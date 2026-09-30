كيفية الحصول على تذاكر بوروسيا مونشنغلادباخ ضد هوفنهايم: أسعار الدوري الألماني، معلومات المباراة، مبيعات اللحظات الأخيرة والمزيد

يلتقي بوروسيا مونشنجلادباخ مع هوفنهايم يوم الأحد 18 أكتوبر 2026 على ملعب بوروسيا بارك في مونشنجلادباخ.

تاريخيًا، أسفرت هذه المواجهة باستمرار عن مباريات ممتعة وغزيرة بالأهداف، بمتوسط يتجاوز خمسة أهداف في المباراة الواحدة عبر مواجهاتهما الأخيرة في دوري الدرجة الأولى. وسيسعى جلادباخ إلى استغلال أفضلية الأرض بعد تحقيقه فوزًا حاسمًا بنتيجة 4-0 في آخر مواجهة بيتية له في الدوري أمام هوفنهايم.

دع GOAL يزوّدك بكل ما تحتاج إلى معرفته بشأن تأمين تذاكر مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ ضد هوفنهايم، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ ضد هوفنهايم في الدوري الألماني؟

تنطلق مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ ضد هوفنهايم على ملعب بوروسيا بارك في مونشنجلادباخ، يوم الأحد 18 أكتوبر 2026.

الدوري الألماني - الجولة 6 18 أكتوبر 2026 - 11:30 بوروسيا بارك

كيفية شراء تذاكر مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ ضد هوفنهايم في الدوري الألماني؟

لشراء تذاكر مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ ضد TSG 1899 هوفنهايم على ملعب BORUSSIA-PARK، يمكنك اتباع هذه القنوات الرئيسية:

1. قنوات التذاكر الرسمية

المتجر الرسمي لتذاكر بوروسيا مونشنجلادباخ : الطريقة الأكثر أمانًا ومباشرة هي عبر بوابة التذاكر الرسمية للنادي على الإنترنت. وعادة ما تُطرح التذاكر على مراحل، بدءًا من أعضاء النادي قبل فتح البيع لعامة الجماهير إذا ظلت مقاعد متاحة.

منصة التبادل الثانوية للتذاكر (Zweitmarkt) : يدير جلادباخ منصة رسمية لإعادة بيع التذاكر عبر موقعه الرئيسي. وإذا نفدت تذاكر المباراة، يعيد أعضاء النادي والمشجعون بيع تذاكرهم بشكل آمن بالقيمة الاسمية الأصلية.

قطاع جماهير الفريق الضيف : إذا كنت تشجع هوفنهايم، فتُوزع تذاكر قسم الجماهير الضيفة مباشرة عبر متجر التذاكر الرسمي لـ TSG هوفنهايم لأعضاء النادي الزائر وحاملي التذاكر الموسمية.

2. منصات إعادة البيع التابعة لجهات خارجية

أسواق التذاكر الثانوية : تعرض منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub تذاكر معاد بيعها. ويجب وضع في الاعتبار أن الأسعار على هذه المنصات غالبًا ما تتقلب بحسب الطلب وقد تكون أعلى من الأسعار الرسمية بالقيمة الاسمية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ ضد هوفنهايم في الدوري الألماني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ ضد TSG 1899 هوفنهايم على ملعب BORUSSIA-PARK بحسب فئة المقاعد وقناة الشراء:

1. الأسعار الرسمية بالقيمة الاسمية (متجر تذاكر جلادباخ)

المدرجات المخصصة للوقوف (Nordkurve) : حوالي €16 - €19

المقاعد القياسية (المدرجات العلوية والسفلية) : حوالي €19 - €55 (بحسب القرب من الرؤية المركزية لأرضية الملعب)

Zweitmarkt الرسمي (منصة إعادة البيع) : تُباع بالقيمة الاسمية الأصلية، وتتراوح عادة بين €16 و€55 من دون زيادات ثانوية.

2. منصات إعادة البيع الثانوية

إذا نفدت التذاكر عبر القنوات الرسمية للنادي، فإن أسعار منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub تتقلب بحسب طلب السوق

تذاكر البداية/الفئة الأدنى : نحو €22 - €30

متوسط نطاق الأسعار : €50 - €140+ (رهناً بفئة المقعد، والتوافر، والطلب مع اقتراب يوم المباراة)

VIP والضيافة : تبدأ من €250 - €300+

بوروسيا مونشنجلادباخ ضد هوفنهايم في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى بوروسيا مونشنجلادباخ وهوفنهايم

خسر بوروسيا مونشنجلادباخ ثلاثًا من آخر خمس مباريات تنافسية له التي تُحتسب ضمن الدوري الألماني، وجاء انتصاراه الوحيدان في مواجهة بكأس ألمانيا أمام TSV Schott Mainz بنتيجة 5-0، ومباراة ودية قبل الموسم أمام أستون فيلا بنتيجة 2-1. وكانت أحدث نتائجه خسارة 5-0 خارج أرضه أمام إس سي فرايبورج. وخلال المباريات الخمس، سجل جلادباخ تسعة أهداف واستقبل 13، بينما شكلت هزائمه في الدوري الألماني وحدها سجلًا تهديفيًا بلغ 3-12.

حقق هوفنهايم انتصارين وتعادلًا واحدًا وخسارتين في آخر خمس مباريات. وكانت أحدث نتائجه فوزًا بنتيجة 2-1 على شتوتجارت في الدوري الألماني، مع تسجيل هلوزيك هدفين. كما تغلب على إرتسجيبيرجه آوه 4-0 في كأس ألمانيا، وتعادل 2-2 مع توتنهام هوتسبير في فترة ما قبل الموسم. وسجل TSG 11 هدفًا واستقبل ثمانية عبر تلك المباريات الخمس.

بوروسيا مونشنجلادباخ ضد هوفنهايم: سجل المواجهات المباشرة الأخير

أحدث مواجهة بين الناديين جاءت في 16 مايو 2026 في الدوري الألماني، وفاز فيها بوروسيا مونشنجلادباخ 4-0 على أرضه. وعبر آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز جلادباخ مرتين، وفاز هوفنهايم مرتين، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل، وكانت بنتيجة 4-4 على ملعب بوروسيا بارك في مايو 2025. وأسفرت اللقاءات الخمسة عن 27 هدفًا إجمالًا، بمتوسط يزيد على خمسة أهداف في المباراة.