تستضيف بلجيكا منتخب تركيا في مواجهة مثيرة ضمن دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية، على ملعب موريس دوفراسن في لييج يوم 2 أكتوبر 2026. وتجمع هذه المباراة المرتقبة بين منتخبين أوروبيين يتمتعان بالحيوية ويتنافسان على نقاط مهمة في البطولة.

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متى تنطلق مباراة بلجيكا ضد تركيا في دوري الأمم الأوروبية A؟

تُقام مباراة بلجيكا ضد تركيا على ملعب موريس دوفراسن في لييج، على أن يتم تأكيد موعد انطلاقها لاحقًا.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 3 2 أكتوبر 2026 - 14:45 موريس دوفراسن

أين يمكن شراء تذاكر مباراة بلجيكا ضد تركيا؟

يمكن شراء التذاكر الرسمية للمباراة مباشرة عبر بوابة التذاكر التابعة للاتحاد الملكي البلجيكي لكرة القدم، التي تُعد الموزع الرئيسي لمباريات المنتخب على أرضه. وتمثل البوابة الرسمية وجهتكم الأولى للحصول على التذاكر بالسعر الرسمي خلال فترتي البيع المسبق والبيع العام.

إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، فإن المنصات الثانوية مثل StubHub تُعد خياركم المناسب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة بلجيكا ضد تركيا؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية على الموقع الرسمي للاتحاد الملكي البلجيكي لكرة القدم من 35 يورو للدخول العام، مع اختلاف التكلفة بحسب فئة المقاعد والرؤية داخل ملعب موريس دوفراسن.

أما في الأسواق الثانوية مثل StubHub، فتبدأ أسعار التذاكر حاليًا من 60 يورو للمقعد الواحد، مع تقلبها بحسب التوافر الفعلي وحجم الطلب.

بلجيكا ضد تركيا في دوري الأمم الأوروبية A: كل ما تحتاج إلى معرفته

نتائج بلجيكا وتركيا

فازت بلجيكا في ثلاث مباريات، وتعادلت في واحدة، وخسرت واحدة من آخر خمس مباريات خاضتها. وانتهت آخر مواجهة لها بخسارة 2-1 أمام إسبانيا في ربع نهائي كأس العالم، لكنها قبل ذلك حققت فوزًا بنتيجة 1-4 على الولايات المتحدة الأمريكية وانتصارًا 3-2 على السنغال. وكان أكثر نتائجها إقناعًا خلال هذه السلسلة الفوز 1-5 على نيوزيلندا. وعلى مدار تلك المباريات الخمس، سجلت بلجيكا 11 هدفًا واستقبلت ثمانية.

فازت تركيا في مباراتين، وخسرت مباراتين، وتعادلت في واحدة خلال آخر خمس مباريات لها. وكان آخر نتائجها الفوز 3-2 على الولايات المتحدة الأمريكية في كأس العالم يوم 26 يونيو، بعد خسارتين في دور المجموعات أمام أستراليا وباراجواي. وأظهرت الانتصارات السابقة على فنزويلا ومقدونيا الشمالية قدرتها على بناء الزخم قبل البطولة. وسجلت تركيا ثمانية أهداف واستقبلت سبعة خلال تلك المباريات الخمس.

بلجيكا ضد تركيا: سجل المواجهات المباشرة مؤخرًا

انتهى آخر لقاء بين المنتخبين بالتعادل 1-1، في مباراة ضمن تصفيات بطولة أوروبا أُقيمت في بلجيكا يوم 3 يونيو 2011. وعلى مدار آخر خمس مواجهات مباشرة، كان السجل متكافئًا، إذ فازت بلجيكا مرة واحدة، وفازت تركيا مرة واحدة، وانتهت ثلاث مباريات بالتعادل. وأسفرت المباريات الخمس عن 13 هدفًا إجمالًا، من بينها تعادل 3-3 في مباراة ودية عام 2006، وفوز تركيا 3-2 في تصفيات عام 2010.



