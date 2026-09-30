كيفية الحصول على تذاكر برينتفورد ضد ليفربول: أسعار الدوري الإنجليزي الممتاز، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه برينتفورد فريق ليفربول يوم السبت 17 أكتوبر 2026 على ملعب جي تيك كوميونيتي في لندن.

في المواجهات الأخيرة، أثبت برينتفورد أنه اختبار صعب، بما في ذلك فوزه المثير على أرضه 3-2 على ليفربول في ملعب جي تيك كوميونيتي في أكتوبر 2025. وانتهت أحدث مواجهة تنافسية بينهما بالتعادل 1-1 بعد مباراة شاقة على ملعب أنفيلد يوم 24 مايو 2026.

دع GOAL يزوّدك بكل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة برينتفورد ضد ليفربول، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة برينتفورد ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

يستضيف برينتفورد فريق ليفربول على ملعب جي تيك كوميونيتي في لندن، يوم السبت 17 أكتوبر 2026.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 7 17 أكتوبر 2026 - 10:00 جي تك كوميونيتي

كيفية شراء تذاكر مباراة برينتفورد ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

لشراء تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز لمباراة برينتفورد ضد ليفربول على ملعب جي تيك كوميونيتي، يمكنك اتباع هذه الطرق الرئيسية:

1. القنوات الرسمية للنادي

المكتب الرسمي لتذاكر برينتفورد: تُباع المباريات ذات الطلب المرتفع مثل مواجهة ليفربول بشكل شبه حصري عبر الموقع الرسمي لتذاكر برينتفورد للأعضاء الرسميين.

عضوية My Bees: ستحتاج بشكل عام إلى عضوية My Bees فعّالة للوصول إلى مبيعات التذاكر أو الاقتراع.

نقاط الوصول إلى التذاكر (TAPs): تُمنح الأولوية في مباريات الفئة A، مثل ليفربول، عادةً للأعضاء الذين جمعوا عدداً أكبر من نقاط الوصول إلى التذاكر من خلال حضور مباريات سابقة.

منصة Brentford Ticket Exchange: إذا نفدت تذاكر المباراة، يعيد حاملو التذاكر الموسمية الرسميون الذين لا يستطيعون الحضور طرح مقاعدهم على منصة Brentford Ticket Exchange الرسمية، المتاحة للأعضاء المؤهلين.

2. باقات ضيافة يوم المباراة

يمكن شراء باقات الضيافة الرسمية مباشرة عبر موقع النادي أو من خلال شركاء الضيافة المعتمدين.

تشمل هذه الباقات عادةً تذكرة مضمونة للمباراة إلى جانب الطعام والشراب قبل اللقاء وإمكانية الدخول إلى صالات الضيافة، وعادةً لا تتطلب عضوية عادية في النادي أو استيفاء شروط TAP.

3. جماهير الفريق الضيف (مشجعو ليفربول)

تُخصص تذاكر المدرج الخاص بالجماهير الضيفة مباشرة لنادي ليفربول.

وللشراء عبر ليفربول، يجب أن تكون عضواً رسمياً في نادي ليفربول أو حاملاً لتذكرة موسمية مع الرصيد المطلوب من حضور مباريات سابقة خارج الأرض في الدوري الإنجليزي الممتاز.

4. منصات التذاكر الثانوية

غالباً ما تتضمن منصات بيع التذاكر الثانوية مثل StubHub مقاعد معروضة من باعة إعادة البيع إذا نفدت التذاكر الرسمية، رغم أن الأسعار قد تختلف عن السعر الأصلي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة برينتفورد ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف أسعار تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بين برينتفورد وليفربول على ملعب جي تيك كوميونيتي بحسب ما إذا كنت ستشتري التذاكر الرسمية بالسعر الأصلي أو عبر منصات إعادة البيع/المنصات الثانوية.

1. الأسعار الرسمية للتذاكر بالقيمة الأصلية

في مباريات الفئة A في الدوري الإنجليزي الممتاز، التي تشمل المواجهات الكبيرة أمام فرق مثل ليفربول، تتراوح الأسعار الرسمية للتذاكر بالقيمة الأصلية مباشرة من نادي برينتفورد عادةً على النحو التالي:

البالغون (من 25 إلى 64 عاماً): 35 إلى 65 جنيهاً إسترلينياً (بحسب المدرج وفئة المقعد)

كبار السن (65+): 25 إلى 45 جنيهاً إسترلينياً

الشباب (18 إلى 24 عاماً): 20 إلى 40 جنيهاً إسترلينياً

الناشئون (أقل من 18 عاماً): 10 إلى 20 جنيهاً إسترلينياً

جماهير الفريق الضيف (مدرج ليفربول): محددة بسقف 30 جنيهاً إسترلينياً لتذاكر البالغين وفقاً للوائح الدوري الإنجليزي الممتاز.

2. أسعار إعادة البيع والسوق الثانوية

نظراً إلى ارتفاع الطلب على مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، تُتداول التذاكر على منصات بيع التذاكر الثانوية مثل StubHub بأسعار سوق ديناميكية تحكمها آليات العرض:

إعادة بيع التذاكر العامة: تبدأ عادةً من نحو 180 جنيهاً إسترلينياً إلى 250 جنيهاً إسترلينياً ، بينما تصل أسعار المقاعد ذات الرؤية المركزية أو على امتداد خط التماس إلى 300 جنيه إسترليني وحتى 450+ جنيهاً إسترلينياً للتذكرة الواحدة.

باقات ضيافة يوم المباراة: تبدأ تذاكر الضيافة الرسمية أو VIP من نحو 450 جنيهاً إسترلينياً إلى 650+ جنيهاً إسترلينياً للشخص الواحد.

برينتفورد ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة برينتفورد وليفربول

حقق برينتفورد انتصارين وتعادلين وخسارة واحدة في آخر خمس مباريات تنافسية خاضها. وكانت آخر مبارياته انتهت بالتعادل 1-1 مع سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تعادل 1-1 مع ليدز يونايتد في الأسبوع السابق. وأظهر برينتفورد نزعة هجومية في وقت سابق من هذه السلسلة، بعدما اكتسح برمنغهام سيتي 6-1 في كأس كاراباو وتغلب على توتنهام هوتسبير 3-0 في الدوري.

فاز ليفربول في ثلاث وتعادل في اثنتين من آخر خمس مباريات تنافسية خاضها، مع استقباله أهدافاً في كل مباراة من تلك المباريات. وكانت آخر نتائجه الفوز 2-1 على أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، بعدما قلب تأخره إلى انتصار. وقبل ذلك، فاز 2-0 خارج أرضه على إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم أن تعادلين متتاليين بنتيجة 2-2 أمام نوتنغهام فورست ونيوكاسل يونايتد في وقت سابق من هذه السلسلة يسلطان الضوء على تذبذب دفاعي سيرغب الجهاز الفني في معالجته.

برينتفورد ضد ليفربول: السجل الأخير للمواجهات المباشرة

جاء أحدث لقاء بين الفريقين يوم 24 مايو 2026، عندما انتهت المباراة على ملعب أنفيلد بالتعادل 1-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز برينتفورد في مباراتين وفاز ليفربول في مباراتين أيضاً، مع تعادل واحد، ما يجعل هذه مواجهة تنافسية بالفعل. وفاز برينتفورد 3-2 على أرضه في أكتوبر 2025، بينما حقق ليفربول انتصاراً بنتيجة 4-1 على ملعب جي تيك كوميونيتي في فبراير 2024.