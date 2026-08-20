يتطلع توتنهام إلى تجاوز شبح الهبوط الذي لاحقه في الموسم الماضي والتقدم في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة روبرتو دي زيربي. ويُعد تحسين النتائج على أرضه أمراً ضرورياً، ويخوض توتنهام أول ظهور له على ملعب توتنهام هوتسبير في الدوري يوم السبت 29 أغسطس، عندما يواجه نيوكاسل يونايتد.

ومن المثير للدهشة أن توتنهام انتظر حتى المباراة الأخيرة من الموسم ليحقق أول فوز له على أرضه في عام 2026، لكن ذلك الانتصار 1-0 على إيفرتون كان حاسماً. وسيغفر جمهور توتنهام آخر موسمين صعبين إذا تمكن لاعبو دي زيربي من بداية قوية، وإذا تألق الوافدان صاحبا الصفقتين الكبيرتين، ساندرو تونالي وماتيوس فرنانديز، منذ البداية.

هل يستطيع توتنهام تحقيق الفوز على نيوكاسل للمرة الأولى منذ عام 2023؟ يمكنك معرفة ذلك بنفسك من خلال حجز التذاكر اليوم. دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن تأمين تذاكر مباراة توتنهام هوتسبير ضد نيوكاسل يونايتد، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تقام مباراة توتنهام هوتسبير ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

من المقرر أن تنطلق مباراة توتنهام هوتسبير ضد نيوكاسل يونايتد في الساعة 5:30 مساءً بتوقيت بريطانيا الصيفي على ملعب توتنهام هوتسبير في لندن، يوم السبت 29 أغسطس.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 2 29 أغسطس 2026 - 12:30 ملعب توتنهام هوتسبير

كيفية شراء تذاكر مباراة توتنهام هوتسبير ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات لشراء التذاكر لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءاً من تذاكر المباراة الواحدة وصولاً إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وذلك عبر البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

ونظراً للطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة بيع التذاكر بشكل غير قانوني، والبوابات الرقمية بنسبة 100%، تقوم أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بتخصيص التذاكر عبر العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات غير المستخدمة إلى النادي.

الأعضاء الرسميون المشتركون برسوم (نظام القرعة): تم استبدال طوابير الحجز التقليدية عبر الإنترنت بنظام قرعة عشوائية للأعضاء المشتركين برسوم في النادي، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويسجل الأعضاء خلال فترة محددة قبل المباراة بأسابيع للدخول في القرعة.

منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالسعر الاسمي من خلال منصة Ticket Exchange الرسمية التابعة للنادي.

البيع العام: يكاد البيع المفتوح للجمهور العام غير الأعضاء أن يكون غير موجود لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يمكن للمشجعين أيضاً شراء التذاكر من منصات ثانوية مثل StubHub.

كم تبلغ تكلفة تذاكر مباراة توتنهام هوتسبير ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

الفئات العمرية والخصومات: تقدم معظم الأندية تسعيراً متدرجاً عبر فئات البالغين، والناشئين (عادة تحت 18 أو 21 عاماً)، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصومات والشرائح العمرية تختلف من فريق إلى آخر.

تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات إلى فئات مثل A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبرى ضد منافسي الستة الكبار أو الخصوم في الديربي ضمن الفئة A، وتكون أسعارها الاسمية الأعلى.

موقع المقعد: تحمل المقاعد الوسطى على امتداد جانبي الملعب ومقاعد الطبقات السفلى أسعاراً أعلى، بينما توفر المقاعد في الطبقات العليا خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.

ضرورة العضوية الرسمية: لشراء تذاكر المباريات على أرض الفريق بالسعر الاسمي، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريباً أن يحمل كل متفرج عضوية رسمية مدفوعة وفعالة في النادي للدخول في قرعات التذاكر أو منصات إعادة البيع.

تسعير تذاكر الجماهير الزائرة وتوافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسمياً الحد الأقصى الإلزامي لسعر تذاكر الجماهير الزائرة عند 30 جنيهاً إسترلينياً حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره على الأقل حتى 2027/28.

ورغم تحديد سعر تذاكر الجماهير الزائرة عند 30 جنيهاً إسترلينياً، فإنها من بين الأصعب حصولاً عليها في الرياضة العالمية. فحصة الجماهير الزائرة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصرياً لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى الذين يملكون أكبر عدد من نقاط الولاء، ونادراً جداً ما تصل إلى البيع العام أو قرعات العضوية الأساسية.

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