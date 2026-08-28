هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الفرنسي
team-logoتولوز
Stadium de Toulouse
team-logoلو هافر
Book Toulouse vs Le Havre Tickets
GOAL-e
بمساعدة

كيفية الحصول على تذاكر تولوز ضد لو هافر: أسعار الدوري الفرنسي، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

تسوّق مع جول
التذاكر
تولوز
لو هافر
الدوري الفرنسي

تولوز يواجه لو هافر في الدوري الفرنسي. إليك كيف يمكنك حجز تذاكرك

يواجه تولوز نظيره لوهافر يوم السبت 19 سبتمبر 2026 على ملعب تولوز في مدينة تولوز.

في آخر مواجهة بينهما في الدوري خلال فبراير 2026، حقق لوهافر فوزًا شاقًا بنتيجة 2-1 على أرضه أمام تولوز. تاريخيًا، اتسم سجل المواجهات المباشرة بين الفريقين بتوازن كبير، مع تعادلات تنافسية ونتائج متقاربة.

دع GOAL تقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية حجز تذاكر مباراة تولوز ضد لوهافر، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة تولوز ضد لوهافر في الدوري الفرنسي؟

تقام مباراة تولوز ضد لوهافر على ملعب تولوز في مدينة تولوز. اطلع على تفاصيل المباراة أدناه لمعرفة موعد انطلاقها المؤكد.

crest
الدوري الفرنسي - الجولة 5
Stadium de Toulouse

كيفية شراء تذاكر مباراة تولوز ضد لوهافر في الدوري الفرنسي؟

يمكنك شراء تذاكر مباراة تولوز ضد لوهافر في الدوري الفرنسي عبر الخيارات الأساسية التالية:

  • مكتب تذاكر تولوز الرسمي (الخيار الأساسي): اشترِ مباشرة من الموقع الرسمي لنادي تولوز (billetterie.toulousefc.com) أو من شباك التذاكر في ملعب تولوز يوم المباراة، وذلك حسب التوافر. الشراء مباشرة من النادي المضيف يضمن أسعارًا أصلية من دون زيادات من البائعين الوسطاء.
  • منصات السوق الثانوية: تعرض منصات التذاكر التابعة لجهات خارجية مثل Ticombo تذاكر إعادة بيع لمباريات الدوري الفرنسي، رغم أن الأسعار قد تتغير وفقًا لحجم الطلب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة تولوز ضد لوهافر في الدوري الفرنسي؟

تعتمد أسعار تذاكر مباراة تولوز FC ضد لوهافر AC على ملعب تولوز عمومًا على مكان الشراء وموقع الجلوس المفضل لديك:

  • شباك التذاكر الرسمي (السوق الأولية): تتراوح أسعار التذاكر العادية عبر مكتب تذاكر تولوز عادة بين 15 € و55 € في مباريات الدوري الفرنسي المنزلية المعتادة، بحسب ما إذا كنت تجلس خلف المرميين (Virages) أو على الجانبين (Tribunes).
  • منصات إعادة البيع في السوق الثانوية: على المنصات التابعة لجهات خارجية مثل Ticombo، تبدأ أسعار تذاكر إعادة البيع العادية حاليًا من نحو 20 € إلى 35 € للمقاعد الأساسية، بينما تتراوح أسعار المقاعد المتوسطة ذات الرؤية المركزية بين 50 € و85 €. أما الخيارات المميزة أو باقات الضيافة لكبار الشخصيات فقد تصل تكلفتها إلى 100 € إلى 150 €+.

تولوز ضد لوهافر في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

نتائج تولوز ولوهافر

حقق تولوز فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وتلقى ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات. وكانت أحدث نتائجه الخسارة 0-2 أمام ليون في الدوري الفرنسي يوم 22 أغسطس. كما خسر 1-2 أمام هامبورج SV في فترة ما قبل الموسم، رغم أن الفوزين على العين وريال سوسيداد أظهرا قدرته على تحقيق النتائج. وسجل تولوز خمسة أهداف واستقبل ستة أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

أسفرت آخر خمس مباريات للوهافر عن فوز واحد وتعادل واحد وثلاث هزائم. وكانت آخر مبارياته الخسارة 0-1 أمام موناكو في الدوري يوم 23 أغسطس. وفاز على لو مان في مباراة ودية خلال فترة ما قبل الموسم يوم 15 أغسطس، لكنه خسر 3-2 أمام ريال أوفييدو قبل ذلك بأسبوع. وخلال المباريات الخمس، سجل لوهافر خمسة أهداف واستقبل ستة، ولم ينجح حتى الآن في الخروج بشباك نظيفة خلال هذه السلسلة.

تولوز

تولوز - المستوى

هامبورج
خ1-2
ليون
خ0-2
بريست
ت2-2
ليل
خ0-1
لوريان
ت2-2
الهدف المسجل (المستقبل)
5/9
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
لوهافر

لوهافر - المستوى

لومان
ف0-1
موناكو
خ0-1
ليون
ت1-1
بريست
خ1-2
أنجييه
ت0-0
الهدف المسجل (المستقبل)
3/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

تولوز ضد لوهافر: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت أحدث مواجهة بين الناديين في الدوري الفرنسي يوم 15 فبراير 2026، حين فاز لوهافر 2-1 على أرضه. وقبل ذلك، تعادل الفريقان 0-0 على ملعب تولوز في نوفمبر 2025. وخلال آخر خمس مباريات بينهما في الدوري الفرنسي، حقق تولوز فوزين مقابل فوزين للوهافر، فيما انتهت مباراة واحدة بالتعادل. وكانت النتيجة الأوسع في البيانات هي فوز تولوز 4-1 على أرض لوهافر في فبراير 2025.

وجهاً لوجه

تولوزتعادللو هافر
2
1
2
الدوري الفرنسي
لو هافر badge
لو هافر
لوهافر
2
تولوز badge
تولوز
تولوز
1
انتهت
الدوري الفرنسي
تولوز badge
تولوز
تولوز
0
لو هافر badge
لو هافر
لوهافر
0
انتهت
الدوري الفرنسي
لو هافر badge
لو هافر
لوهافر
1
تولوز badge
تولوز
تولوز
4
انتهت
الدوري الفرنسي
تولوز badge
تولوز
تولوز
2
لو هافر badge
لو هافر
لوهافر
0
انتهت
الدوري الفرنسي
لو هافر badge
لو هافر
لوهافر
1
تولوز badge
تولوز
تولوز
0
انتهت
7الأهداف المسجلة4
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

ترتيب تولوز ولوهافر

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
موناكوموناكوموناكو
541083+513
ف
ت
ف
ف
ف
2
ليونليونليون
5320102+811
ف
ت
ف
ت
ف
3
باريسباريسباريس
532083+511
ف
ت
ف
ف
ت
4
ليلليلليل
531184+410
خ
ف
ف
ت
ف
5
رينرينرين
531189-110
خ
ف
ف
ف
ت
6
باريس سان جيرمانباريس سان جيرمانسان جيرمان
522187+18
ف
ف
خ
ت
ت
7
أنجييهأنجييهأنجييه
521265+17
ف
ت
خ
ف
خ
8
ستراسبورجستراسبورجستراسبورج
5212101007
خ
ت
ف
ف
خ
9
لو مانلو مانلومان
51319906
ف
ت
ت
خ
ت
10
أوكسيرأوكسيرأوكسييه
5203712-56
ف
ف
خ
خ
خ
11
بريستبريستبريست
512278-15
خ
خ
ف
ت
ت
12
لوريانلوريانلوريان
512256-15
خ
ت
ف
خ
ت
13
تولوزتولوزتولوز
512279-25
ف
ت
خ
ت
خ
14
نيسنيسنيس
512236-35
ف
خ
ت
خ
ت
15
لانسلانسلانس
51139904
خ
ت
خ
خ
ف
16
ترواترواتروا
5113411-74
خ
خ
خ
ف
ت
17
مارسيليامارسيليامارسيليا
510478-13
خ
خ
خ
خ
ف
18
لو هافرلو هافرلوهافر
502347-32
خ
ت
خ
ت
خ
دوري الأبطال
تصفيات دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
تصفيات الهبوط
هبوط

هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل