يواجه بودو/جليمت فريق بوروسيا دورتموند يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 على ملعب أسبميرا في بودو.

تمثل هذه المواجهة ثاني لقاء تنافسي فقط بين الفريقين، بعد مواجهتهما المثيرة في مشوار دوري أبطال أوروبا 2025. كما أن الموقع الشمالي المرتفع لملعب أسبميرا وأرضيته الاصطناعية يشكلان اختبارًا مختلفًا للفريق الألماني الضيف.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة بودو/جليمت ضد بوروسيا دورتموند، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة بودو/جليمت ضد بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا؟

تنطلق مباراة بودو/جليمت ضد بوروسيا دورتموند على ملعب أسبميرا في بودو، يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 2 14 أكتوبر 2026 - 15:00 أسبميرا

كيفية شراء تذاكر مباراة بودو/جليمت ضد بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

لشراء تذاكر مباراة FK Bodø/Glimt vs Borussia Dortmund في دوري أبطال أوروبا UEFA على ملعب أسبميرا، اتبع طرق الشراء الرئيسية التالية:

1. المبيعات الرسمية للنادي المستضيف (بوابة تذاكر FK بودو/جليمت)

المصدر الرئيسي: يبيع FK بودو/جليمت تذاكر المباريات عبر موقعه الرسمي ومنصة التذاكر الخاصة به (TicketCo).

أولوية حاملي التذاكر الموسمية: يحصل حاملو التذاكر الموسمية وأعضاء النادي على نافذة أولوية أولى لحجز أو شراء مقاعد إضافية على أرضهم للمباريات الأوروبية.

الطرح العام: تُطرح أي تذاكر متبقية من فئة الدخول العام للبيع أمام الجمهور قبل أسابيع قليلة من يوم المباراة. ونظرًا للسعة الصغيرة لملعب أسبميرا (حوالي 8,200 مقعد)، فإن مبيعات الطرح العام للمباريات الأوروبية الكبيرة تنفد بسرعة.

2. جماهير الفريق الضيف / القسم المخصص للضيوف (بوابة بوروسيا دورتموند)

مشجعو الفريق الضيف: إذا كنت تشجع بوروسيا دورتموند، فيجب الحصول على تذاكر القسم المخصص للضيوف مباشرة عبر بوابة الجماهير الرسمية لبوروسيا دورتموند أو نظام التذاكر الخاص بعضوية النادي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة بودو/جليمت ضد بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة FK بودو/جليمت ضد بوروسيا دورتموند على ملعب أسبميرا بحسب ما إذا كنت تشتري تذاكر أصلية بالسعر الرسمي أو تذاكر من السوق الثانوية:

1. التذاكر الأصلية بالسعر الرسمي: تتراوح عادة أسعار تذاكر مرحلة المجموعات/الدوري في دوري أبطال أوروبا UEFA، التي يبيعها FK بودو/جليمت مباشرة أو المخصصة لجماهير الفريق الضيف، بين نحو 30 يورو و70 يورو لفئة الدخول العام القياسية للبالغين.

2. السوق الثانوية وإعادة البيع: بسبب السعة الصغيرة لملعب أسبميرا (حوالي 8,200 مقعد) والطلب المرتفع، تبدأ الأسعار الحالية على منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub من حوالي 360 يورو إلى 441 يورو للتذكرة الواحدة، مع وصول أسعار المقاعد المميزة على جانب الملعب إلى مستويات أعلى.

بودو/جليمت ضد بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى بودو/جليمت وبوروسيا دورتموند

فاز بودو/جليمت في أربع من آخر خمس مباريات له في مختلف المسابقات، وكانت هزيمته الوحيدة في افتتاح مشواره بدوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ، حين خسر 5-0. وكانت آخر مبارياته انتصارًا بنتيجة 3-2 على ساندفيورد في الدوري النرويجي الممتاز. وقبل الهزيمة أمام بايرن، فاز جليمت على فريدريكستاد 2-1 خارج أرضه وتغلب على روزنبورج 4-2 على أرضه. وخلال هذه المباريات الخمس، سجل الفريق 15 هدفًا واستقبل 11، رغم أن نتيجة مباراة بايرن أثرت بشكل كبير على الأرقام الدفاعية.

فاز بوروسيا دورتموند في آخر خمس مباريات خاضها جميعًا، مسجلًا 13 هدفًا ومستقبلًا هدفين فقط خلال تلك الفترة. وكانت آخر نتائجه فوزًا مريحًا 3-0 على بادربورن في الدوري الألماني. كما تغلب دورتموند على فياريال 3-2 في افتتاح مشواره بدوري أبطال أوروبا، وفاز 2-3 خارج أرضه على هوفنهايم في الدوري الألماني، بما يُظهر قدرته على انتزاع النتائج خارج ملعبه.

بودو/جليمت ضد بوروسيا دورتموند: سجل المواجهات المباشرة الأخير

التقى الناديان مرة واحدة في دوري أبطال أوروبا، وتعادلا 2-2 على ملعب سيجنال إيدونا بارك في ديسمبر 2025، عندما استضاف بوروسيا دورتموند تلك المباراة. وتمثل تلك النتيجة البيانات الوحيدة المتاحة عن المواجهات المباشرة بين الفريقين، ما يعني أن هذه المباراة على ملعب أسبميرا ستكون الثانية فقط التي يلتقيان فيها على هذا المستوى.