يستضيف بي إس في آيندهوفن أتلتيكو مدريد يوم الأربعاء 9 ديسمبر 2026 على ملعب فيليبس في آيندهوفن.

من أبرز مواجهاتهما في السنوات الأخيرة لقاء دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا موسم 2015–16، حين تأهل أتلتيكو في النهاية بركلات الترجيح بعد مباراتين انتهتا دون أهداف. والتقى الفريقان مؤخرًا على ملعب فيليبس يوم 9 ديسمبر 2025، في مباراة مثيرة شهدت خمسة أهداف وفاز فيها أتلتيكو مدريد على أصحاب الأرض بصعوبة بنتيجة 3-2.

يقدم لكم GOAL كل ما تحتاجون إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة بي إس في آيندهوفن وأتلتيكو مدريد، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة بي إس في آيندهوفن وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا؟

تنطلق مباراة بي إس في آيندهوفن وأتلتيكو مدريد على ملعب فيليبس في آيندهوفن يوم الأربعاء 9 ديسمبر 2026.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 6 9 ديسمبر 2026 - 15:00 فيليبس

كيف تشتري تذاكر مباراة بي إس في آيندهوفن وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا؟

إليك خيارات شراء التذاكر المتاحة لمباراة بي إس في آيندهوفن وأتلتيكو مدريد المقبلة في دوري أبطال أوروبا:

1. القنوات الرسمية للنادي

منصة التذاكر الرسمية للنادي: يُعد الشراء مباشرة عبر منصة التذاكر الرسمية لبي إس في آيندهوفن الوسيلة الأساسية والأكثر أمانًا للحصول على التذاكر بسعرها الأصلي.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر بالكامل عبر القنوات الرسمية للنادي، يمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل StubHub. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات دوري أبطال أوروبا المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة بي إس في آيندهوفن وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا؟

إليك تفاصيل أسعار تذاكر مباراة بي إس في آيندهوفن وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا:

1. القنوات الرسمية للنادي

السعر الأصلي للتذاكر العادية: يتراوح عادةً بين نحو 40 و95 يورو .

يتراوح عادةً بين نحو . البيع المسبق لأعضاء النادي وحاملي التذاكر الموسمية: يبدأ من نحو 35 يورو.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات النادي المباشرة، تعرض منصات إعادة البيع مثل StubHub التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

الحد الأدنى لأسعار إعادة البيع: يبدأ عمومًا من نحو 110 إلى 150 يورو .

يبدأ عمومًا من نحو . المقاعد المميزة والمقاعد على جانبي الملعب: تتراوح أسعارها غالبًا من 200 يورو إلى ما يزيد على 350 يورو فأكثر.

بي إس في آيندهوفن ضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى بي إس في آيندهوفن وأتلتيكو مدريد

حقق بي إس في ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات خاضها بجميع المسابقات. وكانت نتيجته الأخيرة الفوز خارج أرضه على كامبور بنتيجة 5-2 في الدوري الهولندي يوم 8 نوفمبر. وفي وقت سابق من هذه السلسلة، سجل سبعة أهداف دون رد أمام فيليم الثاني. وجاءت خسارته الوحيدة أمام كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا بنتيجة 2-1. وسجل بي إس في 11 هدفًا واستقبل تسعة أهداف في تلك المباريات الخمس.

حقق أتلتيكو مدريد انتصارين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات خاضها بجميع المسابقات. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة أمام برشلونة بنتيجة 2-1 في الدوري الإسباني يوم 8 نوفمبر، بعد خسارته أمام بايرن ميونخ بنتيجة 2-0 في أوروبا. وكانت أفضل نتائجه في هذه السلسلة الفوز خارج أرضه على ليفانتي بنتيجة 2-0 في الدوري الإسباني. وسجل أتلتيكو خمسة أهداف واستقبل ستة أهداف في تلك المباريات الخمس.

بي إس في آيندهوفن ضد أتلتيكو مدريد: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت أحدث مواجهة بين الناديين في دوري أبطال أوروبا يوم 9 ديسمبر 2025، حين فاز أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-2 على ملعب فيليبس. وقبلها، التقى الفريقان ثلاث مرات في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا موسم 2016-17، إذ فاز أتلتيكو 2-0 على أرضه، وخسر بي إس في 1-0 على أرضه، وتعادل الفريقان مرتين دون أهداف. وفي المواجهات المباشرة الخمس المسجلة، يتفوق أتلتيكو بثلاثة انتصارات مقابل انتصار واحد لبي إس في، وتعادل واحد.