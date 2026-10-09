يستضيف بريست نظيره نيس يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026 على ملعب فرانسيس-لو بليه في بريست.

سيسعى بريست إلى تحقيق أقصى استفادة من أفضلية الأرض في بريتاني، حيث حقق هناك فوزًا شهيرًا بنتيجة 4-1 على نيس في مواجهتهما خلال سبتمبر 2025. ولا يزال السجل الحديث للمواجهات المباشرة متوازنًا بشكل كبير، ويتجلى ذلك في التعادل المثير 2-2 في آخر لقاء جمعهما على ملعب أليانز ريفييرا في فبراير 2026.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته حول حجز تذاكر مباراة بريست ضد نيس، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة بريست ضد نيس في الدوري الفرنسي؟

تنطلق مباراة بريست ضد نيس على ملعب فرانسيس-لو بليه في بريست، ضمن جدول مباريات منتصف الأسبوع في الدوري الفرنسي.

الدوري الفرنسي - الجولة 8 23 أكتوبر 2026 - 14:45 Stade Francis le Ble

كيفية شراء تذاكر مباراة بريست ضد نيس في الدوري الفرنسي؟

لشراء تذاكر مباراة بريست ضد نيس في الدوري الفرنسي، أمامك عدة خيارات أساسية:

1. التذاكر الرسمية للنادي

مكتب التذاكر الرسمي لنادي ستاد بريستوا: بالنسبة للمباريات البيتية على ملعب فرانسيس-لو بليه، تُطرح التذاكر مباشرة عبر الموقع الرسمي لتذاكر ستاد بريستوا 29. وغالبًا ما يحصل أعضاء النادي أو المشتركون على أولوية الوصول قبل فتح البيع للجمهور العام.

مكتب التذاكر الرسمي لنادي OGC نيس: إذا كنت ترغب في الجلوس في قسم الجماهير الضيفة، فعادةً ما تتوافر التذاكر عبر الموقع الرسمي لنادي OGC نيس أو من خلال مجموعات المشجعين المعتمدة.

2. منصات بيع التذاكر في السوق الثانوية

إذا نفدت التذاكر الأساسية، فإن منصات بيع التذاكر الثانوية مثل StubHub تعرض تذاكر من البائعين في السوق الثانوية. وقد تتقلب الأسعار على منصات إعادة البيع بحسب موقع المقعد ومستوى الطلب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة بريست ضد نيس في الدوري الفرنسي؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة بريست ضد نيس على ملعب فرانسيس-لو بليه بحسب مكان الشراء وفئة المقاعد:

1. التذاكر الرسمية للنادي

السعر الأساسي الرسمي: تبدأ أسعار التذاكر المباشرة عبر مكتب التذاكر الرسمي لستاد بريستوا 29 عادةً بين 15 و25 يورو لمقاعد المدرجات خلف المرمى أو على الجانبين القصيرين للملعب.

المدرج الرئيسي / المقاعد المميزة: تتراوح أسعار تذاكر خط التماس والمدرجات الوسطى عادةً بين 35 و60+ يورو .

2. منصات بيع التذاكر في السوق الثانوية

إذا نفدت التذاكر في البيع الأساسي، فإن منصات بيع التذاكر الثانوية مثل StubHubتوفّر تذاكر بأسعار تحددها مستويات الطلب في إعادة البيع:

الجانبان القصيران / خلف المرمى: تبدأ أسعار المقاعد في الدرجتين السفلية والعلوية على الجانبين القصيرين من نحو 25 إلى 35 يورو .

الجانبان الطويلان / المقاعد الوسطى: تتراوح أسعار المقاعد المطلة على خط التماس عمومًا بين 42 و61 يورو .

الدرجة السفلية المميزة / المقاعد الوسطى: تصل أسعار خيارات الجلوس المركزية المميزة إلى نحو 90 إلى 95+ يورو .

بريست ضد نيس في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة بريست ونيس

أسفرت آخر خمس مباريات لبريست في الدوري الفرنسي عن فوز واحد وتعادلين وهزيمتين. وانتهت مباراته الأخيرة بخسارة على أرضه 2-1 أمام أوكسير، كما خسر أيضًا 1-0 أمام باريس سان جيرمان. وكانت النقطة المضيئة الوحيدة فوزه خارج أرضه 2-1 على لو هافر في أوائل سبتمبر. وخلال المباريات الخمس، سجل الفريق ثمانية أهداف واستقبل سبعة، ما يشير إلى فريق منفتح في أسلوبه لكنه يعاني للحفاظ على الصلابة الدفاعية.

حقق نيس فوزًا واحدًا وتعادلين وهزيمتين في آخر خمس مباريات. وكان فوزه 2-1 على ليل يوم 20 سبتمبر أبرز نتائجه، رغم أنه جاء بعد خسارة مؤثرة 3-0 أمام باريس إف سي. وسجل الفريق خمسة أهداف خلال تلك السلسلة، بينما استقبل خمسة أيضًا، ليصل متعادلًا في هذا المؤشر قبل هذه الرحلة إلى بريتاني.

بريست ضد نيس: سجل المواجهات المباشرة مؤخرًا

انتهى آخر لقاء بين الفريقين بالتعادل 2-2 عندما استضاف نيس فريق بريست في فبراير 2026. وقبل ذلك، حقق بريست فوزًا مقنعًا 4-1 على أرضه في سبتمبر 2025، ما يبرز أن ملعب فرانسيس-لو بليه قد يكون ملعبًا صعبًا على نيس. وعلى مدار آخر خمس مواجهات مباشرة، يبدو السجل متوازنًا إلى حد بعيد، مع فوز لكل فريق في آخر مواجهتين، إضافة إلى تعادلين سابقين أيضًا.