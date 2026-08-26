يواجه بريست فريق باريس سان جيرمان يوم الأحد 13 سبتمبر 2026 على ملعب فرانسيس لو بليه في بريست.

يدخل باريس سان جيرمان هذه المباراة وهو يتطلع إلى البناء على زخمه والحفاظ على هيمنته التاريخية في هذه المواجهة المباشرة. وفي المقابل، سيسعى بريست إلى استغلال أفضلية اللعب على أرضه من أجل تحقيق نتيجة لافتة أمام القوة المهيمنة الحالية.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن تأمين تذاكر مباراة بريست ضد باريس سان جيرمان، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة بريست ضد باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي؟

تقام مباراة بريست ضد باريس سان جيرمان على ملعب فرانسيس لو بليه في بريست، على أن تنطلق في الموعد المؤكد المذكور أعلاه.

الدوري الفرنسي - الجولة 4 13 سبتمبر 2026 - 14:45 Stade Francis le Ble

كيفية شراء تذاكر مباراة بريست ضد باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي

لشراء تذاكر المباراة المقبلة في الدوري الفرنسي بين ستاد بريستوا وباريس سان جيرمان يوم 13 سبتمبر 2026 على ملعب فرانسيس لو بليه، اتبع الخيارات المعتادة التالية:

القنوات الرسمية للنادي: تحقق من الموقع الرسمي لستاد بريستوا لمعرفة مبيعات التذاكر الأساسية، وإمكانية الوصول بالأولوية للأعضاء، ومدى توافر التذاكر في شباك التذاكر. ونظرًا لأن هذه المباراة المنزلية أمام باريس سان جيرمان تحظى باهتمام كبير، فإن التذاكر الرسمية تنفد بسرعة.

أسواق إعادة البيع ومجمّعات التذاكر: إذا نفدت التذاكر الأساسية عبر النادي، فإن المنصات الثانوية الآمنة ومواقع مقارنة التذاكر، مثل StubHub، تجمع العروض المتاحة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة بريست ضد باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة بريست ضد باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي يوم 13 سبتمبر 2026 بشكل عام بحسب المنصة وفئة المقاعد:

شباك التذاكر الرسمي: تبدأ أسعار التذاكر بالقيمة الاسمية مباشرة عبر ستاد بريستوا عادة من نحو 30 إلى 50 يورو للمقاعد المنزلية العادية، رغم أن التوافر في المباريات الكبيرة مثل مواجهة باريس سان جيرمان يكون محدودًا للغاية، وعادة ما يتطلب عضوية في النادي.

الأسواق الثانوية ومنصات إعادة البيع: على مواقع تجميع التذاكر والمنصات الثانوية، مثل StubHub، تبدأ الأسعار لهذه المباراة عادة من نحو 80 إلى 160 يورو للمقاعد في المدرجات العلوية أو الرؤية العامة، ويمكن أن ترتفع إلى ما هو أعلى بكثير بحسب مستوى الطلب والموقع الدقيق للمقعد.

بريست ضد باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة بريست وباريس سان جيرمان

فاز بريست في مباراة واحدة، وتعادل في مباراتين، وخسر مباراتين في آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات. وكانت آخر مبارياته تعادلًا 2-2 مع لو مان في الدوري الفرنسي يوم 22 أغسطس، وهو أول نتيجة تنافسية له في الموسم الجديد. وقبل ذلك، خسر 2-0 أمام نوتنجهام فورست في مباراة ودية، وتعادل 2-2 مع فينيزيا في مباراة تحضيرية أخرى. وسجل بريست عشرة أهداف خلال تلك المباريات الخمس، لكنه استقبل تسعة أهداف، ما يعكس سجلًا دفاعيًا مفتوحًا وأحيانًا هشًا خلال فترة ما قبل الموسم.

تُظهر آخر خمس نتائج لباريس سان جيرمان فوزًا واحدًا وتعادلين وهزيمتين. وانتهت آخر مباراة له بالتعادل 2-2 خارج أرضه أمام رين يوم 23 أغسطس، حيث أنقذت العودة في الشوط الثاني نقطة في افتتاح عطلة نهاية الأسبوع من الدوري الفرنسي. وقبل ذلك، خسر 1-0 أمام لنس في كأس السوبر، وفاز على أستون فيلا 2-1 في كأس السوبر الأوروبي. وسجل باريس سان جيرمان ستة أهداف واستقبل ستة أخرى خلال تلك المباريات الخمس، وهي حصيلة متباينة تعكس بداية غير مستقرة للموسم.

بريست ضد باريس سان جيرمان: سجل المواجهات المباشرة الأخير

أقيمت أحدث مواجهة بين الناديين يوم 10 مايو 2026، عندما فاز باريس سان جيرمان 1-0 على أرضه في الدوري الفرنسي. وخلال آخر خمس مواجهات، يملك باريس سان جيرمان سجلًا قويًا للغاية بتحقيقه أربعة انتصارات مقابل صفر لبريست، مع مباراة واحدة لم تسفر عن فوز لبريست. وكانت النتيجة الأكثر اكتساحًا في تلك السلسلة في دوري أبطال أوروبا يوم 19 فبراير 2025، عندما فاز باريس سان جيرمان 7-0 على ملعب بارك دي برانس. وسجل باريس سان جيرمان 19 هدفًا خلال تلك المواجهات الخمس، واستقبل هدفين فقط.