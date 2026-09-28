تستضيف تركيا منتخب إيطاليا على ملعب مجمع أتاتورك الرياضي في بورصة يوم الاثنين 28 سبتمبر، قبل أن يلتقي الطرفان مجددًا في مباراة الإياب على ملعب ريناتو دال آرا في بولونيا بعد أسبوع. وتندرج المباراتان ضمن جدول صعب في دوري الأمم الأوروبية A، المجموعة A1، التي تضم أيضًا فرنسا وبلجيكا، ما يمنح الجماهير فرصتين لمتابعة الآزوري أمام منتخب تركي عازم على تفادي الهبوط من المستوى الأعلى.

وتختتم هذه المواجهة فترة افتتاحية مزدحمة لإيطاليا، التي تخوض أربع مباريات في 11 يومًا فقط أمام بلجيكا وتركيا وفرنسا ثم تركيا مرة أخرى. ومع وجود التأهل إلى ربع النهائي وتفادي الهبوط على المحك، فإن هذه المواجهة المزدوجة تحمل أهمية كبيرة لكلا المنتخبين.

GOAL لديها كل ما تحتاج إلى معرفته الآن بشأن حجز تذاكر إيطاليا ضد تركيا، بما في ذلك الأسعار والتوافر وأفضل الأماكن للشراء.

متى تنطلق مباراة تركيا ضد إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية A؟

تقام مباراة تركيا ضد إيطاليا على ملعب بورصة بويوك شهير بيليديه في بورصة، ومن المقرر انطلاق هذه المواجهة ضمن دوري الأمم الأوروبية A.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 2 28 سبتمبر 2026 - 14:45 Bursa Buyuksehir Belediye Stadyumu

أين يمكن شراء تذاكر إيطاليا ضد تركيا؟

تُطرح تذاكر مباراة بورصة أولًا عبر القنوات الرسمية لبيع التذاكر التابعة للاتحاد التركي لكرة القدم، مع منح الأولوية عادةً للأعضاء قبل طرح ما يتبقى للجمهور العام. وتمثل القنوات الرسمية للاتحاد الإيطالي لكرة القدم الخيار الأول المكافئ لمباراة الإياب في بولونيا.

Ticombo هو خيارك المفضل إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي. ويعرض مجموعة واسعة من خيارات الجلوس للمباراة الافتتاحية على ملعب مجمع أتاتورك الرياضي في بورصة، إلى جانب تذاكر مباراة الإياب على ملعب ريناتو دال آرا في بولونيا.

إليك بعض الأمور التي يجدر معرفتها بشأن شراء تذاكر هذه المواجهة:

الطرح العام الرسمي – يبدأ بعد انتهاء فترات أولوية الأعضاء، وعادةً ما يكون ذلك قبل كل يوم مباراة بفترة أقرب

القوائم الموثقة – يحصل Ticombo على التذاكر من مجموعة من البائعين، ما يمنح المشترين نطاقًا أوسع من المعروض بعد نفاد الحصص الرسمية

تذاكر الجماهير الضيفة – تُدار مخصصات جماهير تركيا المسافرة إلى بولونيا عبر قنوات الاتحاد الإيطالي لكرة القدم وقد تكون محدودة

السوق الثانوية – Ticombo هو خيارك المفضل إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي

نظرًا لازدحام هذا البرنامج من المباريات بالنسبة إلى إيطاليا، يُنصح بالحجز المبكر لمباراتي هذه المواجهة.

كم تبلغ أسعار تذاكر إيطاليا ضد تركيا؟

تُحدد الأسعار الرسمية لمباراة بورصة عبر قنوات بيع التذاكر التابعة للاتحاد التركي لكرة القدم، مع إتاحة كامل الفئات من المقاعد العادية إلى المميزة بالسعر الرسمي ما دامت الحصة متوفرة. وتنطبق الأسعار الرسمية للاتحاد الإيطالي لكرة القدم على مباراة بولونيا بالطريقة نفسها.

Ticombo هو خيارك المفضل إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، وفي ما يلي دليل تقريبي لما يمكن توقعه هناك:

أرخص المقاعد (بورصة): تبدأ من نحو 40 إلى 50 يورو، وعادةً ما تكون في المدرجات العلوية خلف المرمى في مجمع أتاتورك الرياضي

مقاعد الفئة المتوسطة (بورصة): مقاعد مركزية على امتداد خط المنتصف، بسعر أعلى بشكل ملحوظ

مباراة الإياب في بولونيا: من المتوقع أن تتحرك الأسعار على ملعب ريناتو دال آرا بصورة مماثلة، مع تزايد الطلب كلما اقترب موعد المباراة

وكما هو الحال مع أي مباراة ضمن مجموعة تنافسية، قد تتغير الأسعار مع اقتراب يوم المباراة، لذا فإن تأمين مقعدك مبكرًا يكون عادةً الخيار الأكثر أمانًا إذا كنت تلتزم بميزانية محددة.

تركيا ضد إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية A: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى تركيا وإيطاليا

حققت تركيا فوزين وتعرضت لهزيمتين وتعادلت مرة واحدة في آخر خمس مباريات. وكانت نتيجتها الأحدث الفوز 3-2 على الولايات المتحدة في كأس العالم يوم 26 يونيو، بعد هزيمتين سابقتين في دور المجموعات أمام أستراليا 0-2 وباراغواي 0-1. وخلال تلك المباريات الخمس، سجلت تركيا ثمانية أهداف واستقبلت سبعة، ما أظهر فاعلية هجومية وهشاشة دفاعية في الوقت نفسه.

فازت إيطاليا في ثلاث مباريات وخسرت اثنتين من آخر خمس مواجهات خاضتها. وكانت مباراتها الأخيرة فوزًا 1-0 على اليونان في لقاء ودي يوم 7 يونيو، كما تغلبت أيضًا على لوكسمبورغ 1-0 قبل ذلك بثلاثة أيام. وجاءت خسارتاها الوحيدتان في هذه السلسلة أمام البوسنة والهرسك في تصفيات كأس العالم، ثم خسارة 1-4 أمام النرويج في نوفمبر 2025. وسجلت إيطاليا خمسة أهداف واستقبلت ستة خلال تلك المباريات الخمس.

تركيا ضد إيطاليا: السجل الأخير للمواجهات المباشرة

انتهى آخر لقاء بين المنتخبين بالتعادل 0-0 في مباراة ودية أُقيمت في إيطاليا يوم 4 يونيو 2024. وعلى امتداد آخر خمس مواجهات مباشرة، تملك إيطاليا السجل الأقوى، بما في ذلك فوز 3-0 على تركيا في يورو 2020، وانتصار 3-2 في مباراة ودية عام 2022 في تركيا. أما المواجهتان السابقتان، في عامي 2002 و2006، فانتهتا كلتاهما بنتيجة 1-1.

ترتيب تركيا وإيطاليا

تحتل تركيا حاليًا المركز الرابع، بينما تأتي إيطاليا في المركز الثالث، ضمن المجموعة الأولى من المستوى A في دوري الأمم الأوروبية.