يواجه تولوز نظيره لوهافر يوم السبت 19 سبتمبر 2026 على ملعب تولوز في مدينة تولوز.

في آخر مواجهة بينهما في الدوري خلال فبراير 2026، حقق لوهافر فوزًا شاقًا بنتيجة 2-1 على أرضه أمام تولوز. تاريخيًا، اتسم سجل المواجهات المباشرة بين الفريقين بتوازن كبير، مع تعادلات تنافسية ونتائج متقاربة.

دع GOAL تقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية حجز تذاكر مباراة تولوز ضد لوهافر، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة تولوز ضد لوهافر في الدوري الفرنسي؟

تقام مباراة تولوز ضد لوهافر على ملعب تولوز في مدينة تولوز. اطلع على تفاصيل المباراة أدناه لمعرفة موعد انطلاقها المؤكد.

الدوري الفرنسي - الجولة 5 19 سبتمبر 2026 - 14:45 Stadium de Toulouse

كيفية شراء تذاكر مباراة تولوز ضد لوهافر في الدوري الفرنسي؟

يمكنك شراء تذاكر مباراة تولوز ضد لوهافر في الدوري الفرنسي عبر الخيارات الأساسية التالية:

مكتب تذاكر تولوز الرسمي (الخيار الأساسي): اشترِ مباشرة من الموقع الرسمي لنادي تولوز (billetterie.toulousefc.com) أو من شباك التذاكر في ملعب تولوز يوم المباراة، وذلك حسب التوافر. الشراء مباشرة من النادي المضيف يضمن أسعارًا أصلية من دون زيادات من البائعين الوسطاء.

منصات السوق الثانوية: تعرض منصات التذاكر التابعة لجهات خارجية مثل Ticombo تذاكر إعادة بيع لمباريات الدوري الفرنسي، رغم أن الأسعار قد تتغير وفقًا لحجم الطلب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة تولوز ضد لوهافر في الدوري الفرنسي؟

تعتمد أسعار تذاكر مباراة تولوز FC ضد لوهافر AC على ملعب تولوز عمومًا على مكان الشراء وموقع الجلوس المفضل لديك:

شباك التذاكر الرسمي (السوق الأولية): تتراوح أسعار التذاكر العادية عبر مكتب تذاكر تولوز عادة بين 15 € و55 € في مباريات الدوري الفرنسي المنزلية المعتادة، بحسب ما إذا كنت تجلس خلف المرميين (Virages) أو على الجانبين (Tribunes).

منصات إعادة البيع في السوق الثانوية: على المنصات التابعة لجهات خارجية مثل Ticombo، تبدأ أسعار تذاكر إعادة البيع العادية حاليًا من نحو 20 € إلى 35 € للمقاعد الأساسية، بينما تتراوح أسعار المقاعد المتوسطة ذات الرؤية المركزية بين 50 € و85 € . أما الخيارات المميزة أو باقات الضيافة لكبار الشخصيات فقد تصل تكلفتها إلى 100 € إلى 150 €+ .

تولوز ضد لوهافر في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

نتائج تولوز ولوهافر

حقق تولوز فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وتلقى ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات. وكانت أحدث نتائجه الخسارة 0-2 أمام ليون في الدوري الفرنسي يوم 22 أغسطس. كما خسر 1-2 أمام هامبورج SV في فترة ما قبل الموسم، رغم أن الفوزين على العين وريال سوسيداد أظهرا قدرته على تحقيق النتائج. وسجل تولوز خمسة أهداف واستقبل ستة أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

أسفرت آخر خمس مباريات للوهافر عن فوز واحد وتعادل واحد وثلاث هزائم. وكانت آخر مبارياته الخسارة 0-1 أمام موناكو في الدوري يوم 23 أغسطس. وفاز على لو مان في مباراة ودية خلال فترة ما قبل الموسم يوم 15 أغسطس، لكنه خسر 3-2 أمام ريال أوفييدو قبل ذلك بأسبوع. وخلال المباريات الخمس، سجل لوهافر خمسة أهداف واستقبل ستة، ولم ينجح حتى الآن في الخروج بشباك نظيفة خلال هذه السلسلة.

تولوز ضد لوهافر: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت أحدث مواجهة بين الناديين في الدوري الفرنسي يوم 15 فبراير 2026، حين فاز لوهافر 2-1 على أرضه. وقبل ذلك، تعادل الفريقان 0-0 على ملعب تولوز في نوفمبر 2025. وخلال آخر خمس مباريات بينهما في الدوري الفرنسي، حقق تولوز فوزين مقابل فوزين للوهافر، فيما انتهت مباراة واحدة بالتعادل. وكانت النتيجة الأوسع في البيانات هي فوز تولوز 4-1 على أرض لوهافر في فبراير 2025.