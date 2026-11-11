يستضيف بولونيا روما يوم السبت 5 ديسمبر 2026 على ملعب ريناتو دال آرا في بولونيا.

أُقيمت آخر مواجهة بينهما في الدوري الإيطالي يوم 25 أبريل 2026، حين فاز روما خارج أرضه على بولونيا 2-0 بفضل هدفي دونييل مالين ونيل العيناوي. وفي وقت سابق من ربيع 2026، التقى الفريقان أيضًا في مواجهة مثيرة بدور الـ16 من الدوري الأوروبي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حسمها بولونيا بفارق ضئيل بنتيجة 5-4 في مجموع المباراتين، بعد مباراة إياب شهدت أهدافًا غزيرة.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة بولونيا وروما، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة بولونيا وروما في الدوري الإيطالي؟

تُقام مباراة بولونيا وروما على ملعب ريناتو دال آرا في بولونيا يوم السبت 5 ديسمبر 2026.

الدوري الإيطالي - الجولة 14 4 ديسمبر 2026 - 14:45 ريناتو دالارا

كيف تشتري تذاكر مباراة بولونيا وروما في الدوري الإيطالي؟

لشراء تذاكر مباراة بولونيا وروما في الدوري الإيطالي، يمكنك الاطلاع على الخيارات التالية:

1. القنوات الرسمية للناديين

بيع التذاكر الرسمي للناديين: يمكن شراء التذاكر مباشرة عبر الموقعين الرسميين للناديين، بولونيا وروما، وهي الطريقة الأكثر موثوقية للحصول على مقاعد بسعرها الأصلي.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة بيع التذاكر، مثل StubHub. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الإيطالي المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة بولونيا وروما في الدوري الإيطالي؟

إليك تفاصيل أسعار تذاكر مباراة بولونيا وروما في الدوري الإيطالي:

1. القنوات الرسمية للناديين

كورفا / المدرجات العادية خلف المرميين: من 30 إلى 45 يورو

من 30 إلى 45 يورو ديستينتي / المدرجات الجانبية: من 55 إلى 90 يورو

من 55 إلى 90 يورو تريبونا / المدرج الرئيسي الأوسط: من 110 إلى 180 يورو فأكثر

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات الناديين المباشرة، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر، مثل StubHub التذاكر بأسعار تعتمد على الطلب في السوق:

كورفا / المدرجات العلوية: من 40 إلى 85 يورو

من 40 إلى 85 يورو ديستينتي / المقاعد الجانبية: من 115 إلى 150 يورو

من 115 إلى 150 يورو الضيافة المميزة / كبار الشخصيات: من 160 إلى 200 يورو فأكثر

بولونيا وروما في الدوري الإيطالي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى بولونيا وروما

فاز بولونيا في أربع من آخر خمس مباريات خاضها في جميع المسابقات، ولم يخسر سوى أمام إنتر. وكانت آخر نتائجه الفوز على مونزا 2-1 على أرضه، وحقق خلال هذه السلسلة أيضًا فوزًا خارج أرضه على ميلان 4-2. وسجل فريق بالادينو 11 هدفًا واستقبل خمسة أهداف في تلك المباريات الخمس.

فاز روما بأربع من آخر خمس مباريات خاضها وتعادل في واحدة. وكانت آخر مبارياته الفوز على أودينيزي 5-2 خارج أرضه، كما تغلب قبل ذلك على كالياري 4-2. وسجل فريق جاسبريني 18 هدفًا واستقبل عشرة أهداف في مبارياته الخمس الأخيرة، بما في ذلك فوزه على سلوفان براتيسلافا 4-0 في دوري أبطال أوروبا.

بولونيا وروما: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الفريقين يوم 25 أبريل 2026، حين فاز روما 2-0 على ملعب ريناتو دال آرا في الدوري الإيطالي. وفي وقت سابق من الشهر نفسه، التقى الفريقان مرتين في الدوري الأوروبي، وحسم بولونيا المواجهة بنتيجة 3-4 في مجموع المباراتين، بعد التعادل 1-1 في بولونيا وخسارة روما 3-4 على أرضه. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز روما مرتين وبولونيا مرتين، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل.