كيفية الحصول على تذاكر برمنجهام سيتي ضد واتفورد: الأسعار ومعلومات المباراة وخيارات الشراء في اللحظات الأخيرة والمزيد

يستضيف برمنجهام سيتي فريق واتفورد يوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2026 على ملعب سانت أندروز نايت هيد بارك.

يتفوق واتفورد في المواجهات الأخيرة، إذ فاز بثلاث من آخر خمس مباريات جمعته ببرمنجهام سيتي في التشامبيونشيب، بينها انتصار 3-0 على ملعب فيكارج رود في يناير 2026. أما أبرز انتصارات برمنجهام الأخيرة في هذه المواجهة، فجاء في ديسمبر 2025 حين فاز 2-1 على أرضه في سانت أندروز.

دع جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة برمنجهام سيتي ضد واتفورد، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة برمنجهام سيتي ضد واتفورد في التشامبيونشيب؟

تقام مباراة برمنجهام سيتي ضد واتفورد على ملعب سانت أندروز نايت هيد بارك يوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2026.

الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى - الجولة 20 8 ديسمبر 2026 - 15:00 سانت أندروز نايت هيد بارك

كيفية شراء تذاكر برمنجهام سيتي ضد واتفورد في التشامبيونشيب؟

لشراء تذاكر مباراة برمنجهام سيتي ضد واتفورد في التشامبيونشيب، يمكنك الاطلاع على الخيارات التالية:

1. القنوات الرسمية للناديين

مواقع بيع التذاكر الرسمية للناديين: الشراء مباشرة عبر بوابتي التذاكر الرسميتين لبرمنجهام سيتي أو واتفورد هو الطريقة الأساسية والأكثر موثوقية للحصول على مقاعد معتمدة في ملعب سانت أندروز نايت هيد بارك.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العامة عبر منصات إعادة البيع مثل ستب هب. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات التشامبيونشيب المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص الأولية.

كم تبلغ أسعار تذاكر برمنجهام سيتي ضد واتفورد في التشامبيونشيب؟

إليك تفصيلًا للأسعار التقديرية لتذاكر مباراة برمنجهام سيتي ضد واتفورد في التشامبيونشيب:

1. القنوات الرسمية للناديين

تذاكر البالغين: تتراوح عادةً بين نحو 25 و35 جنيهًا إسترلينيًا .

تتراوح عادةً بين نحو . الفئات المخفضة (كبار السن والشباب): تتراوح عمومًا بين 20 و25 جنيهًا إسترلينيًا .

تتراوح عمومًا بين . تذاكر الصغار: تتراوح غالبًا بين 5 و15 جنيهًا إسترلينيًا.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من منافذ البيع الأولية للناديين، فإن منصات إعادة البيع مثل ستب هب تعرض التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

المقاعد العادية أو خلف المرميين: تبدأ أسعارها من نحو 50 إلى 65 جنيهًا إسترلينيًا.

تبدأ أسعارها من نحو المقاعد على جانبي الملعب أو ذات الإطلالة المميزة: تتراوح أسعارها عمومًا بين 75 و110 جنيهات إسترلينية أو أكثر.

برمنجهام سيتي ضد واتفورد في التشامبيونشيب: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى برمنجهام سيتي وواتفورد

يخوض برمنجهام سيتي المباراة في حالة ممتازة، بعدما فاز بأربع من آخر خمس مباريات له في التشامبيونشيب. وكانت آخر مبارياته فوزًا 2-1 على أرضه أمام سوانزي سيتي في 7 نوفمبر، كما حقق خلال تلك الفترة فوزًا 3-0 على ميلوول وانتصارًا 1-3 خارج أرضه على لينكولن سيتي. وكانت عثرته الوحيدة الخسارة 1-0 أمام كارديف سيتي في 24 أكتوبر. وسجل برمنجهام تسعة أهداف واستقبل ثلاثة خلال تلك المباريات الخمس.

تروي نتائج واتفورد في مبارياته الخمس الأخيرة قصة أكثر تعقيدًا، إذ حقق فوزين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين. وتعادل 0-0 خارج أرضه مع ميدلسبره في 7 نوفمبر، وفاز على لينكولن سيتي 1-0 قبل ذلك بثلاثة أيام، لكن خسارتيه أمام نورويتش سيتي ووولفرهامبتون واندررز في وقت سابق من تلك الفترة تعكسان تذبذب مستواه الذي أبقاه بين الفرق الثلاثة الأخيرة. وسجل واتفورد خمسة أهداف واستقبل خمسة في تلك المباريات الخمس.

برمنجهام سيتي ضد واتفورد: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

شهدت أحدث مواجهة بين الناديين فوز واتفورد 3-0 على ملعب فيكارج رود في يناير 2026. وقبلها، فاز برمنجهام 2-1 على أرضه في ديسمبر 2025. وفي آخر خمس مواجهات بين الفريقين في التشامبيونشيب، فاز واتفورد بثلاث وبرمنجهام بواحدة، كما انتهت مباراة واحدة لصالح برمنجهام على أرضه خلال تلك الفترة، وتشير السجلات إلى تفوق واتفورد في المواجهات الأخيرة بينهما.