يواجه توتنهام هوتسبير فريق كوفنتري سيتي يوم الاثنين، 19 أكتوبر 2026، على ملعب توتنهام هوتسبير في لندن.

أقيمت أحدث مباراة رسمية بينهما في سبتمبر 2024 خلال الدور الثالث من كأس كاراباو، عندما تغلب توتنهام بصعوبة على كوفنتري بنتيجة 2-1 بفضل هدفين متأخرين من جيد سبنس وبرينان جونسون. وقبل المواجهة الجديدة بينهما، حافظ توتنهام على سجل قوي في اللقاءات المباشرة الأخيرة، بعدما فاز في آخر خمس مواجهات أمام كوفنتري في جميع المسابقات.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة توتنهام هوتسبير ضد كوفنتري سيتي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة توتنهام هوتسبير ضد كوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 7 19 أكتوبر 2026 - 15:00 ملعب توتنهام هوتسبير

كيفية شراء تذاكر مباراة توتنهام هوتسبير ضد كوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

لشراء تذاكر مباراة توتنهام هوتسبير ضد كوفنتري سيتي على ملعب توتنهام هوتسبير، أمامك بعض الخيارات الرسمية وخيارات الطرف الثالث المتاحة.

1. القنوات الرسمية للنادي (المصدر الأساسي)

نظرًا لأن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز نادرًا ما تُطرح للبيع العام، فإن الشراء مباشرة عبر القنوات الرسمية للنادي يتطلب عادة عضوية في النادي.

عضوية One Hotspur / One Hotspur+:

أولوية الوصول: يحصل أعضاء One Hotspur+ على نافذة مدتها 24 ساعة قبل أعضاء One Hotspur العاديين لشراء التذاكر. كيفية الشراء: سجّل الدخول إلى منصة Tottenham Hotspur eTicketing الرسمية باستخدام بيانات عضويتك خلال النافذة المخصصة لك.

منصة Tottenham Ticket Exchange:

إذا نفدت تذاكر المباراة عبر المبيعات المعتادة، فإن حاملي التذاكر الموسمية الرسميين يعيدون بيع مقاعدهم مباشرة للأعضاء على منصة Tottenham Hotspur Ticket Exchange بالقيمة الاسمية.

ضيافة يوم المباراة:

إذا لم تكن لديك عضوية، فعادة ما تكون الباقات المميزة وباقات الضيافة، بما يشمل المقاعد والدخول إلى الصالات والطعام والمشروبات، متاحة مباشرة على الموقع الرسمي من دون الحاجة إلى عضوية في النادي.



2. السوق الثانوية / إعادة البيع ومنصات الطرف الثالث

غالبًا ما تتوفر مقاعد معروضة من بائعين معيدين للبيع على منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub إذا نفدت التذاكر الرسمية، رغم أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة توتنهام هوتسبير ضد كوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة توتنهام هوتسبير ضد كوفنتري سيتي على ملعب توتنهام هوتسبير بحسب ما إذا كنت ستشتري تذاكر رسمية بالقيمة الاسمية أو تذاكر إعادة بيع عبر طرف ثالث.

1. التذاكر الرسمية بالقيمة الاسمية (مباشرة من توتنهام)

يصنف توتنهام مبارياته المنزلية في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى الفئات A وB وC بناءً على حجم الطلب المرتبط بالمنافس. وعادة ما تُصنف المباريات أمام الأندية الصاعدة حديثًا أو الأندية التي لا تُعد من المنافسين التقليديين ضمن الفئة C أو الفئة B.

مباريات الفئة C (الأدنى):

البالغون: نحو 37£ إلى 65£ الفئات المخفضة (كبار السن 65+ والشباب من 18 إلى 21 عامًا): نحو 19£ إلى 33£ الناشئون (دون 18 عامًا): نحو 19£ إلى 33£

مباريات الفئة B (الفئة القياسية):

البالغون: نحو 49£ إلى 85£ الفئات المخفضة: نحو 25£ إلى 43£ الناشئون: نحو 25£ إلى 43£



2. العضوية الرسمية والضيافة

تكلفة عضوية One Hotspur:

One Hotspur: 45£ One Hotspur+: 55£ (تشمل نافذة أولوية مبكرة للتذاكر قبل 24 ساعة)

باقات ضيافة يوم المباراة:

تبدأ الباقات عادة من 145£ + VAT للشخص الواحد، وقد تصل إلى أكثر من 400£ بحسب الدخول إلى الصالات والطعام وموقع المقعد.



3. إعادة البيع ومنصات الطرف الثالث

إذا كنت تشتري عبر أسواق التذاكر الثانوية مثل StubHub، فإن الأسعار تتحدد بحسب طلب السوق ومدى التوافر:

أسعار البداية / الحد الأدنى: تبدأ عادة من نحو 65£ إلى 80£ لمقاعد الدخول العام في المدرجات العلوية.

متوسط نطاق إعادة البيع: تُباع مقاعد الفئتين الوسطى والسفلى عادة مقابل 90£ إلى 160£+ للتذكرة الواحدة.

توتنهام هوتسبير ضد كوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة توتنهام هوتسبير وكوفنتري سيتي

حقق توتنهام فوزًا واحدًا وتعادلين وهزيمتين في آخر خمس مباريات له بمختلف المسابقات. وكانت أحدث مبارياته تعادلًا سلبيًا 0-0 مع نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقبلها خسر 0-2 أمام نيوكاسل يونايتد. وقد منحت كأس كاراباو بعض الارتياح بالفوز 5-1 على تشارلتون أثليتيك، لكن المستوى في الدوري كان ضعيفًا، مع وجود خسارة 3-0 أمام برينتفورد أيضًا في السجل الأخير. وسجل توتنهام ثمانية أهداف واستقبل سبعة في تلك المباريات الخمس.

فاز كوفنتري في مباراتين، ولم يتعادل في أي مباراة، وخسر ثلاثًا من آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات. وكانت أحدث نتائجه خسارة 1-0 أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما خسر 0-1 أمام هال سيتي في الدوري. ويمثل الفوز 4-2 على بليموث أرجايل في كأس كاراباو والانتصار الودي 2-0 على موناكو أبرز اللحظات الإيجابية. وخلال مبارياته الخمس، سجل كوفنتري خمسة أهداف واستقبل ثمانية.

توتنهام هوتسبير ضد كوفنتري سيتي: سجل المواجهات المباشرة الأخير

جاء آخر لقاء بين الفريقين في كأس كاراباو في سبتمبر 2024، عندما فاز توتنهام 2-1 على ملعب كوفنتري سيتي. وخلال آخر خمس مواجهات مسجلة، فاز توتنهام في جميعها، مسجلًا 13 هدفًا ومستقبلًا هدفين فقط. ولم ينجح كوفنتري في الفوز على توتنهام في أي من المباريات الخمس ضمن هذه البيانات.