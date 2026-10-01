يواجه بورتو فريق آيندهوفن يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 على ملعب الدراجاو في بورتو.

يدخل الناديان المواجهة بتاريخ أوروبي عريق، إذ سبق لبورتو الفوز بالبطولة مرتين، في 1987 و2004، بينما توج آيندهوفن بكأس أوروبا مرة واحدة في 1988. وفي أربع مواجهات أوروبية رسمية سابقة بين الفريقين في كأس أوروبا/دوري أبطال أوروبا، يتفوق بورتو بتحقيقه انتصارين مقابل تعادل واحد وفوز واحد لآيندهوفن.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة بورتو ضد آيندهوفن، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة بورتو ضد آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا؟

تنطلق مباراة بورتو ضد آيندهوفن على ملعب الدراجاو في بورتو، يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 3 20 أكتوبر 2026 - 15:00 دو دراجاو

كيف تشتري تذاكر مباراة بورتو ضد آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا؟

لشراء تذاكر مباراة بورتو ضد آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا على ملعب الدراجاو يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، اتبع الخيارات التالية:

1. الموقع الرسمي لبورتو

توجه مباشرة إلى متجر التذاكر الرسمي لنادي بورتو أو إلى تطبيق الهاتف المحمول الخاص به.

2. الحصة الرسمية لآيندهوفن

إذا كنت من مشجعي آيندهوفن، فاشترِ تذاكر المدرج المخصص للجماهير الزائرة مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية للنادي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة بورتو ضد آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة بورتو ضد آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا على ملعب الدراجاو بحسب ما إذا كنت تشتريها عبر القنوات الرسمية للنادي أو عبر منصات إعادة البيع الثانوية:

1. بيع التذاكر الرسمي، القناة الرسمية لبورتو

أعضاء النادي ( Sócios ): تتراوح الأسعار عادة بين 25 € و45 € لفئات الجلوس العامة، فيما تبلغ أسعار المقاعد المميزة/الوسطية نحو 50 € إلى 70 € .

الجمهور العام: تبدأ أسعار التذاكر العامة القياسية عادة من نحو 40 € إلى 50 € لمقاعد الفئة أو المدرج العلوي، وتصل إلى 80 € إلى 120 €+ لمقاعد المدرجات السفلية الوسطية أو الفئات ذات الرؤية الأفضل.

2. الحصة المخصصة للجماهير الزائرة، مشجعو آيندهوفن

تذاكر القطاع المخصص للجماهير الزائرة، التي تُباع مباشرة من خلال آيندهوفن للمشجعين المسجلين، محددة بسقف أقصى يبلغ 60 € وفقًا لإرشادات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لمشجعي الفرق الزائرة في المسابقات الأوروبية.

3. منصات سوق التذاكر الثانوية

إذا نفدت التذاكر الرسمية، فإن منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub تعرض الأسعار ضمن النطاقات التالية بحسب حجم الطلب وموقع المقعد:

مقاعد البداية / الاقتصادية: نحو 75 € إلى 95 € للتذكرة الواحدة.

المقاعد القياسية المتوسطة: نحو 150 € إلى 280 € للتذكرة الواحدة.

الباقات المميزة / VIP: تبدأ من نحو 230 € إلى 350 €+ للتذكرة الواحدة.

بورتو ضد آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة بورتو وآيندهوفن

حقق بورتو أربعة انتصارات وتعرض لخسارة واحدة في آخر خمس مباريات له بمختلف المسابقات. وكانت آخر مبارياته فوزًا خارج أرضه بنتيجة 4-1 على كازا بيا في الدوري البرتغالي، كما حقق أيضًا انتصارًا بنتيجة 3-0 على أكاديميكو فيزيو خلال تلك السلسلة. وجاءت الخسارة الوحيدة في دوري أبطال أوروبا، حين سقط 2-0 أمام مانشستر سيتي. وخلال المباريات الخمس، سجل بورتو عشرة أهداف واستقبل أربعة.

فاز آيندهوفن في أربع مباريات وتعادل في واحدة من آخر خمس مباريات له. وكانت آخر نتائجه الفوز 4-1 على سبارتا روتردام في الدوري الهولندي، كما سجل ستة أهداف دون رد في شباك أوتريخت في وقت سابق من هذه السلسلة. وجاء فقدانه الوحيد للنقاط في دوري أبطال أوروبا، بتعادله 1-1 مع شاختار دونيتسك. وسجل آيندهوفن 15 هدفًا واستقبل أربعة خلال تلك المباريات الخمس.

بورتو ضد آيندهوفن: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

المواجهة الوحيدة بين هذين الناديين في السجل المتاح كانت مباراة ودية قبل انطلاق الموسم في يوليو 2016، حين فاز آيندهوفن على بورتو بنتيجة 3-0. ولا تتوفر مواجهات مباشرة أخرى في مجموعة البيانات.