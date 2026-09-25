يواجه برشلونة فريق خيتافي يوم الأحد 11 أكتوبر 2026 على ملعب سبوتيفاي كامب نو في برشلونة.

وعلى أرضه، تبدو أفضلية برشلونة واضحة للغاية، إذ لم يتعرض لأي خسارة في الدوري أمام خيتافي على ملعب كامب نو. وفي الآونة الأخيرة، حاول خيتافي كثيرًا إحباط العملاق الكتالوني من خلال التكتلات الدفاعية العميقة، ما أدى إلى عدة تعادلات منخفضة الأهداف في المواسم الأخيرة.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته حول كيفية تأمين تذاكر مباراة برشلونة ضد خيتافي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة برشلونة ضد خيتافي في الدوري الإسباني؟

تقام مباراة برشلونة ضد خيتافي على ملعب سبوتيفاي كامب نو في برشلونة، يوم الأحد 11 أكتوبر 2026.

الدوري الإسباني - الجولة 8 10 أكتوبر 2026 - 12:30 كامب نو

كيف تشتري تذاكر مباراة برشلونة ضد خيتافي في الدوري الإسباني؟

إليك كيفية شراء تذاكر مباراة برشلونة ضد خيتافي عبر المبيعات الأساسية لجماهير أصحاب الأرض، ومخصصات قسم الجماهير الضيفة، ومنصات السوق الثانوية:

1. السوق الأساسية (جماهير أصحاب الأرض)

الموقع الرسمي لنادي برشلونة : تُباع تذاكر المدرجات المخصصة لأصحاب الأرض مباشرة عبر المتجر الإلكتروني الرسمي للنادي. ويحصل أعضاء النادي ( socios ) على أولوية الوصول قبل طرح المقاعد المتبقية للجمهور العام.

الضيافة الرسمية والوكالات المعتمدة : توفر الوكالات باقات ضيافة رسمية ليوم المباراة، تشمل مقاعد الصناديق VIP، والدخول إلى الصالات، ومقاعد مزدوجة مضمونة.

2. قسم الجماهير الضيفة

المخصصات الرسمية لنادي خيتافي : إذا كنت ترغب في الجلوس في قسم جماهير الفريق الضيف ( Zona Visitante )، فإن التذاكر تُدار مباشرة من جانب خيتافي وليس برشلونة.

أعضاء نادي خيتافي وروابط المشجعين : عادة ما تُخصص تذاكر الجماهير الضيفة لحاملي التذاكر الموسمية الرسميين في خيتافي ( abonados ) أو مجموعات المشجعين المسجلة ( peñas ). تابع الموقع الرسمي لنادي خيتافي أو قنواته على وسائل التواصل الاجتماعي قبل موعد المباراة للحصول على الإعلانات الرسمية الخاصة بمخصصات الجماهير الضيفة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة برشلونة ضد خيتافي في الدوري الإسباني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة برشلونة ضد خيتافي في الدوري الإسباني بحسب ما إذا كنت ستشتريها مباشرة بالسعر الرسمي أو عبر بائعي السوق الثانوية، وكذلك بحسب منطقة الجلوس في الملعب:

التذاكر الرسمية بالسعر الأساسي (السوق الأساسية) : تبدأ أسعار تذاكر يوم المباراة القياسية للبالغين، التي تُشترى مباشرة عبر برشلونة، عادة من حوالي 40 € إلى 70 € لمقاعد الطبقة العليا خلف المرمى ( Gol )، ومن حوالي 70 € إلى 110 € لمقاعد الرؤية الجانبية ( Lateral )، وتصل إلى 120 € إلى 180 €+ لمقاعد المدرج الرئيسي ( Tribuna ). ويحصل أعضاء النادي الرسميون ( socios ) على خصم على هذه الأسعار الأساسية.

باقات الضيافة وVIP : تتراوح تجارب يوم المباراة المميزة، التي تشمل مقاعد الصناديق VIP، والضيافة، والدخول إلى الصالات، عادة بين 350 € و850 €+ للفرد الواحد.

برشلونة ضد خيتافي في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة برشلونة وخيتافي

فاز برشلونة في مبارياته الخمس الأخيرة جميعها في مختلف المسابقات، ما يجعله أحد أكثر الفرق تألقًا في أوروبا في هذه المرحلة من الموسم. وكانت آخر نتائجه الفوز 5-0 على فالنسيا في الدوري الإسباني، كما تغلب أيضًا على رايو فايكانو 5-2 وإلتشي 5-0 خلال تلك السلسلة. وسجل برشلونة 19 هدفًا واستقبل أربعة أهداف في تلك المباريات الخمس. وكان المردود الهجومي استثنائيًا، إذ لم يخسر فريق فليك أي مباراة في أي مسابقة هذا الموسم.

تكشف المباريات الخمس الأخيرة لخيتافي عن فوز واحد وتعادل واحد وثلاث هزائم في مختلف المسابقات. وكانت آخر مبارياته تعادلًا 1-1 مع سيلتا فيجو في الدوري الإسباني، فيما خسر أيضًا 1-0 أمام أوساسونا في مباراته السابقة بالدوري. وحقق خيتافي الفوز على راسينج سانتاندير 1-0 وبارتيزان بيوجراد 3-1 خلال تلك الفترة، لكن الخسارتين المتتاليتين أمام أوساسونا وبارتيزان في الدور التأهيلي لدوري المؤتمر تُظهران فريقًا عانى من غياب الثبات.

السجل الأخير للمواجهات المباشرة بين برشلونة وخيتافي

أحدث مواجهة بين الفريقين جاءت في أبريل 2026، عندما فاز برشلونة 2-0 على ملعب خيتافي في الدوري الإسباني. وقبل ذلك، تغلب برشلونة على خيتافي 3-0 على ملعب سبوتيفاي كامب نو في سبتمبر 2025. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز برشلونة في ثلاث مباريات وتعادل في واحدة ولم يخسر أي مباراة، بينما جاءت نقطة خيتافي الوحيدة من تعادل 1-1 على أرضه في يناير 2025.