يواجه تروا فريق ستراسبورغ يوم الأحد 6 سبتمبر/أيلول 2026 على ملعب ستاد دو لوب في تروا.

يدخل ستراسبورغ هذه المباراة وهو يتطلع إلى التعافي بعد خسارة افتتاحية قاسية بنتيجة 4-0 أمام مارسيليا. وفي مواجهاتهما المباشرة الأخيرة، كان التكافؤ التنافسي حاضرًا بقوة، إذ انتهت ثلاث من آخر خمس مباريات بينهما في الدوري الفرنسي بالتعادل، بما في ذلك نتيجة 1-1 في آخر لقاء جمعهما.

دع GOAL تقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة تروا ضد ستراسبورغ، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة تروا ضد ستراسبورغ في الدوري الفرنسي؟

تنطلق مباراة تروا ضد ستراسبورغ على ملعب ستاد دو لوب في تروا، وذلك ضمن الجولة الحالية من الدوري الفرنسي.

الدوري الفرنسي - الجولة 3 6 سبتمبر 2026 - 09:00 Stade de l'Aube

كيفية شراء تذاكر مباراة تروا ضد ستراسبورغ في الدوري الفرنسي؟

لشراء تذاكر مباراة تروا ضد ستراسبورغ في الدوري الفرنسي على ملعب ستاد دو لوب، اتبع الخيارات التالية بحسب الفريق الذي تشجعه:

التذاكر الرسمية لصاحب الأرض (لجماهير ESTAC Troyes والجمهور العام)

المتجر الرسمي عبر الإنترنت: اشترِ مباشرة عبر منصة التذاكر الرسمية لنادي ESTAC Troyes.

شباك التذاكر في الملعب: في يوم المباراة، يمكن شراء التذاكر من شبابيك ملعب ستاد دو لوب، وذلك حسب التوافر المتبقي.

جماهير الفريق الضيف (جماهير ستراسبورغ)

القطاع الرسمي للضيوف: يجب على جماهير الفريق الضيف شراء التذاكر عبر البوابة الرسمية لتذاكر RC Strasbourg Alsace أو من خلال التواصل مباشرة مع قسم التذاكر في ناديهم لضمان الحصول على مقاعد في قسم الزوار.

منصات سوق التذاكر الثانوية

إذا نفدت التذاكر عبر القنوات الأساسية، فغالبًا ما تعرض منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub تذاكر إعادة بيع موثقة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة تروا ضد ستراسبورغ في الدوري الفرنسي؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة تروا ضد ستراسبورغ بحسب الفئة ومنصة الشراء:

شباك التذاكر الرسمي والمبيعات الأساسية

المقاعد العادية: تتراوح أسعار التذاكر بالقيمة الاسمية المباعة مباشرة من ESTAC Troyes بين نحو 10 إلى 40 جنيهًا إسترلينيًا (12 إلى 45 يورو)، وذلك بحسب المدرج، سواء خلف المرمى أو في المدرج الرئيسي.

تذاكر الشباب والفئات المخفضة: تتراوح أسعار التذاكر المخفضة للأطفال أو الطلاب عمومًا بين 5 و15 جنيهًا إسترلينيًا .

منصات السوق الثانوية وإعادة البيع

السعر الابتدائي: تبدأ عادةً عروض إعادة البيع على المنصات الثانوية مثل StubHub من حوالي 25 إلى 30 جنيهًا إسترلينيًا (35 إلى 40 دولارًا) للمقاعد العادية خلف المرمى.

متوسط السعر: يبلغ متوسط سعر تذاكر إعادة البيع لهذه المباراة تحديدًا نحو 60 إلى 65 جنيهًا إسترلينيًا (80 إلى 85 دولارًا)، مع ارتفاع أسعار المقاعد المميزة على طول خط التماس بحسب مستوى الطلب.

تروا ضد ستراسبورغ في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة تروا وستراسبورغ

لم يحقق تروا أي فوز في آخر ثلاث مباريات، بعدما سجل تعادلين وفوزًا واحدًا خلال آخر خمس مباريات خاضها. وكانت مباراته الوحيدة في الدوري الفرنسي خلال هذه السلسلة قد انتهت بالتعادل 0-0 مع باريس إف سي يوم 22 أغسطس/آب. وفي فترة الإعداد للموسم، تعادل 1-1 مع كل من بانيتوليكوس وأوكسير، لكنه فاز في مباراتيه الوديتين السابقتين على GOAL FC بنتيجة 5-2 وعلى غرونوبل بنتيجة 3-0. وخلال آخر خمس مباريات، سجل تروا ثمانية أهداف واستقبل ثلاثة.

النتائج الأخيرة لستراسبورغ لا تبدو مطمئنة. فقد حقق فوزًا واحدًا فقط في آخر خمس مباريات، وكان ذلك النتيجة الإيجابية الوحيدة عبر تعادل 1-1 أمام نيوكاسل يونايتد في مباراة ودية، واحتُسب هذا التعادل فوزًا بركلات الترجيح أو بنظام كأس آخر. كما خسر أمام فرايبورغ مرتين في اليوم نفسه من أغسطس/آب، وبالنتيجة نفسها 2-0، وتعرض أيضًا لهزيمة 5-2 أمام إلفرسبيرغ. وبدأ ستراسبورغ موسمه في الدوري الفرنسي بخسارة 4-0 أمام مارسيليا يوم 21 أغسطس/آب. واستقبل ستراسبورغ 13 هدفًا خلال آخر خمس مباريات، مقابل تسجيله أربعة أهداف فقط.

تروا ضد ستراسبورغ: سجل المواجهات المباشرة الأخير

أقيمت أحدث مواجهة بين هذين الناديين يوم 21 مايو/أيار 2023، عندما تعادل تروا وستراسبورغ 1-1 في مباراة ضمن الدوري الفرنسي على ملعب ستاد دو لوب. وعلى مدار آخر خمس مواجهات مباشرة بينهما في الدوري الفرنسي، فاز تروا مرة واحدة، وفاز ستراسبورغ مرة واحدة، بينما انتهت ثلاث مباريات بالتعادل. وحقق تروا فوزًا لافتًا بنتيجة 3-2 على أرض ستراسبورغ في يناير/كانون الثاني 2023، بينما جاء الفوز الوحيد لستراسبورغ في هذه البيانات في فبراير/شباط 2018.

ترتيب تروا وستراسبورغ

في جدول ترتيب الدوري الفرنسي الحالي، يحتل تروا المركز التاسع، بينما يأتي ستراسبورغ في المركز 18 بعد الجولة الافتتاحية من المباريات.