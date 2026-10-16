يستضيف برينتفورد نوتنجهام فورست يوم السبت 31 أكتوبر 2026 على ملعب جي تك كوميونيتي في لندن.

وفي آخر مواجهة بينهما في الدوري على الملعب نفسه، في يناير 2026، حقق نوتنجهام فورست فوزًا خارج أرضه على برينتفورد بنتيجة 2-0. ويتفوق نوتنجهام فورست بفارق ضئيل في آخر خمس مواجهات رسمية بين الفريقين، بعدما فاز ثلاث مرات مقابل انتصارين لبرينتفورد.

دعوا جول تطلعكم على كل ما تحتاجون إلى معرفته لحجز تذاكر مباراة برينتفورد ونوتنجهام فورست، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة برينتفورد ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تقام مباراة برينتفورد ونوتنجهام فورست على ملعب جي تك كوميونيتي في لندن، يوم السبت 31 أكتوبر 2026.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 9 31 أكتوبر 2026 - 11:00 جي تك كوميونيتي

كيف تشتري تذاكر مباراة برينتفورد ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

لحجز تذاكر مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة بين برينتفورد ونوتنجهام فورست على ملعب جي تك كوميونيتي، تتوفر أمامك عدة خيارات بحسب حالة عضويتك الرسمية ومنصات إعادة بيع التذاكر:

1. قنوات النادي الرسمية

الموقع الرسمي لبرينتفورد وشباك التذاكر: تُصنّف هذه المباراة ضمن الفئة «ب» لدى برينتفورد. ويبدأ بيع التذاكر عبر فترات أولوية لأعضاء النادي، مثل أعضاء «ماي بيز»، قبل طرحها للبيع العام. ويمكن للأعضاء الشراء عبر الإنترنت أو الهاتف أو مباشرة من شباك التذاكر.

القنوات الرسمية لنوتنجهام فورست: تُخصص تذاكر الفريق الضيف للمشجعين المسافرين عادةً عبر نظام التذاكر الرسمي لنوتنجهام فورست، مع منح الأولوية لأعضاء النادي.

باقات الضيافة: تتوفر باقات الضيافة الرسمية يوم المباراة والمقاعد المميزة مباشرةً عبر شركاء الضيافة المعتمدين لدى النادي، لمن يرغب في تجربة أكثر تميزًا.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر قنوات النادي الرسمية، يمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل ستب هاب . وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة برينتفورد ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة برينتفورد ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز بحسب شرائها عبر قنوات النادي الرسمية أو منصات إعادة البيع:

1. قنوات النادي الرسمية

مدرج المنطقة العائلية: 30.30 جنيهًا إسترلينيًا للبالغين (20.20 جنيهًا إسترلينيًا لكبار السن والشباب، و10.10 جنيهات إسترلينية للناشئين)

مقاعد الفئة «ب»: 40.40 جنيهًا إسترلينيًا للبالغين (30.30 جنيهًا إسترلينيًا لكبار السن والشباب، و10.10 جنيهات إسترلينية للناشئين)

مقاعد الفئة «أ»: 45.45 جنيهًا إسترلينيًا للبالغين (35.35 جنيهًا إسترلينيًا لكبار السن والشباب، و10.10 جنيهات إسترلينية للناشئين)

مقاعد الفئة «أ+»: 50.50 جنيهًا إسترلينيًا للبالغين (40.40 جنيهًا إسترلينيًا لكبار السن والشباب، و10.10 جنيهات إسترلينية للناشئين)

المقاعد بجوار مقاعد البدلاء: 65.65 جنيهًا إسترلينيًا للبالغين (55.55 جنيهًا إسترلينيًا لكبار السن والشباب والناشئين)

باقات الضيافة والسفر الرسمية ليوم المباراة: تبدأ من نحو 290 إلى 359 جنيهًا إسترلينيًا أو أكثر، بحسب الباقة المختارة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع الأساسية للنادي، تعرض منصات إعادة البيع مثل ستب هابتذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

تذاكر إعادة البيع العامة: تبدأ أسعارها من نحو 50 إلى 82 جنيهًا إسترلينيًا للمقاعد العادية في المدرجات العلوية أو خلف المرميين، وترتفع بحسب الطلب في السوق.

تذاكر المدرجات الجانبية والعروض المميزة على منصات إعادة البيع: تتراوح أسعارها غالبًا بين 80 و160 جنيهًا إسترلينيًا أو أكثر ، بحسب موقع المقعد وتوافر التذاكر.

برينتفورد ضد نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى برينتفورد ونوتنجهام فورست

يدخل برينتفورد هذه المباراة بمستوى قوي، بعدما حقق فوزين وثلاثة تعادلات من دون أي هزيمة في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت آخر نتائجه فوزًا لافتًا على تشيلسي بنتيجة 3-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما تغلب على ريدينج بنتيجة 1-2 في كأس كاراباو. ولم يخسر برينتفورد في أي من مبارياته الخمس الأخيرة، وسجل خلالها تسعة أهداف.

أما نتائج نوتنجهام فورست الأخيرة فكانت أكثر تفاوتًا، إذ حقق فوزًا واحدًا وتعادلين وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة أمام كوفنتري سيتي بنتيجة 0-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما كان قد تغلب على أستون فيلا بنتيجة 1-2 في الدوري قبلها. وحافظ نوتنجهام فورست على نظافة شباكه مرة واحدة خلال المباريات الخمس، عندما تعادل 0-0 خارج أرضه مع توتنهام هوتسبير في مباراة سابقة ضمن هذه السلسلة.

برينتفورد ضد نوتنجهام فورست: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الناديين في يناير 2026، حين استضاف برينتفورد نوتنجهام فورست على ملعب جي تك كوميونيتي وخسر أمامه 0-2 في الدوري الإنجليزي الممتاز. ويتفوق نوتنجهام فورست في آخر خمس مواجهات مباشرة، بثلاثة انتصارات مقابل انتصارين لبرينتفورد، كما سجل أهدافًا أكثر خلال تلك المباريات. وجاء انتصارا برينتفورد في هذه السلسلة على أرضه، ومن بينهما فوزه 3-2 في يناير 2024.