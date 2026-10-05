كيفية الحصول على تذاكر بورنموث ضد سندرلاند: أسعار الدوري الإنجليزي الممتاز، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه بورنموث نظيره سندرلاند يوم الأحد، 18 أكتوبر 2026 على ملعب فيتاليتي في بورنموث.

في منافسات دوري الدرجة الأولى، حافظ الفريقان على سجل متكافئ، بعدما تقاسما الفوز بواقع انتصارين لكل منهما وتعادلين عبر ست مواجهات في الدوري الإنجليزي الممتاز. وفي آخر مواجهة بينهما يوم 28 فبراير 2026، انتهت المباراة بتعادل شاق 1-1 على ملعب فيتاليتي، بعدما عادل إيفانيلسون هدف التقدم الذي سجله إلييزر مايندا.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن تأمين تذاكر مباراة بورنموث ضد سندرلاند، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة بورنموث ضد سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تنطلق مباراة بورنموث ضد سندرلاند على ملعب فيتاليتي في بورنموث، يوم الأحد، 18 أكتوبر 2026.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 7 18 أكتوبر 2026 - 09:00 فيتاليتي

كيف تشتري تذاكر مباراة بورنموث ضد سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

لشراء تذاكر مباراة بورنموث ضد سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز، تعتمد خياراتك على ما إذا كنت تريد الجلوس في مدرج أصحاب الأرض (ملعب فيتاليتي، بورنموث) أو مدرج الضيوف:

1. جماهير أصحاب الأرض (مدرج بورنموث)

البوابة الرسمية للتذاكر: سجّل للحصول على حساب على البوابة الرسمية لتذاكر بورنموث.

نظام نقاط Cherries: يخصص بورنموث تذاكر يوم المباراة باستخدام نظام نقاط ولاء يسمى Cherries Points. وتُمنح الأولوية لحاملي التذاكر الموسمية والمشجعين الذين جمعوا نقاطًا من حضور مباريات سابقة.

الطرح العام: نظرًا لأن ملعب فيتاليتي يتمتع بسعة أصغر، فإن المباريات ذات الطلب المرتفع نادرًا ما تصل إلى الطرح العام. ومع ذلك، إذا تبقت تذاكر بعد مراحل الأولوية، فستُطرح لأصحاب الحسابات وفق أسبقية الحجز.

2. جماهير الضيوف (مدرج سندرلاند)

الحصص الرسمية للضيوف: إذا كنت ترغب في الجلوس في قسم الضيوف، فيجب عليك الشراء مباشرة عبر الموقع الرسمي لتذاكر سندرلاند.

أولوية نقاط Black Cat: تُمنح حصة الضيوف بأولوية صارمة لحاملي التذاكر الموسمية في سندرلاند والمشجعين الذين يملكون عددًا مرتفعًا من نقاط Black Cat. ونادرًا ما تُتاح تذاكر المباريات خارج الأرض لعامة الجمهور.

3. منصات التذاكر الثانوية:

غالبًا ما تتضمن منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub مقاعد معروضة من قبل إعادة البائعين إذا نفدت التذاكر الرسمية، رغم أن الأسعار قد تختلف عن قيمتها الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة بورنموث ضد سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تعتمد أسعار تذاكر مباراة بورنموث ضد سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز على فئة المقاعد، وقسم المشجعين، وقناة الشراء.

1. الأسعار الرسمية الاسمية للتذاكر

جماهير أصحاب الأرض (مدرج بورنموث):

البالغون: من 33 £ إلى 55 £ (بحسب فئة المباراة ومدرج الملعب) الفئات المخفضة (من هم فوق 65 عامًا / الطلاب المتفرغون): من 20 £ إلى 34 £ الناشئون (أقل من 16 عامًا / أقل من 21 عامًا): من 8 £ إلى 18 £

جماهير الضيوف (قسم سندرلاند):

البالغون: الحد الأقصى 30 £ وفقًا للوائح الدوري الإنجليزي الممتاز الخاصة بجماهير الضيوف الفئات المخفضة والناشئون: من 16 £ إلى 29 £



2. أسعار السوق الثانوية وإعادة البيع

نظرًا إلى ارتفاع الطلب على مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، تُتداول التذاكر على منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub بأسعار سوق ديناميكية تحكمها مستويات العرض:

إعادة البيع العامة: تتراوح الأسعار عادة بين 120 £ و220 £+ بحسب مستوى الطلب كلما اقترب موعد المباراة.

باقات الضيافة: تبدأ باقات المقاعد التنفيذية وخيارات تناول الطعام يوم المباراة عمومًا من نحو 250 £ إلى 450 £+ للفرد.

بورنموث ضد سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة بورنموث وسندرلاند

يدخل بورنموث هذه المباراة بسجل W1 D2 L2 في آخر خمس مباريات. وكانت أحدث نتائجه فوزًا كبيرًا 4-0 على لينكولن سيتي في كأس كاراباو، بينما انتهت آخر مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز بالتعادل 2-2 أمام نيوكاسل يونايتد. كما تعادل Cherries بنتيجة 1-1 خارج أرضه أمام إيفرتون وخسر 2-1 أمام مانشستر سيتي في الدوري في وقت سابق من الموسم. وخلال المباريات الخمس، سجل بورنموث تسعة أهداف واستقبل ستة، لكنه لم يحقق بعد أي فوز في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

يصل سندرلاند إلى المباراة بسجل W3 D1 L1 في آخر خمس مواجهات. وكانت أحدث نتائجه فوزًا 1-0 على هال سيتي في كأس كاراباو، كما تعادل 1-1 خارج أرضه أمام برينتفورد في مباراته السابقة بالدوري الإنجليزي الممتاز. ويُظهر الفوز 1-0 على فولهام في وقت سابق من الموسم أن فريق لو بريس قادر على انتزاع النتائج خارج أرضه. وسجل سندرلاند ستة أهداف واستقبل أربعة خلال سلسلة المباريات الخمس.

بورنموث ضد سندرلاند: السجل الحديث للمواجهات المباشرة

أقيمت أحدث مواجهة بين هذين الناديين في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 28 فبراير 2026، عندما تعادل الفريقان 1-1 على ملعب فيتاليتي. وقبل ذلك، فاز سندرلاند 3-2 على أرضه أمام بورنموث في نوفمبر 2025. وعبر آخر خمس مواجهات مسجلة، يُظهر السجل المباشر فوزين لسندرلاند، وفوزًا واحدًا لبورنموث، وتعادلين.