يستضيف برايتون آند هوف ألبيون فريق موناكو يوم الخميس 10 ديسمبر 2026، على ملعب أمريكان إكسبريس كوميونيتي في برايتون.

تمثل هذه المباراة المرتقبة في دوري المؤتمر الأوروبي أول مواجهة رسمية بين برايتون آند هوف ألبيون وإيه إس موناكو في المسابقات الأوروبية. ويتطلع برايتون إلى إثبات جدارته على الساحة القارية أمام منافس فرنسي يتمتع بالخبرة.

دع جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة برايتون آند هوف ألبيون ضد موناكو، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة برايتون آند هوف ألبيون ضد موناكو في دوري المؤتمر؟

تُقام مباراة برايتون آند هوف ألبيون ضد موناكو على ملعب أمريكان إكسبريس كوميونيتي في برايتون، يوم الخميس 10 ديسمبر 2026.

دوري المؤتمر الأوروبي - الجولة 5 10 ديسمبر 2026 - 15:00 فالمر

كيف تشتري تذاكر مباراة برايتون آند هوف ألبيون ضد موناكو في دوري المؤتمر؟

إليك خيارات الحصول على التذاكر وشرائها لمباراة برايتون آند هوف ألبيون ضد موناكو المرتقبة في دوري المؤتمر:

1. القنوات الرسمية للنادي

بيع التذاكر الرسمي للنادي: يمكن للمشجعين شراء التذاكر مباشرةً عبر بوابة التذاكر الرسمية لنادي برايتون آند هوف ألبيون، وفقًا لتوافرها وحالة العضوية وقواعد التخصيص الأولي.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر بالكامل من القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستب هاب. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات دوري المؤتمر المرتقبة وبيعها بعد نفاد الحصص الأولية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة برايتون آند هوف ألبيون ضد موناكو في دوري المؤتمر؟

إليك الأسعار التقديرية لتذاكر مباراة برايتون آند هوف ألبيون ضد موناكو في دوري المؤتمر:

1. القنوات الرسمية للنادي

تذاكر البالغين العادية: تتراوح أسعارها تقريبًا بين 35 و75 يورو .

تتراوح أسعارها تقريبًا بين . التذاكر المخفضة للناشئين وكبار السن: تتراوح أسعارها المخفضة عادةً بين 20 و45 يورو.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من مبيعات النادي الأولية، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستب هاب التذاكر بأسعار تعتمد على الطلب في السوق:

الدخول العام والمقاعد العادية: تبدأ الأسعار من نحو 90 إلى 150 يورو .

تبدأ الأسعار من نحو . المقاعد المميزة والمقاعد على جانبي الملعب: غالبًا ما تتراوح أسعارها من 200 إلى أكثر من 350 يورو.

برايتون آند هوف ألبيون ضد موناكو في دوري المؤتمر: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى برايتون آند هوف ألبيون وموناكو

حقق برايتون ثلاثة انتصارات دون تعادلات، مقابل خسارتين، في آخر خمس مباريات خاضها بجميع المسابقات. وكانت أحدث مبارياته فوزًا بنتيجة 2-0 على برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما حقق فوزًا بنتيجة 1-0 خارج أرضه على مانشستر سيتي. وجاءت خسارتا برايتون أمام ليفربول بنتيجة 2-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأمام مانشستر سيتي بنتيجة 2-2 في كأس كاراباو. وسجل برايتون خمسة أهداف واستقبل أربعة خلال تلك المباريات الخمس.

حقق موناكو انتصارين وتعادلين وتلقى خسارة واحدة في آخر خمس مباريات. وكانت أحدث نتائجه التعادل 1-1 مع لو مان في الدوري الفرنسي، بينما جاء أحدث انتصاراته بنتيجة 2-0 على إف سي نوردشيلاند في دوري المؤتمر. وفاز موناكو أيضًا على فرايبورج بنتيجة 3-0 في دوري المؤتمر خلال هذه الفترة، لكنه خسر أمام باريس إف سي بنتيجة 3-1 في الدوري الفرنسي. وسجل موناكو ثمانية أهداف واستقبل خمسة خلال المباريات الخمس.

برايتون آند هوف ألبيون ضد موناكو: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

لا تتوفر بيانات عن المواجهات المباشرة بين برايتون آند هوف ألبيون وموناكو في آخر خمس مواجهات بينهما. وستُحدَّث معلومات هذه المباراة عندما تصبح السجلات متاحة.