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الدوري الفرنسي
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Stade Francis le Ble
team-logoأنجييه
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كيفية الحصول على تذاكر بريست ضد أنجيه: أسعار الدوري الفرنسي، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

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التذاكر
بريست
أنجييه
الدوري الفرنسي

يواجه بريست فريق أنجيه في الدوري الفرنسي الدرجة الأولى. إليك كيفية حجز تذاكرك

يواجه بريست فريق أنجيه يوم السبت 10 أكتوبر 2026 على ملعب فرانسيس-لو بليه في بريست.

وفي آخر مواجهة بين الفريقين في الدوري خلال مايو 2026، انتهت المباراة بتعادل تنافسي بنتيجة 1-1. وقبل ذلك التعادل، كان بريست يتمتع بسجل قوي على أرضه أمام أنجيه، بعدما حقق فوزين متتاليين بنتيجة 2-0 على ملعب فرانسيس-لو بليه في يناير 2023 ومارس 2025.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة بريست ضد أنجيه، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة بريست ضد أنجيه في الدوري الفرنسي؟

تنطلق مباراة بريست ضد أنجيه على ملعب فرانسيس-لو بليه في بريست، يوم السبت 10 أكتوبر 2026.

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الدوري الفرنسي - الجولة 6
Stade Francis le Ble

كيفية شراء تذاكر مباراة بريست ضد أنجيه في الدوري الفرنسي؟

لشراء تذاكر مباراة الدوري الفرنسي بين بريست وأنجيه على ملعب فرانسيس-لو بليه، يمكنك اتباع الخيارات التالية:

  • البوابة الرسمية لتذاكر بريست: الطريقة الأساسية والأكثر موثوقية لشراء التذاكر هي مباشرة عبر الموقع الرسمي لتذاكر ستاد بريستوا 29. وتُطرح التذاكر للجمهور العام قبل المباراة بعدة أسابيع.
  • أولوية أعضاء النادي أو حاملي التذاكر الموسمية: غالبًا ما يحصل أعضاء النادي الرسميون أو حاملو التذاكر الموسمية على أولوية شراء تذاكر إضافية قبل بدء البيع للجمهور العام.
  • شباك تذاكر ملعب فرانسيس-لو بليه: بحسب التوافر، يمكن أيضًا شراء التذاكر مباشرة من شباك التذاكر في الملعب بمدينة بريست قبل يوم المباراة.
  • منصات التذاكر الثانوية: إذا نفدت الحصة الرسمية، فإن منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub تعرض غالبًا تذاكر في اللحظات الأخيرة، رغم أن الأسعار قد تختلف بحسب حجم الطلب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة بريست ضد أنجيه في الدوري الفرنسي؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة بريست ضد أنجيه على ملعب فرانسيس-لو بليه بحسب مكان الشراء وفئة المقعد:

  • التذاكر الرسمية بالسعر الأصلي (بوابة النادي): تبدأ أسعار تذاكر الدخول العادية المباعة مباشرة عبر شباك تذاكر ستاد بريستوا عادة بين 15 € و25 € للمقاعد العامة خلف المرميين، وتصل إلى 35 € إلى 50 € لفئات المقاعد الوسطى في المدرجات الجانبية.
  • منصات التذاكر الثانوية: على منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub، تبدأ الأسعار عادة من نحو 19 € إلى 65 € للدخول الأساسي، بينما تتراوح أسعار المقاعد المتوسطة أو الأعلى طلبًا غالبًا بين 60 € إلى 85 €+ بحسب التوافر وموقع المقعد.

بريست ضد أنجيه في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

نتائج بريست ضد أنجيه

أسفرت آخر خمس مباريات لبريست عن فوز واحد وثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة في مختلف المباريات الرسمية والودية. وكانت آخر مبارياته فوزًا بنتيجة 1-2 على لو هافر في الدوري الفرنسي، كما تعادل 2-2 مع كل من تولوز ولو مان في الدوري. وجاءت هزيمته الوحيدة في مباراة ودية قبل انطلاق الموسم أمام نوتنجهام فورست، حيث خسر بنتيجة 2-0. وعلى مدار تلك المباريات الخمس، سجل بريست تسعة أهداف واستقبلت شباكه ثمانية، ما يعكس أسلوبًا مفتوحًا في اللعب على المستويين الهجومي والدفاعي.

حقق أنجيه فوزين وهزيمتين ومن دون أي تعادل خلال آخر خمس مباريات. وكانت آخر نتائجه خسارة بنتيجة 1-2 أمام رين في الدوري الفرنسي، لكنه رد بعد هزيمة سابقة 0-2 أمام ليل بفوز خارج أرضه 1-3 على أوكسير. كما أظهرت الانتصارات الودية على باريس إف سي (3-2) ولوريان (2-1) أن أنجيه قادر على تسجيل الأهداف، وقد هز الشباك سبع مرات خلال مبارياته الخمس بينما استقبلت شباكه ثمانية أهداف.

بريست

بريست - المستوى

لومان
ت2-2
تولوز
ت2-2
لوهافر
ف1-2
سان جيرمان
خ0-1
أوكسييه
خ2-1
الهدف المسجل (المستقبل)
7/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
أنجييه

أنجييه - المستوى

ليل
خ0-2
أوكسييه
ف1-3
رين
خ1-2
لوهافر
ت0-0
تروا
ف2-0
الهدف المسجل (المستقبل)
6/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

بريست ضد أنجيه: سجل المواجهات المباشرة الأخير

انتهى أحدث لقاء بين هذين الفريقين بالتعادل 1-1، وأُقيم على ملعب فرانسيس-لو بليه في الدوري الفرنسي خلال مايو 2026. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة، يمتلك بريست السجل الأفضل، بعدما فاز في ثلاث من تلك المباريات، مقابل فوز واحد لأنجيه وتعادل واحد. كما فرض بريست تفوقه على أرضه في هذه المواجهة، بفوزه في آخر مباراتين بيتهما في الدوري أمام أنجيه بنتيجة 2-0.

وجهاً لوجه

بريستتعادلأنجييه
3
1
1
الدوري الفرنسي
بريست badge
بريست
بريست
1
أنجييه badge
أنجييه
أنجييه
1
انتهت
الدوري الفرنسي
أنجييه badge
أنجييه
أنجييه
0
بريست badge
بريست
بريست
2
انتهت
الدوري الفرنسي
بريست badge
بريست
بريست
2
أنجييه badge
أنجييه
أنجييه
0
انتهت
الدوري الفرنسي
أنجييه badge
أنجييه
أنجييه
2
بريست badge
بريست
بريست
0
انتهت
كأس فرنسا
بريست badge
بريست
بريست
1
أنجييه badge
أنجييه
أنجييه
0
انتهت
6الأهداف المسجلة3
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا0/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا1/5
#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
موناكوموناكوموناكو
541083+513
ف
ت
ف
ف
ف
2
ليونليونليون
5320102+811
ف
ت
ف
ت
ف
3
باريسباريسباريس
532083+511
ف
ت
ف
ف
ت
4
ليلليلليل
531184+410
خ
ف
ف
ت
ف
5
رينرينرين
531189-110
خ
ف
ف
ف
ت
6
باريس سان جيرمانباريس سان جيرمانسان جيرمان
522187+18
ف
ف
خ
ت
ت
7
أنجييهأنجييهأنجييه
521265+17
ف
ت
خ
ف
خ
8
ستراسبورجستراسبورجستراسبورج
5212101007
خ
ت
ف
ف
خ
9
لو مانلو مانلومان
51319906
ف
ت
ت
خ
ت
10
أوكسيرأوكسيرأوكسييه
5203712-56
ف
ف
خ
خ
خ
11
بريستبريستبريست
512278-15
خ
خ
ف
ت
ت
12
لوريانلوريانلوريان
512256-15
خ
ت
ف
خ
ت
13
تولوزتولوزتولوز
512279-25
ف
ت
خ
ت
خ
14
نيسنيسنيس
512236-35
ف
خ
ت
خ
ت
15
لانسلانسلانس
51139904
خ
ت
خ
خ
ف
16
ترواترواتروا
5113411-74
خ
خ
خ
ف
ت
17
مارسيليامارسيليامارسيليا
510478-13
خ
خ
خ
خ
ف
18
لو هافرلو هافرلوهافر
502347-32
خ
ت
خ
ت
خ
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هبوط

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