كيفية الحصول على تذاكر بولندا ضد رومانيا: أسعار دوري الأمم الأوروبية B، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

تستضيف بولندا منتخب رومانيا في مواجهة مثيرة ضمن المجموعة الثامنة من دوري الأمم الأوروبية على ملعب PGE نارودوفي المرموق في وارسو يوم 2 أكتوبر 2026. وتشهد هذه القمة الأوروبية مواجهة بين منتخبين تنافسيين يسعيان لاحتلال صدارة ترتيب مجموعتهما.

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متى تنطلق مباراة بولندا ورومانيا في دوري الأمم الأوروبية B؟

تقام مباراة بولندا ورومانيا على الملعب الوطني في وارسو، على أن يتم تأكيد موعد انطلاقها لاحقًا.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني - الجولة 3 2 أكتوبر 2026 - 14:45 الاستاد الوطني، وارسو

أين يمكن شراء تذاكر مباراة بولندا ورومانيا؟

يمكن شراء تذاكر المباراة الرسمية مباشرة عبر بوابة التذاكر التابعة للاتحاد البولندي لكرة القدم (PZPN)، التي تتولى المبيعات الأساسية لمباريات منتخب بولندا على أرضه. وتُعد البوابة الرسمية خيارك الأساسي للحصول على التذاكر بالسعر الرسمي خلال فترتي البيع المسبق والبيع العام.

إذا نفدت التذاكر المدرجة على الموقع الرسمي، فإن المنصات الثانوية مثل StubHub ستكون خيارك المناسب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة بولندا ورومانيا؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية على بوابة تذاكر الاتحاد البولندي لكرة القدم الرسمية عادة من 25 € لفئة الجلوس العامة خلف المرمى، مع ارتفاع الأسعار بحسب فئة المقعد وموقعه داخل ملعب PGE نارودوفي.

وعلى الأسواق الثانوية مثل StubHub، تبدأ أسعار التذاكر حاليًا من 52 € للمقعد الواحد، مع تغيّر الأسعار النهائية بحسب قسم الجلوس والموقع وحجم الطلب في السوق لحظة بلحظة.

بولندا ضد رومانيا في دوري الأمم الأوروبية B: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة بولندا ورومانيا

حققت بولندا فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وثلاث هزائم في آخر خمس مباريات. وكانت أحدث نتائجها التعادل 2-2 مع نيجيريا، كما خسرت 0-2 أمام أوكرانيا في مباراة ودية. وقبل ذلك، فازت على ألبانيا 2-1 وعلى مالطا 3-2 خلال تصفيات كأس العالم. وسجل فريق أوربان سبعة أهداف واستقبل ستة أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

سجلت رومانيا فوزين وتعادلًا واحدًا وهزيمتين في آخر خمس مباريات. وانتهت مباراتها الأخيرة بفوز 2-1 على ويلز، كما تعادلت 1-1 مع جورجيا. وخسرت أمام كل من سلوفاكيا وتركيا في تلك الفترة، بينما يُعد الفوز 7-1 على سان مارينو أكبر نتيجة حققتها خلال هذه السلسلة. وسجل فريق هاجي 11 هدفًا واستقبل أربعة أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

بولندا ورومانيا: سجل المواجهات المباشرة مؤخرًا

أقيمت أحدث مواجهة بين المنتخبين في يونيو 2017، حين فازت بولندا 3-1 على أرضها في تصفيات كأس العالم. وقبل ذلك، فازت بولندا 3-0 خارج أرضها في رومانيا في نوفمبر 2016 ضمن حملة التصفيات نفسها. وفي المباريات الخمس المباشرة المسجلة بين الطرفين، تتفوق بولندا بوضوح بثلاثة انتصارات مقابل انتصارين لرومانيا، من دون أي تعادل بينهما.



