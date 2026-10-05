كيفية الحصول على تذاكر تروا ضد لانس: أسعار الدوري الفرنسي، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه تروا فريق لانس يوم السبت 17 أكتوبر 2026 على ملعب ستاد دو لوب في تروا.

في آخر مواجهة بينهما، حقق لانس فوزًا خارج أرضه بنتيجة 4-2 على تروا في دور الـ16 من كأس فرنسا يوم 4 فبراير 2026. أما مواجهتهما السابقة في الدوري الفرنسي، فأقيمت يوم 28 يناير 2023، حين فرض تروا التعادل 1-1 على لانس في ملعب ستاد دو لوب.

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متى تنطلق مباراة تروا ضد لانس في الدوري الفرنسي؟

تنطلق مباراة تروا ضد لانس على ملعب ستاد دو لوب في تروا، يوم السبت 17 أكتوبر 2026.

الدوري الفرنسي - الجولة 7 17 أكتوبر 2026 - 14:45 Stade de l'Aube

كيفية شراء تذاكر مباراة تروا ضد لانس في الدوري الفرنسي

لشراء تذاكر مباراة تروا ضد آر سي لانس المقبلة في الدوري الفرنسي على ملعب ستاد دو لوب، اتبع خطوات الشراء المعتادة التالية:

1. منصة التذاكر الرسمية لنادي إيستاك تروا

قم بزيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لبيع التذاكر الخاص بنادي إيستاك تروا.

2. التخصيص الرسمي لجماهير آر سي لانس الضيفة

إذا كنت من الجماهير الزائرة التي تشجع آر سي لانس، فعادة ما تُدار تذاكر قطاع الضيوف عبر مكتب التذاكر الرسمي للنادي (billetterie.rclens.fr) أو عبر روابط المشجعين الرسمية المعتمدة.

3. السوق الثانوية ومجمّعات التذاكر

في حال نفاد التذاكر الرسمية الخاصة بصاحب الأرض أو التذاكر العامة، غالبًا ما تتوافر تذاكر على منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub عبر بائعين معيدين للبيع. احرص على التحقق من ضمانات تسليم التذاكر ومواقع المقاعد المحددة محليًا قبل إتمام عملية الشراء.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة تروا ضد لانس في الدوري الفرنسي؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة تروا ضد آر سي لانس في الدوري الفرنسي على ملعب ستاد دو لوب بحسب الفئة ومنصة الشراء:

التذاكر الرسمية بالسعر الاسمي (مباشرة من إيستاك تروا):

الفئة 1 / المدرجات خلف المرمى: نحو 12 € إلى 20 € المدرجات الرئيسية والجانبية (الجانبية/الرئاسية): نحو 25 € إلى 45 € الضيافة المميزة / كبار الشخصيات: تتراوح بين 80 € و150 €+ بحسب المزايا المشمولة.

السوق الثانوية ومجمّعات إعادة البيع:

إذا نفدت التذاكر على البوابة الرسمية، فإن الأسعار على منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub تبدأ عادة من حوالي 50 € إلى 55 € لمقاعد الدخول العام، مع متوسط يتراوح بين 75 € و110 € للمقاعد المتوسطة والمميزة بحسب مستوى الطلب مع اقتراب يوم المباراة.



تروا ضد لانس في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة تروا ولانس

فاز تروا في مباراة واحدة، وتعادل في مباراتين، وخسر مباراتين في آخر خمس مباريات خاضها في جميع المسابقات. وانتهت آخر مبارياته بخسارة 6-2 أمام ستراسبورج يوم 6 سبتمبر، وذلك بعد فوزه 2-1 خارج أرضه على لوريان يوم 29 أغسطس. كما تعادل 0-0 مع باريس إف سي، وخرج بتعادلين في مباريات ودية خلال فترة الإعداد أمام بانيتوليكوس وأوكسير. وسجل تروا أربعة أهداف واستقبلت شباكه تسعة خلال تلك السلسلة من خمس مباريات.

فاز لانس في مباراتين وخسر ثلاثًا في آخر خمس مباريات. وكانت آخر نتائجه الخسارة 1-0 أمام لوريان يوم 5 سبتمبر، وذلك بعد خسارته 2-1 أمام ستراسبورج في الأسبوع السابق. وكانت أبرز نتائجه خلال هذه الفترة الفوز 5-2 على أوكسير يوم 22 أغسطس. وسجل لانس ثمانية أهداف واستقبل ستة أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

تروا ضد لانس: سجل المواجهات المباشرة مؤخرًا

جاءت أحدث مواجهة بين الناديين في كأس فرنسا يوم 4 فبراير 2026، حين فاز لانس 4-2 خارج أرضه على تروا. وعبر آخر خمس مواجهات مباشرة، يملك لانس السجل الأفضل، بثلاثة انتصارات مقابل فوز واحد لتروا، فيما انتهت مباراة واحدة بالتعادل. وسجل لانس 10 أهداف في تلك المواجهات مقابل خمسة أهداف لتروا.