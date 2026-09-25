كيفية الحصول على تذاكر تروا ضد مارسيليا: أسعار الدوري الفرنسي، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه تروا فريق مارسيليا يوم الأحد 11 أكتوبر 2026 على ملعب ستاد دو لوب في تروا.

في مواجهاتهما ضمن الدوري الفرنسي، حقق مارسيليا 7 انتصارات مقابل فوز واحد فقط لتروا، إلى جانب تعادلين. وفي آخر مواجهة بينهما في الدوري خلال أبريل 2023، حسم مارسيليا اللقاء بفوز واضح 3-1 على تروا. كما حقق مارسيليا فوزًا مريحًا خارج أرضه بنتيجة 2-0 خلال آخر زيارة له إلى ملعب ستاد دو لوب في يناير 2023.

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متى تنطلق مباراة تروا ضد مارسيليا في الدوري الفرنسي؟

يواجه تروا فريق مارسيليا على ملعب ستاد دو لوب في تروا، يوم الأحد 11 أكتوبر 2026.

الدوري الفرنسي - الجولة 6 11 أكتوبر 2026 - 14:45 Stade de l'Aube

كيف تشتري تذاكر مباراة تروا ضد مارسيليا في الدوري الفرنسي؟

لشراء تذاكر مباراة الدوري الفرنسي بين تروا ومارسيليا، يمكنك اتباع هذه الخيارات الرئيسية:

المكتب الرسمي لتذاكر تروا: اشترِ مباشرة عبر الموقع الرسمي لبيع التذاكر الخاص بـ ES Troyes AC أو من شباك التذاكر في ملعب ستاد دو لوب. وعادة ما يكون هذا هو المصدر الأكثر موثوقية للحصول على التذاكر بالسعر الرسمي ومقاعد القسم المخصص لأصحاب الأرض.

القسم الرسمي لجماهير مارسيليا الزائرة: إذا كنت تشجع مارسيليا، فعادة ما يتم توزيع تذاكر الفريق الضيف عبر منصة بيع التذاكر الرسمية لنادي أولمبيك مارسيليا أو من خلال مخصصات روابط المشجعين المعتمدة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة تروا ضد مارسيليا في الدوري الفرنسي؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة الدوري الفرنسي بين ES Troyes AC وأولمبيك مارسيليا على ملعب ستاد دو لوب بحسب مكان الشراء وفئة المقاعد:

شباك التذاكر الرسمي (السعر الرسمي): تتراوح أسعار التذاكر العادية للمباراة الواحدة، عند شرائها مباشرة من خلال ES Troyes AC، عادة بين 15 € و70 € ، وذلك بحسب ما إذا كنت ستختار المدرجات خلف المرمى (الأرخص) أو المدرجات الجانبية الوسطى.

قسم الجماهير الزائرة: عادة ما تكون أسعار التذاكر الرسمية المخصصة لجماهير الفريق الضيف، والموزعة مباشرة عبر أولمبيك مارسيليا، محددة بسعر ثابت لقسم الضيوف في الدوري الفرنسي، ويبلغ نحو 10 € إلى 15 € .

تذاكر كبار الزوار والضيافة: تبدأ عادة باقات الضيافة المميزة والمقصورات التنفيذية من 150 € إلى 250 €+ للتذكرة الواحدة.

تروا ضد مارسيليا في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة تروا ومارسيليا

حقق تروا فوزًا واحدًا وتعادلين وخسارتين في آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات. وانتهت آخر مبارياته بخسارة 6-2 أمام ستراسبورج في الدوري الفرنسي، وهي النتيجة التي جاءت بعد فوزه 2-1 على لوريان خارج أرضه. وقبل ذلك، تعادل 0-0 مع باريس إف سي. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل تروا خمسة أهداف واستقبل 11 هدفًا.

فاز مارسيليا في مباراتين، ولم يتعادل في أي مباراة، وخسر ثلاثًا من آخر خمس مباريات خاضها. وانتهت آخر مبارياته بالخسارة 3-2 أمام باريس إف سي في الدوري الفرنسي، ليواصل سلسلة تضمنت أيضًا خسارة 2-0 أمام موناكو. وكانت أبرز نتائجه في تلك الفترة الفوز 4-0 على ستراسبورج. وخلال خمس مباريات، سجل مارسيليا 10 أهداف واستقبل ثمانية.

تروا ضد مارسيليا: سجل المواجهات المباشرة مؤخرًا

جاءت أحدث مواجهة بين الفريقين في أبريل 2023، عندما تغلب مارسيليا على تروا بنتيجة 3-1 في مباراة بالدوري الفرنسي. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة في هذه البيانات، يملك مارسيليا السجل الأفضل، بعدما فاز ثلاث مرات مقابل فوز واحد لتروا، مع تعادل واحد. أما المواجهة السابقة الوحيدة على ملعب ستاد دو لوب ضمن هذه البيانات، فانتهت بفوز مارسيليا 2-0 في يناير 2023.