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الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى
team-logoبلاكبيرن روفرز
إيوود بارك
team-logoنوريتش سيتي
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كيفية الحصول على تذاكر بلاكبيرن روفرز ضد نورويتش سيتي: الأسعار وموعد المباراة وتذاكر اللحظة الأخيرة والمزيد

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التذاكر
بلاكبيرن روفرز
نوريتش سيتي
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى

يواجه بلاكبيرن روفرز نورويتش سيتي في التشامبيونشيب. إليك كيفية حجز تذاكرك

يستضيف بلاكبيرن روفرز فريق نورويتش سيتي يوم الثلاثاء 8 ديسيمبر 2026 على ملعب إيوود بارك في بلاكبيرن.

تفوق نورويتش سيتي في المواجهات المباشرة الأخيرة، بما في ذلك فوزه 2-0 على ملعب كارو رود وانتصاره بشباك نظيفة على ملعب إيوود بارك في لقاءات سابقة ضمن التشامبيونشيب. ويسعى بلاكبيرن روفرز إلى إنهاء سلسلة مبارياته دون فوز أمام نورويتش، بعدما حقق آخر نتيجة إيجابية أو انتصار تنافسي ضده في أواخر عام 2023.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته لحجز تذاكر مباراة بلاكبيرن روفرز ونورويتش سيتي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة بلاكبيرن روفرز ونورويتش سيتي في التشامبيونشيب؟

تُقام مباراة بلاكبيرن روفرز ونورويتش سيتي على ملعب إيوود بارك في بلاكبيرن يوم الثلاثاء 8 ديسيمبر 2026.

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الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى - الجولة 20
إيوود بارك

كيف تشتري تذاكر مباراة بلاكبيرن روفرز ونورويتش سيتي في التشامبيونشيب؟

لشراء تذاكر مباراة بلاكبيرن روفرز ونورويتش سيتي في التشامبيونشيب، يمكنك النظر في الخيارات التالية:

1. القنوات الرسمية للناديين

  • التذاكر الرسمية للناديين: اشترِ مباشرة من مكاتب التذاكر الرسمية أو الموقعين الإلكترونيين لبلاكبيرن روفرز ونورويتش سيتي، وهي الوسيلة الأساسية والأكثر أمانًا للحصول على مقاعد لمشجعي الفريق المضيف أو الضيف.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

  • منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فيمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العام على منصات إعادة البيع، مثل تيكومبو. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات التشامبيونشيب المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة بلاكبيرن روفرز ونورويتش سيتي في التشامبيونشيب؟

إليك تفصيلًا للأسعار التقديرية لتذاكر مباراة بلاكبيرن روفرز ونورويتش سيتي في التشامبيونشيب:

1. القنوات الرسمية للناديين

  • تذكرة البالغين العادية: تبدأ من 28 إلى 35.50 جنيهًا إسترلينيًا.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر المبيعات المباشرة للناديين، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر، مثل تيكومبو التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

  • الدخول العام والمقاعد العادية: تبدأ عادةً من نحو 63 جنيهًا إسترلينيًا.
  • المقاعد ذات الإطلالة المميزة وعلى جانبي الملعب: يبلغ متوسط أسعارها ما بين 73 و95 جنيهًا إسترلينيًا أو أكثر.

بلاكبيرن روفرز ضد نورويتش سيتي في التشامبيونشيب: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى بلاكبيرن روفرز ونورويتش سيتي

فاز بلاكبيرن في مباراتين وخسر ثلاثًا من آخر خمس مباريات له في التشامبيونشيب، وسجل سبعة أهداف واستقبل ثمانية خلال تلك الفترة. وكانت مباراته الأخيرة فوزًا على أرضه بنتيجة 2-1 أمام وست هام يونايتد، بعدما خسر مباراتين متتاليتين أمام ستوك سيتي (1-2) وسوانزي سيتي (0-4). وكانت الهزيمة أمام سوانزي مؤلمة على نحو خاص، إذ استقبل بلاكبيرن أربعة أهداف دون رد.

يقدم نورويتش أداءً قويًا، إذ فاز بأربع من آخر خمس مباريات له. وكانت نتيجته الأخيرة الفوز 5-0 خارج أرضه على بريستول سيتي، بعدما حقق انتصارًا بنتيجة 4-0 على ديربي كاونتي. وجاءت هزيمة نورويتش الوحيدة خلال تلك الفترة أمام بورتسموث بنتيجة 1-0، لكنه سجل 15 هدفًا في المباريات الخمس.

BLB

BLB - المستوى

WBA
خ3-2
WRE
ف2-0
SWA
خ4-0
STK
خ1-2
وست هام
ف2-1
الهدف المسجل (المستقبل)
7/10
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
نوريتش

نوريتش - المستوى

POR
خ0-1
CHA
ف1-3
WAT
ف3-2
DER
ف0-4
BRC
ف0-5
الهدف المسجل (المستقبل)
15/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

بلاكبيرن روفرز ضد نورويتش سيتي: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

التقى الفريقان آخر مرة في فبراير 2026، حين تغلب نورويتش سيتي على بلاكبيرن روفرز بنتيجة 2-0 على ملعب كارو رود في التشامبيونشيب. وقبل ذلك، استضاف بلاكبيرن نورويتش في أغسطس 2025 وخسر 0-2 على ملعب إيوود بارك. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز نورويتش ثلاث مرات وانتهت مباراتان بالتعادل 1-1. ولم يحقق بلاكبيرن أي فوز في المواجهات الخمس الأخيرة بين الناديين.

وجهاً لوجه

بلاكبيرن روفرزتعادلنوريتش سيتي
0
3
2
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى
نوريتش سيتي badge
نوريتش سيتي
نوريتش
2
بلاكبيرن روفرز badge
بلاكبيرن روفرز
BLB
0
انتهت
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى
بلاكبيرن روفرز badge
بلاكبيرن روفرز
BLB
0
نوريتش سيتي badge
نوريتش سيتي
نوريتش
2
انتهت
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى
بلاكبيرن روفرز badge
بلاكبيرن روفرز
BLB
1
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نوريتش سيتي
نوريتش
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى
نوريتش سيتي badge
نوريتش سيتي
نوريتش
2
بلاكبيرن روفرز badge
بلاكبيرن روفرز
BLB
2
انتهت
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى
بلاكبيرن روفرز badge
بلاكبيرن روفرز
BLB
1
نوريتش سيتي badge
نوريتش سيتي
نوريتش
1
انتهت
4الأهداف المسجلة8
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5

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