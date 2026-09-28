كيفية الحصول على تذاكر بلجيكا ضد فرنسا: أسعار دوري الأمم الأوروبية A، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

تستضيف بلجيكا منتخب فرنسا على ملعب الملك بودوان في بروكسل يوم الاثنين 28 سبتمبر، قبل أن يتجدد اللقاء بين الطرفين في مباراة الإياب على ملعب ستاد دو فرانس في سان دوني بعد أسبوع. وتندرج المباراتان ضمن جدول قوي في دوري الأمم الأوروبية A، المجموعة A1، التي تضم أيضًا إيطاليا وتركيا، فيما تحمل المواجهة الفرنسية البلجيكية دائمًا طابعًا خاصًا بالنظر إلى التاريخ بين المنتخبين.

GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته لحجز تذاكر بلجيكا ضد فرنسا الآن، بما في ذلك الأسعار، والتوافر، وأفضل الأماكن للشراء.

متى تنطلق مباراة بلجيكا ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية A؟

تقام مباراة بلجيكا ضد فرنسا على ملعب كونينغ بودوانستاديون في بروكسل، على أن يتم تأكيد موعد انطلاق المباراة لاحقًا.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 2 28 سبتمبر 2026 - 14:45 Koning Boudewijnstadion

أين يمكن شراء تذاكر بلجيكا ضد فرنسا؟

تُطرح تذاكر مباراة بروكسل أولًا عبر قنوات بيع التذاكر الرسمية التابعة للاتحاد الملكي البلجيكي لكرة القدم، مع منح الأولوية عادةً للأعضاء قبل طرح ما يتبقى من التذاكر للبيع العام. وتمثل القنوات الرسمية للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، بما في ذلك البيع المباشر عبر ستاد دو فرانس، الوجهة الأولى المكافئة لمباراة الإياب في سان دوني.

إليك بعض الأمور التي يجدر معرفتها بشأن شراء تذاكر هذه المواجهة:

البيع العام الرسمي – يبدأ بعد إغلاق فترات أولوية الأعضاء، وعادةً يكون ذلك أقرب إلى يوم كل مباراة

توافر محدود – تُظهر القوائم الرسمية الخاصة بمباراة بروكسل أن جزءًا صغيرًا فقط من التذاكر لا يزال متاحًا، مع تزايد الطلب بسرعة

عمليات نقل مضمونة – كل عملية شراء عبر StubHub مدعومة ببرنامج FanProtect الخاص بالمنصة، ما يمنح المشترين الثقة في أن التذاكر صالحة وستصل في الوقت المناسب ليوم المباراة

السوق الثانوية – يُعد StubHub خيارك إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي

ونظرًا إلى السرعة التي تمتلئ بها سعة مباراة بروكسل، يُنصح بشدة بالحجز المبكر لمباراتَي هذا الديربي.

كم تبلغ أسعار تذاكر بلجيكا ضد فرنسا؟

تُحدد الأسعار الرسمية لمباراة بروكسل عبر قنوات بيع التذاكر التابعة للاتحاد الملكي البلجيكي لكرة القدم، مع إتاحة النطاق الكامل من المقاعد العادية إلى المميزة بالسعر الاسمي ما دامت الحصة متوفرة. وينطبق تسعير الاتحاد الفرنسي لكرة القدم وستاد دو فرانس الرسمي على مباراة سان دوني بالطريقة نفسها.

أرخص المقاعد (بروكسل): تبدأ من نحو 50 يورو، وعادةً تكون في المدرجات العلوية خلف المرميين في ملعب الملك بودوان

مقاعد الفئة المتوسطة (بروكسل): مقاعد مركزية على طول خط المنتصف، بسعر أعلى بشكل ملحوظ

مباراة الإياب في سان دوني: من المتوقع أن تسير الأسعار في ستاد دو فرانس على نحو مشابه بالنظر إلى طابع الديربي في هذه المواجهة، مع تزايد الطلب كلما اقترب موعد المباراة

وكما هو الحال مع أي ديربي يشهد طلبًا مرتفعًا، يمكن أن تتغير الأسعار بسرعة، لذا فإن حجز مقعدك في وقت مبكر يكون عمومًا الخيار الأكثر أمانًا إذا كنت تعمل ضمن ميزانية محددة.

بلجيكا ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية A: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة بلجيكا وفرنسا

تدخل بلجيكا هذه المباراة بعد أن حققت ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وتلقت هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات. وكانت آخر مواجهة لها خسارة 2-1 أمام إسبانيا في ربع نهائي كأس العالم. وقبل ذلك، حققت فوزًا 1-4 على الولايات المتحدة الأمريكية، وانتصارًا 3-2 على السنغال، بينما كان اكتساح نيوزيلندا 1-5 هو النتيجة الأكثر إقناعًا خلال هذه السلسلة. واختتمت سلسلة المباريات الخمس بتعادل سلبي مع إيران. وسجلت بلجيكا 11 هدفًا واستقبلت ثمانية أهداف خلال تلك المباريات.

أما فرنسا، فأسفرت آخر خمس مباريات لها عن ثلاثة انتصارات وهزيمتين. وكانت أحدث نتيجة لها خسارة 4-6 أمام إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم. كما خسرت 0-2 أمام إسبانيا في مباراة تحديد المركز الثالث، لكن الانتصارات السابقة على المغرب (2-0) وباراجواي (1-0) والسويد (3-0) أظهرت قدرتها على التحكم في المباريات. وسجلت فرنسا عشرة أهداف واستقبلت ثمانية أهداف في المباريات الخمس.

بلجيكا ضد فرنسا: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

انتهى أحدث لقاء بين الطرفين بفوز فرنسا 1-2، وذلك في مباراة ضمن دوري الأمم الأوروبية A أُقيمت في بروكسل في أكتوبر 2024. وخلال آخر خمس مواجهات، فازت فرنسا أربع مرات مقابل انتصار واحد لبلجيكا، مع الإشارة إلى أن الفوز البلجيكي الوحيد جاء في نصف نهائي كأس العالم 2018، الذي انتهى بفوز فرنسا 0-1 في المواجهة المقابلة. وكانت فرنسا الطرف المهيمن في التاريخ الحديث بين المنتخبين.



