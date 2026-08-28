يواجه بوروسيا مونشنجلادباخ فريق ماينز 05 يوم السبت 19 سبتمبر 2026 على ملعب بوروسيا بارك في مونشنجلادباخ.

وفي آخر مواجهة بين الفريقين في الدوري على الملعب نفسه في أبريل 2026، انتهت المباراة بتعادل متكافئ بنتيجة 1-1. ومع أفضلية الأرض، سيسعى مونشنجلادباخ إلى حصد النقاط الثلاث كاملة أمام جماهيره، بينما يتطلع ماينز 05 إلى تقديم أداء قوي خارج ملعبه.

دع GOAL تقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ ضد ماينز 05، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ ضد ماينز 05 في الدوري الألماني؟

تُقام مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ ضد ماينز 05 على ملعب بوروسيا بارك في مونشنجلادباخ.

الدوري الألماني - الجولة 4 19 سبتمبر 2026 - 09:30 بوروسيا بارك

كيفية شراء تذاكر مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ ضد ماينز 05 في الدوري الألماني؟

يمكنك شراء تذاكر مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ ضد ماينز 05 يوم 19 سبتمبر 2026 عبر عدة قنوات رسمية وثانوية:

الموقع الرسمي للنادي (متجر تذاكر بوروسيا مونشنجلادباخ): الخيار الأكثر أمانًا والأكثر مباشرة هو الموقع الرسمي لبوروسيا مونشنجلادباخ (borussia.de). وتُطرح تذاكر المباريات عادةً أولًا لأعضاء النادي الرسميين، ثم تُطرح للبيع العام إذا تبقت أي مقاعد.

منصات إعادة بيع التذاكر الثانوية: إذا نفدت التذاكر عبر النادي، فقد تجد تذاكر على منصات تجميع التذاكر والأسواق الثانوية مثل StubHub.

تذاكر قسم الجماهير الضيفة: إذا كنت ترغب في الجلوس مع مشجعي ماينز 05 في القطاع المخصص للجماهير الضيفة، فإن التذاكر تُتاح مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية على الإنترنت الخاصة بنادي 1. FSV Mainz 05.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ ضد ماينز 05 في الدوري الألماني؟

بالنسبة لمباراة بوروسيا مونشنجلادباخ ضد ماينز 05 في الدوري الألماني يوم 19 سبتمبر 2026، تختلف أسعار التذاكر بحسب ما إذا كنت تشتريها مباشرة من المصادر الرسمية أو عبر الأسواق الثانوية:

البوابة الرسمية للنادي (بوروسيا مونشنجلادباخ): تتراوح أسعار التذاكر الرسمية بالقيمة الاسمية، عند شرائها مباشرة من النادي، عادة بين 15 و55 يورو لفئات الجلوس العادية، وذلك بحسب ما إذا كنت تختار أماكن المدرج المخصص للوقوف (Nordkurve) أو أقسام المدرجات المخصصة للجلوس.

السوق الثانوية ومنصات إعادة البيع: على أسواق التذاكر الثانوية ومنصات تجميع إعادة البيع مثل StubHub، تبدأ أسعار الفئة الأساسية للمقاعد العادية عادة من نحو 20 إلى 60 يورو . وبحسب التوافر، وموقع المقعد، مثل المدرجات الرئيسية الوسطى، وحجم الطلب مع اقتراب يوم المباراة، تتراوح أسعار العروض في السوق الثانوية لهذه المواجهة تحديدًا بين 60 و250 يورو أو أكثر .

VIP والضيافة: تبدأ باقات الضيافة المميزة ومقاعد تجربة كبار الشخصيات لهذه المباراة من أسعار أعلى بكثير، وغالبًا ما تبدأ من 300 يورو وتتجاوز 1.000 يورو للأجنحة التنفيذية.

بوروسيا مونشنجلادباخ ضد ماينز 05 في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة بوروسيا مونشنجلادباخ وماينز 05

فاز بوروسيا مونشنجلادباخ في مبارياته الخمس الأخيرة جميعها في فترة الإعداد للموسم وكأس ألمانيا. وكانت آخر مبارياته فوزًا كاسحًا بنتيجة 5-0 على TSV Schott Mainz في الكأس يوم 23 أغسطس. وفي وقت سابق من فترة الإعداد، تغلب على أستون فيلا 2-1 وفيلبرت 8-0. وخلال هذه المباريات الخمس، سجل جلادباخ 20 هدفًا واستقبل هدفين فقط، وهو سجل يشير إلى فريق منظم وفعّال أمام المرمى.

كما كان ماينز 05 في حالة ممتازة أيضًا، بعدما فاز في أربع من آخر خمس مباريات مع تعادل واحد. وكانت آخر نتائجه فوزًا في الكأس بنتيجة 9-0 على VfB Krieschow يوم 23 أغسطس. كما فاز فريق فيشر على AFC Bournemouth بنتيجة 2-1 وعلى Paris FC بنتيجة 4-0 في فترة الإعداد، ولم يتعادل إلا أمام أودينيزي بنتيجة 3-3. وسجل ماينز 17 هدفًا واستقبل أربعة أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

بوروسيا مونشنجلادباخ ضد ماينز 05: سجل المواجهات المباشرة الأخير

انتهى آخر لقاء بين الفريقين بالتعادل 1-1 على ملعب بوروسيا بارك يوم 19 أبريل 2026 في الدوري الألماني. وقبل ذلك، خسر ماينز 05 على أرضه أمام جلادباخ بنتيجة 1-0 في ديسمبر 2025. وخلال آخر خمس مواجهات بينهما في الدوري الألماني، حقق جلادباخ فوزًا واحدًا، وحقق ماينز فوزًا واحدًا، بينما انتهت ثلاث مباريات بالتعادل، مع صعوبة واضحة لكلا الناديين في فرض تفوقه في هذه المواجهة.