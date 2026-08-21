سيأمل المشجعون الذين ينجحون في حجز مقاعد لمواجهة بورنموث ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب فيتاليتي يوم السبت 12 سبتمبر، في مشاهدة مباراة حافلة بالإثارة. ويمكنك أنت أيضًا أن تكون هناك من خلال حجز التذاكر اليوم.

قد يكون لدى بورنموث رجل جديد على رأس الجهاز الفني يتمثل في ماركو روزه، لكنه سيكون حريصًا على الحفاظ على زخمه على أرضه من الموسم الماضي. وبعد الخسارة الدرامية 3-2 أمام آرسنال على ملعبه في الساحل الجنوبي يوم 3 يناير، بقي بورنموث من دون هزيمة على ملعب فيتاليتي حتى نهاية الموسم.

لكن إبقاء برينتفورد تحت السيطرة لن يكون سهلًا على بورنموث. فبرينتفورد يقدم مستويات هجومية قوية في الآونة الأخيرة. إذ سجل 11 هدفًا في آخر مباراتين وديتين له خلال فترة الإعداد للموسم، ثم أحرز ثلاثة أهداف أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز وستة أهداف خارج أرضه أمام برمنغهام في كأس كاراباو.

دع GOAL يزوّدك بكل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية حجز تذاكر بورنموث ضد برينتفورد، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تقام مباراة بورنموث ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تقام مباراة بورنموث ضد برينتفورد على ملعب فيتاليتي في بورنموث يوم السبت 12 سبتمبر، على أن تنطلق في الساعة 3 مساءً بتوقيت بريطانيا الصيفي.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 4 12 سبتمبر 2026 - 10:00 فيتاليتي

كيفية شراء تذاكر مباراة بورنموث ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات لشراء التذاكر الخاصة بمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، ويتم إدارة ذلك عبر البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

وبسبب الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة البيع غير القانونية، واعتماد بوابات دخول رقمية بنسبة 100%، تقوم أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بتخصيص التذاكر عبر العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية وسندات الديبنتشر: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات غير المستخدمة إلى النادي.

الأعضاء الرسميون المشتركون برسوم، بنظام القرعة: تم استبدال طوابير الشراء التقليدية عبر الإنترنت التي تعتمد على أسبقية الحجز بقرعات عشوائية مخصصة للأعضاء الرسميين المشتركين برسوم في النادي، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويسجل الأعضاء خلال فترة محددة قبل أسابيع من المباراة للدخول في القرعة.

منصات التبادل الرسمية للتذاكر، إعادة البيع: إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالقيمة الاسمية من خلال Ticket Exchange الرسمي الخاص بالنادي.

البيع العام: البيع المفتوح للجمهور العام من غير الأعضاء يكاد يكون غير موجود في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يمكن للمشجعين أيضًا شراء التذاكر عبر منصات ثانوية، مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة بورنموث ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

فئات العمر والخصومات: تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا ضمن فئات البالغين، والناشئين، وعادة تحت 18 أو 21 عامًا، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصومات والفئات العمرية تختلف من فريق إلى آخر.

تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات ضمن فئات، مثل الفئة A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبرى أمام منافسي الستة الكبار أو مباريات الديربي ضمن الفئة A، التي تحمل أعلى الأسعار بالقيمة الاسمية.

موقع المقعد: المقاعد المركزية على جانبي الملعب وفي الطبقات السفلية تكون بأسعار أعلى، بينما توفر المقاعد في الطبقات العليا خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.

الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر مباريات الفريق على أرضه بالقيمة الاسمية، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبًا أن يمتلك كل متفرج عضوية رسمية فعالة ومدفوعة في النادي للدخول في قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

تسعير تذاكر الجماهير الزائرة ومدى توافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا الحد الأقصى الإلزامي البالغ 30 جنيهًا إسترلينيًا لأسعار تذاكر الجماهير الزائرة حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره على الأقل حتى 2027/28.

ورغم أن الحد الأقصى لسعر تذاكر الجماهير الزائرة هو 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها تعد من أصعب التذاكر حصولًا عليها في الرياضة العالمية. فالحصص المخصصة للجماهير الزائرة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى الذين يملكون أكبر عدد من نقاط الولاء، وهي نادرًا ما تصل إلى البيع العام أو سحوبات العضوية الأساسية.

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