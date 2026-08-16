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الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoبرينتفورد
جي تك كوميونيتي
team-logoتوتنهام هوتسبير
Book Brentford vs Tottenham Hotspur Tickets
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كيفية الحصول على تذاكر برينتفورد ضد توتنهام هوتسبير: أسعار الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27، ومعلومات المباراة، وموعد انطلاقها، والمزيد

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التذاكر
الدوري الإنجليزي الممتاز
برينتفورد
توتنهام هوتسبير

كيف يمكنك حجز تذاكر ديربي لندن الافتتاحي في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز

يستهل برينتفورد موسمه بديربي لندني على ملعب جي تيك كوميونيتي، إذ يستقبل توتنهام هوتسبير المنفق بسخاء يوم السبت 22 أغسطس.

ولن يشعر برينتفورد، الذي يأتي بعد معادلة أفضل مواسمه في الدوري الإنجليزي الممتاز عقب إنهائه الموسم في المركز التاسع، بالرهبة من مهمته الافتتاحية، بعدما حقق بشكل لافت انتصارات على أستون فيلا ومانشستر يونايتد وليفربول على أرضه الموسم الماضي.

وبعد نجاته من الهبوط بأعجوبة، سيكون توتنهام في أمسّ الحاجة إلى موسم أكثر إيجابية تحت قيادة روبرتو دي زيربي. وقد أنفق النادي الأموال للتعاقد مع أمثال ساندرو تونالي وماتيوس فرنانديز ويان بول فان هيكي خلال الصيف، ويأمل في أن يبدأ بقوة.

دع GOAL تقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة برينتفورد ضد توتنهام هوتسبير، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تقام مباراة برينتفورد ضد توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تقام مباراة برينتفورد ضد توتنهام هوتسبير على ملعب جي تيك كوميونيتي في لندن، ومن المقرر أن تنطلق في الساعة 5:30 مساءً بتوقيت بريطانيا الصيفي يوم السبت 22 أغسطس.

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الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 1
جي تك كوميونيتي

كيفية شراء تذاكر مباراة برينتفورد ضد توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات للحصول على التذاكر الخاصة بمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وذلك عبر البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

وبسبب الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة البيع غير القانوني، وبوابات الدخول الرقمية بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر عبر العملية التالية:

  • حاملو التذاكر الموسمية وسندات الديبنتشر: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات التي لن يستخدموا تذاكرها إلى النادي.
  • الأعضاء الرسميون المشتركون برسوم (نظام القرعة): تم استبدال طوابير الشراء التقليدية عبر الإنترنت بنظام قرعة عشوائي للأعضاء المشتركين برسوم في الأندية، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويقوم الأعضاء بالتسجيل خلال فترة محددة قبل المباراة بأسابيع للدخول في السحب.
  • منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالسعر الاسمي عبر منصة Ticket Exchange الرسمية الخاصة بالنادي.
  • البيع العام: تكاد المبيعات المفتوحة للجمهور العام من غير الأعضاء أن تكون غير موجودة لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، فيمكن للمشجعين أيضًا شراء التذاكر عبر منصات ثانوية مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة برينتفورد ضد توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المستضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

  • فئات العمر والخصومات: تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا ضمن فئات البالغين، والناشئين، وغالبًا ما يكونون تحت 18 أو 21 عامًا، والطلاب، وكبار السن، لكن نسب الخصومات والشرائح العمرية تختلف من فريق إلى آخر.
  • تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات ضمن فئات مثل الفئة A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبرى أمام منافسي الستة الكبار أو مباريات الديربي ضمن الفئة A، ما يعني أعلى أسعار اسمية.
  • موقع المقعد: تحمل المقاعد المركزية على جانبي الملعب وفي الطبقات السفلية أسعارًا أعلى، بينما توفر المقاعد في الطبقات العليا خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.
  • الحاجة إلى عضوية رسمية: من أجل شراء تذاكر المباريات على أرض الفريق بالسعر الاسمي، تشترط تقريبًا جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز أن يحمل كل متفرج عضوية رسمية نشطة ومدفوعة في النادي للدخول في قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

تسعير تذاكر الجماهير الضيفة ومدى توافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا السقف الإلزامي البالغ 30 جنيهًا إسترلينيًا لأسعار تذاكر الجماهير الضيفة حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره حتى 2027/28 على الأقل.

ورغم تحديد سعر تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا كحد أقصى، فإنها من بين الأصعب حصولًا عليها في الرياضة العالمية. فالحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى الذين يملكون الحد الأقصى من نقاط الولاء، ونادرًا جدًا ما تصل إلى البيع العام أو سحوبات العضوية الأساسية.

النتائج الأخيرة

برينتفورد

برينتفورد - المستوى

مان سيتي
خ3-0
بالاس
ت2-2
ليفربول
ت1-1
رين
ف2-4
فرانكفورت
ف7-0
الهدف المسجل (المستقبل)
14/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
توتنهام

توتنهام - المستوى

سيدني
ف1-1
تشيلسي
ف1-2
خيتافي
ت1-1
هوفنهايم
ف3-0
هوفنهايم
ت2-2
الهدف المسجل (المستقبل)
9/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

السجل الأخير للمواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

برينتفوردتعادلتوتنهام هوتسبير
0
1
4
الدوري الإنجليزي الممتاز
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برينتفورد
برينتفورد
0
توتنهام هوتسبير badge
توتنهام هوتسبير
توتنهام
0
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
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توتنهام هوتسبير
توتنهام
2
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برينتفورد
برينتفورد
0
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
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برينتفورد
برينتفورد
0
توتنهام هوتسبير badge
توتنهام هوتسبير
توتنهام
2
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
توتنهام هوتسبير badge
توتنهام هوتسبير
توتنهام
3
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برينتفورد
برينتفورد
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
توتنهام هوتسبير badge
توتنهام هوتسبير
توتنهام
3
برينتفورد badge
برينتفورد
برينتفورد
2
انتهت
3الأهداف المسجلة10
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

أخبار الفريقين والقائمتان

تشكيلات برينتفورد ضد توتنهام هوتسبير

4-2-3-1
برينتفورد crest
برينتفورد
برينتفورد
التشكيل
توتنهام هوتسبير crest
توتنهام هوتسبير
توتنهام
4-2-3-1
كويمين كيليهركويمين كيليهركريستوفر أييركريستوفر أييرمايكل كايوديمايكل كايوديناثان كولينزناثان كولينزكين لويس بوتركين لويس بوتردانغو واتارادانغو واتارامامادو سانجاريمامادو سانجاريماثياس ينسنماثياس ينسنكيفن شايدكيفن شايدفيتالي جانيلتفيتالي جانيلتايجور تياجوايجور تياجوأنتونين كينسكيأنتونين كينسكيأندرو روبرتسونأندرو روبرتسونماركوس سينيسيماركوس سينيسييان باول فان هيكيان باول فان هيكارشي جرايارشي جرايلوكاس بيرجفاللوكاس بيرجفالماتيس تيلماتيس تيلساندرو توناليساندرو توناليميكي مورميكي موركونور جالاجيركونور جالاجيرريتشارليسونريتشارليسون
توتنهام هوتسبير crest
توتنهام هوتسبير
توتنهام
4-2-3-1
برينتفورد

التشكيلة الأساسية

توتنهام هوتسبير

البدلاء

المدرب

  • كيث أندروس
  • روبرتو دي زيربي
برينتفورد

الإصابات والإيقافات

توتنهام هوتسبير

الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
5500135+815
ف
ف
ف
ف
ف
2
آرسنالآرسنالآرسنال
540184+412
خ
ف
ف
ف
ف
3
برايتونبرايتونبرايتون
5311165+1110
ف
ف
ت
خ
ف
4
برينتفوردبرينتفوردبرينتفورد
5230104+69
ف
ت
ت
ت
ف
5
ليدز يونايتدليدز يونايتدليدز
523073+49
ت
ف
ت
ت
ف
6
ليفربولليفربولليفربول
523074+39
ف
ت
ف
ت
ت
7
إيفرتونإيفرتونإيفرتون
523063+39
ف
ت
ت
ت
ف
8
هال سيتيهال سيتيهال سيتي
522164+28
خ
ت
ت
ف
ف
9
نيوكاسل يونايتدنيوكاسل يونايتدنيوكاسل
52219908
ف
خ
ت
ف
ت
10
تشيلسيتشيلسيتشيلسي
52121012-27
خ
ت
خ
ف
ف
11
إبسويتش تاونإبسويتش تاونابسويتش
5203711-46
خ
ف
خ
خ
ف
12
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
51228805
ت
خ
ت
ف
خ
13
نوتنجهام فوريستنوتنجهام فوريستفورست
512245-15
خ
ف
ت
ت
خ
14
سندرلاندسندرلاندسندرلاند
5113610-44
خ
خ
ت
ف
خ
15
كريستال بالاسكريستال بالاسبالاس
5113611-54
ت
خ
ف
خ
خ
16
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
511349-54
ف
خ
ت
خ
خ
17
بورنموثبورنموثبورنموث
503268-23
خ
ت
ت
ت
خ
18
كوفينتري سيتيكوفينتري سيتيكوفنتري
5104110-93
ف
خ
خ
خ
خ
19
فولهامفولهامفولهام
502358-32
ت
ت
خ
خ
خ
20
توتنهام هوتسبيرتوتنهام هوتسبيرتوتنهام
502328-62
خ
ت
ت
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
هبوط

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