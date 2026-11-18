يستضيف ثون فريق غينت يوم الخميس 10 ديسمبر 2026 على ملعب أرينا ثون في مدينة ثون.

تمثل هذه المباراة على ملعب أرينا ثون أول مواجهة رسمية بين ثون وغينت في المسابقات الأوروبية. وقبل هذه المواجهة المهمة في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي 2026/27، يتطلع الفريقان إلى التقدم في الترتيب.

يقدم لكم GOAL كل ما تحتاجون إلى معرفته عن الحصول على تذاكر مباراة ثون ضد غينت، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة ثون ضد غينت في دوري المؤتمر الأوروبي؟

تقام مباراة ثون ضد غينت على ملعب أرينا ثون في مدينة ثون يوم الخميس 10 ديسمبر 2026.

دوري المؤتمر الأوروبي - الجولة 5 10 ديسمبر 2026 - 15:00 Arena Thun

كيفية شراء تذاكر مباراة ثون ضد غينت في دوري المؤتمر الأوروبي؟

إليكم خيارات شراء التذاكر المتاحة لمباراة ثون ضد غينت المقبلة في دوري المؤتمر الأوروبي:

1. القنوات الرسمية للنادي

منافذ بيع التذاكر الرسمية للنادي: يمكنكم شراء التذاكر مباشرة من منافذ البيع الرسمية التي يديرها نادي ثون، عند إتاحة الحصص الأولية وفتح فترات البيع المعتادة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للنادي، يمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل ستب هاب. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات دوري المؤتمر الأوروبي المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص الأولية.

كم تبلغ أسعار تذاكر ثون ضد غينت في دوري المؤتمر الأوروبي؟

إليكم الأسعار التقديرية لتذاكر مباراة ثون ضد غينت في دوري المؤتمر الأوروبي:

1. القنوات الرسمية للنادي

المقاعد العادية: من 25 إلى 60 يورو.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات النادي الأولية، تعرض منصات إعادة البيع مثل ستب هاب التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

تذاكر الدخول العام وإعادة البيع: من 50 إلى 150 يورو فأكثر.

ثون ضد غينت في دوري المؤتمر الأوروبي: كل ما تحتاجون إلى معرفته

مستوى ثون وغينت

حقق ثون انتصارين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت آخر نتائجه التعادل 3-3 مع بازل في الدوري السويسري الممتاز، وقبلها سجل ثلاثة أهداف في فوزه على هارت أوف ميدلوثيان بدوري المؤتمر الأوروبي. وخلال المباريات الخمس، سجل ثون 13 هدفًا واستقبل 13، ما يعكس أسلوب لعب مفتوحًا يصعب التنبؤ بنتائجه. وجاءت هزيمتاه أمام لوغانو (2-3) وهايدوك سبليت (0-1).

كما حقق غينت انتصارين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له. وكانت آخر مبارياته فوزًا محليًا بنتيجة 1-0 على كورتريك، بعد تعادله دون أهداف مع كوبس في دوري المؤتمر الأوروبي. وبرز ضمن نتائجه الأخيرة فوزه 4-0 على أندرلخت، رغم خسارته 2-0 أمام كل من لوميل وبراجا خلال الفترة نفسها.

ثون ضد غينت: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

لا تتوفر حاليًا بيانات عن المواجهات المباشرة الخمس الأخيرة بين ثون وغينت. ويبدو أن لقاء الفريقين على هذا المستوى نادر أو أنه الأول من نوعه.