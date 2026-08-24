يواجه تولوز فريق ليل يوم الخميس 3 سبتمبر 2026 على ملعب تولوز.

يدخل الفريقان المباراة وهما يتطلعان إلى اكتساب الزخم بعد فترة تحضيرية غير مستقرة. وسيحاول ليل البناء على سجله القوي مؤخرًا في المواجهات المباشرة أمام صاحب الأرض، بعدما حقق فوزًا مقنعًا في آخر لقاء بينهما.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية حجز تذاكر مباراة تولوز ضد ليل، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة تولوز ضد ليل في الدوري الفرنسي؟

تقام مباراة تولوز ضد ليل على ملعب تولوز في مدينة تولوز، على أن تنطلق وفقًا للموعد المؤكد للمباراة.

الدوري الفرنسي - الجولة 3 3 سبتمبر 2026 - 14:45 Stadium de Toulouse

كيفية شراء تذاكر مباراة تولوز ضد ليل في الدوري الفرنسي؟

لشراء تذاكر مباراة تولوز ضد ليل في الدوري الفرنسي يوم الخميس 3 سبتمبر 2026 على ملعب تولوز:

مشجعو الفريق المضيف (تولوز): يمكن شراء التذاكر العادية لمقاعد أصحاب الأرض مباشرة عبر الموقع الرسمي لبيع التذاكر الخاص بالنادي أو عبر خدمات بيع التذاكر الرسمية الأساسية.

مشجعو الفريق الضيف (ليل): يمكن للجماهير التي تساند الفريق الزائر تأمين تذاكرها في القسم المخصص للضيوف عبر قناة بيع التذاكر الرسمية الخاصة بالنادي الزائر.

منافذ بيع التذاكر الثانوية: إذا نفدت التخصيصات الأساسية للتذاكر، فقد تتوفر التذاكر على منصات إعادة البيع التابعة لأطراف ثالثة وأسواق التذاكر الثانوية مثل Stubhub .

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة تولوز ضد ليل في الدوري الفرنسي؟

تنقسم أسعار تذاكر مباراة تولوز ضد ليل في الدوري الفرنسي يوم الخميس 3 سبتمبر 2026 على ملعب تولوز على النحو التالي:

الأسعار الرسمية: عند الشراء مباشرة من المنافذ الأساسية التابعة للنادي، تتراوح أسعار التذاكر العادية غير الخاصة بكبار الشخصيات عادة بين 12 £ و45 £ عبر الفئات العادية.

سوق إعادة البيع: على منصات الأطراف الثالثة مثل Stubhub ، تبدأ أسعار الدخول الأساسية عادة من نحو 27 £ إلى 40 £ ، بينما تتراوح متوسطات العروض الثانوية بين 68 £ و130 £ بحسب الطلب على القسم والتوافر.

تولوز ضد ليل في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة تولوز وليل

يدخل تولوز هذه المباراة بسجل في فترة ما قبل الموسم يتضمن فوزًا واحدًا وتعادلين وهزيمة واحدة في آخر أربع مباريات، وكان أحدث نتائجه التنافسية تعادلًا سلبيًا 0-0 أمام نانت في الدوري الفرنسي في مايو. وخلال فترة ما قبل الموسم، فاز على العين 1-0 وريال سوسيداد 2-1، وتعادل 1-1 مع روديز، وخسر 2-1 أمام هامبورج يوم 15 أغسطس. وكان مردوده التهديفي متواضعًا في تلك المباريات، كما أنه لم يحافظ على نظافة شباكه في آخر ثلاث مباريات.

أما آخر خمس مباريات لليل، فتعكس قصة مشابهة من عدم الاستقرار. فقد حقق فوزين، بانتصار 6-3 على OH Leuven وفوز 3-0 على RAAL La Louviere، لكنه تعادل أيضًا أمام هامبورج (2-2) وإيفرتون (1-1)، وخسر 2-1 أمام Union St. Gilloise. وكانت آخر مبارياته التعادل 1-1 مع إيفرتون يوم 15 أغسطس. وسجل ليل 13 هدفًا خلال تلك المباريات الخمس، لكنه استقبل سبعة أهداف، ما يشير إلى نهج مفتوح يميل إلى الهجوم في فترة ما قبل الموسم.

تولوز ضد ليل: سجل المواجهات المباشرة الأخير

جاءت أحدث مواجهة بين الفريقين في الدوري الفرنسي يوم 12 أبريل 2026، عندما خرج ليل فائزًا بنتيجة كبيرة 4-0 على ملعب تولوز. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز ليل أربع مرات مقابل فوز واحد لتولوز، وكان ذلك الانتصار الوحيد لتولوز في فوز على أرضه بنتيجة 3-1 في فبراير 2024. وسجل ليل 10 أهداف مقابل ستة أهداف لتولوز خلال تلك المباريات الخمس، ما يؤكد تفوقه في هذه المواجهة خلال السنوات الأخيرة.

ترتيب تولوز وليل

في جدول ترتيب الدوري الفرنسي الحالي، يحتل تولوز المركز 17، بينما يأتي ليل في المركز السابع.