتهت المباريات الأربع المتبقية بالتعادل.

أُقيمت آخر مواجهة بين الطرفين في دبلن، في يونيو 2017. وانتهت مباراة تصفيات كأس العالم 2018 بالتعادل 1-1 على ملعب أفيفا. وتقدمت النمسا في الشوط الأول بهدف من مارتن هينتيريغر، لكن أيرلندا عادت في وقت متأخر من المباراة وانتزعت نقطة بفضل هدف التعادل في الدقيقة 85 من جوناثان والترز.