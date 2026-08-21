يواجه بوروسيا مونشنجلادباخ فريق إلفيرسبيرج يوم السبت 5 سبتمبر/أيلول 2026 على ملعب بوروسيا بارك في مونشنجلادباخ.

تمنح المباراة على أرضه مونشنجلادباخ فرصة مبكرة في الموسم لحصد نقاط مهمة، بينما يسعى إلفيرسبيرج الضيف إلى تثبيت أقدامه في منافسات دوري الدرجة الأولى. والتقى الفريقان رسميًا مرة واحدة فقط من قبل على مستوى كرة القدم للرجال، عندما حقق مونشنجلادباخ فوزًا كاسحًا بنتيجة 5-0 على إلفيرسبيرج في الدور الثاني من كأس ألمانيا في ديسمبر/كانون الأول 2020.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن حجز تذاكر مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ ضد إلفيرسبيرج، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ ضد إلفيرسبيرج في الدوري الألماني؟

يستضيف بوروسيا مونشنجلادباخ فريق إلفيرسبيرج على ملعب بوروسيا بارك في مونشنجلادباخ ضمن الجولة الافتتاحية من موسم الدوري الألماني.

الدوري الألماني - الجولة 2 5 سبتمبر 2026 - 09:30 بوروسيا بارك

كيف تشتري تذاكر مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ ضد إلفيرسبيرج في الدوري الألماني؟

1. المبيعات الرسمية للنادي المضيف (بوروسيا مونشنجلادباخ)

اشترِ مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية الخاصة بالفريق المضيف على الإنترنت.

يحصل أعضاء النادي على أولوية الحجز المبكر قبل طرح أي تذاكر متبقية للجمهور العام.

إذا نفدت تذاكر المقاعد العادية، فتحقق من منصة التبادل الرسمية للتذاكر على موقع النادي لإعادة البيع بالقيمة الاسمية مباشرة من حاملي التذاكر الموسمية.

2. مدرج جماهير الفريق الضيف (SV إلفيرسبيرج)

يجب على الجماهير الزائرة شراء التذاكر مباشرة عبر متجر التذاكر الرسمي لـ SV إلفيرسبيرج لضمان الحصول على مقاعد في القسم المخصص للضيوف في BORUSSIA-PARK.

3. منصات إعادة البيع التابعة لأطراف ثالثة

توفر منصات التذاكر الثانوية مثل Stubhub عروضًا متاحة، رغم أن الأسعار تكون عادة أعلى من القيمة الاسمية الرسمية بحسب مستوى الطلب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ ضد إلفيرسبيرج في الدوري الألماني؟

في مباراة الدوري الألماني بين بوروسيا مونشنجلادباخ وSV إلفيرسبيرج على ملعب BORUSSIA PARK، جاءت أسعار التذاكر في الأسواق الرسمية والثانوية على النحو التالي:

الأسعار الرسمية: عند الشراء مباشرة من بوابة النادي، تتراوح أسعار التذاكر العادية غير المخصصة لكبار الزوار غالبًا بين 15 € و55 € ضمن الفئات القياسية.

سوق إعادة البيع: على منصات الأطراف الثالثة مثل Stubhub، تبدأ أسعار الدخول الأساسية عادة من حوالي 20 € إلى 50 € ، بينما تتراوح العروض الثانوية المتوسطة بين 170 € و300 € حسب الطلب على المدرج ومدى التوافر.

بوروسيا مونشنجلادباخ ضد إلفيرسبيرج في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى بوروسيا مونشنجلادباخ وإلفيرسبيرج

يدخل بوروسيا مونشنجلادباخ افتتاح الدوري الألماني بعد خمسة انتصارات من خمس مباريات ودية في فترة الإعداد، سجل خلالها 20 هدفًا واستقبل هدفين فقط. وكانت آخر مبارياته فوزًا بنتيجة 2-1 على أستون فيلا يوم 15 أغسطس/آب، بينما جاء أكثر انتصاراته اكتساحًا عندما سحق فيلبيرت 8-0. وتمثل هذه السلسلة حصيلة كاملة بالعلامة الكاملة في برنامج تحضيراته الصيفية.

حقق إلفيرسبيرج ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات ودية خاضها خلال فترة الإعداد. وفاز على لوريان 4-1 في مباراته الودية الأخيرة يوم 15 أغسطس/آب، وكان قد سجل خمسة أهداف في مرمى ستراسبورج في فوز بنتيجة 5-2 قبل ذلك. وجاءت هزيمته الوحيدة أمام فيكتوريا كولن 1904 في منتصف يوليو/تموز. وعلى مدار المباريات الخمس، سجل 12 هدفًا واستقبل ستة.

بوروسيا مونشنجلادباخ ضد إلفيرسبيرج: سجل المواجهات المباشرة الأخير

التقى الناديان مرة واحدة فقط في السجلات المتاحة، وفاز بوروسيا مونشنجلادباخ بنتيجة 5-0 خارج أرضه على إلفيرسبيرج في كأس ألمانيا في ديسمبر/كانون الأول 2020. وتبقى هذه النتيجة هي بيانات المواجهة المباشرة الوحيدة بين الفريقين، ما يعني أن السياق التاريخي المتاح قبل أول لقاء بينهما في الدوري الألماني يظل محدودًا.

ترتيب بوروسيا مونشنجلادباخ وإلفيرسبيرج

في جدول الدوري الألماني، يحتل بوروسيا مونشنجلادباخ حاليًا المركز الخامس، بينما يأتي إلفيرسبيرج في المركز السابع.