تعود بطولة دوري الأمم الأوروبية بمواجهة دولية عالية المخاطر، إذ تستعد بولندا لاستضافة السويد على ملعب تارشينسكي أرينا في فروتسواف. ويخوض المنتخبان الأوروبيان مواجهة حاسمة في المجموعة، تحمل تداعيات كبيرة على الصعود ونقاط الترتيب في البطولة.

GOAL يقدم كل التفاصيل اللازمة بشأن تذاكر يوم المباراة، وفئات المقاعد، ومستويات الأسعار، وإرشادات مباشرة حول كيفية حجز مقاعدكم.

متى تنطلق مباراة بولندا ضد السويد في دوري الأمم الأوروبية B؟

تقام مباراة بولندا ضد السويد على ملعب تارشينسكي أرينا في فروتسواف، على أن يتم تأكيد موعد انطلاقها لاحقًا.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني - الجولة 6 17 نوفمبر 2026 - 14:45 استاد الملكي فروكلوف

أين يمكن شراء تذاكر بولندا ضد السويد؟

تُطرح التذاكر الرسمية الأساسية مباشرة عبر Łączy nas piłka، التي تُعد بوابة التذاكر الرسمية للاتحاد البولندي لكرة القدم الخاصة بمباريات المنتخب الوطني. وينبغي للمشجعين متابعة المنصة الرسمية للحصول على تذاكر الدخول العام القياسية عند فتح الطرح للجمهور.

إذا نفدت مبيعات الطرح الأساسي بالكامل أو أصبحت بعض فئات المقاعد غير متاحة على البوابة الرسمية، فإن منصات السوق الثانوية مثل Ticombo هي الخيار المناسب إذا كانت القوائم على الموقع الرسمي قد نفدت.

كم تبلغ أسعار تذاكر بولندا ضد السويد؟

تبدأ أسعار تذاكر المباراة الواحدة القياسية على بوابة التذاكر الرسمية من نحو 30 إلى 45 يورو لمقاعد الدخول العام.

أما أسعار الدخول على السوق الثانوية مثل Ticombo فتبدأ من حوالي 79 يورو على المنصات الثانوية عندما تنفد الحصص القياسية في منافذ البيع الأساسية.

بولندا ضد السويد في دوري الأمم الأوروبية B: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى بولندا ضد السويد

حققت بولندا فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وثلاث هزائم في آخر خمس مباريات لها. وانتهت مباراتها الأخيرة بالتعادل 2-2 مع نيجيريا، كما تعرضت أيضًا لخسارة 0-2 أمام أوكرانيا في مباراة ودية. وكانت الخسارة 3-2 أمام السويد في تصفيات كأس العالم في وقت سابق من هذا العام انتكاسة أخرى، رغم أن الفوزين على ألبانيا ومالطا منحتا بعض الارتياح خلال تلك الحملة. وسجل فريق أوربان سبعة أهداف واستقبلت شباكه ستة أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

أسفرت آخر خمس مباريات للسويد عن فوز واحد وتعادلين وهزيمتين. وتضمنت حملتها في كأس العالم فوزًا 5-1 على تونس، لكنها شهدت أيضًا خسارة 5-1 أمام هولندا وخسارة 3-0 أمام فرنسا في دور الـ32. كما تعادلت 1-1 مع اليابان في دور المجموعات و2-2 مع اليونان في مباراة ودية قبل البطولة. وسجل فريق بوتر 12 هدفًا في تلك المباريات الخمس، لكنه استقبل 10 أهداف، ما يعكس امتلاك هذه المجموعة لقدرة هجومية، إلى جانب إظهارها نقاط ضعف دفاعية على أعلى المستويات.

بولندا ضد السويد: سجل المواجهات المباشرة الأخير

جاءت أحدث مواجهة بين المنتخبين في مارس 2026، عندما فازت السويد على بولندا 3-2 في مباراة ضمن تصفيات كأس العالم. وقبل ذلك، فازت بولندا 2-0 على أرضها أمام السويد في مباراة بالتصفيات في مارس 2022. وعبر خمس مواجهات مباشرة مسجلة، تملك السويد السجل الأفضل، بثلاثة انتصارات مقابل فوز واحد لبولندا وفوز بولندي آخر، كما التقى المنتخبان أيضًا في يورو 2020 حيث فازت السويد 3-2.