كيفية الحصول على تذاكر برايتون آند هوف ألبيون ضد كريستال بالاس: أسعار الدوري الإنجليزي الممتاز، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه برايتون آند هوف ألبيون فريق كريستال بالاس يوم الأحد 18 أكتوبر 2026 على ملعب أمريكان إكسبريس كوميونيتي في برايتون.

تُعرف المواجهة بين برايتون آند هوف ألبيون وكريستال بالاس باسم ديربي M23، وهي منافسة شرسة تعود جذورها إلى معارك قوية في الدوري والكؤوس خلال أواخر سبعينيات القرن الماضي. وشهد آخر لقاء تنافسي بينهما، في 8 فبراير 2026، فوز كريستال بالاس خارج أرضه بنتيجة 1-0 على ملعب أمريكان إكسبريس.

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متى تنطلق مباراة برايتون آند هوف ألبيون ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تنطلق مباراة برايتون آند هوف ألبيون ضد كريستال بالاس على ملعب أمريكان إكسبريس كوميونيتي في برايتون، يوم الأحد 18 أكتوبر 2026.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 7 18 أكتوبر 2026 - 09:00 فالمر

كيفية شراء تذاكر مباراة برايتون آند هوف ألبيون ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز

لشراء تذاكر مباراة برايتون آند هوف ألبيون ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز، اتبع هذه الخطوات العامة عبر القنوات الرسمية للناديين:

بوابات التذاكر الرسمية للأندية: الطريقة الأكثر أمانًا وموثوقية لشراء التذاكر هي مباشرة عبر المواقع الرسمية لبيع التذاكر الخاصة ببرايتون آند هوف ألبيون أو كريستال بالاس. يجب على مشجعي الفريق المضيف الشراء عبر بوابة برايتون، بينما يتعين على جماهير الفريق الضيف الشراء من الحصة الرسمية المخصصة لكريستال بالاس. الحصول على عضوية في النادي: المباريات ذات الطلب المرتفع مثل ديربي M23 نادرًا ما تُطرح للبيع العام. يمنحك الانضمام كعضو رسمي في النادي، مثل MyAlbion+ بالنسبة لبرايتون، أولوية الوصول إلى نوافذ بيع التذاكر قبل طرح أي تذاكر متبقية للجمهور. تحقق من نقاط الولاء / الطرح على مراحل: في مباريات المنافسات الكبيرة، غالبًا ما تُطرح التذاكر على مراحل بناءً على نقاط الولاء المتراكمة من حضور المباريات السابقة. راقب مواعيد الطرح التي تعلنها الأندية لمعرفة موعد فتح المرحلة الخاصة بك. باقات الضيافة: إذا نفدت تذاكر الدخول العام، فإن شراء باقات الضيافة الرسمية ليوم المباراة عبر النادي المضيف يعد وسيلة أخرى مضمونة لحجز مقعد، ولكن بسعر أعلى. منصات التذاكر الثانوية: غالبًا ما تتوفر مقاعد على منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub من خلال إعادة البيع إذا نفدت التذاكر الرسمية، رغم أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة برايتون آند هوف ألبيون ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة برايتون آند هوف ألبيون ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز بحسب ما إذا كنت ستشتريها عبر القنوات الرسمية للنادي أو عبر منصات إعادة البيع الثانوية:

القيمة الاسمية والمبيعات الرسمية للنادي

التذاكر القياسية للبالغين: تتراوح أسعار تذاكر يوم المباراة الرسمية مباشرة من برايتون آند هوف ألبيون عمومًا بين 33 £ و78 £ للبالغين، وذلك بحسب فئة المقاعد وتصنيف المباراة.

الفئات المخفضة والشباب: تتوفر أسعار مخفضة، عادة بين 18 £ و40 £ ، لكبار السن (65+)، والشباب (أقل من 21 عامًا)، والناشئين (أقل من 18 عامًا).

جماهير الفريق الضيف: تخضع الحصة القياسية المخصصة لجماهير كريستال بالاس في المدرج المخصص للفريق الضيف لسقف أسعار تذاكر الفريق الضيف في الدوري الإنجليزي الممتاز، وبحد أقصى يبلغ 30 £ للتذكرة الواحدة للبالغين.

ضيافة يوم المباراة

باقات الضيافة: تبدأ الخيارات المميزة ليوم المباراة، مثل دخول الصالات وتجارب تناول الطعام في ملعب أميكس، من نحو 222 £ للشخص الواحد، بحسب الصالة ومستوى الباقة.

إعادة البيع الثانوية والمنصات الثانوية

إعادة البيع العامة: نظرًا للطلب المرتفع على ديربي M23، غالبًا ما تظهر تذاكر الدخول العام التي تنفد عبر القنوات الرسمية على منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub بأسعار تبدأ بين 108 £ و112 £+ .

برايتون آند هوف ألبيون ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة برايتون آند هوف ألبيون وكريستال بالاس

يدخل برايتون هذه المباراة بسجل W2-D2-L1 في آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات. وانتهت آخر مبارياته بالتعادل 1-1 مع ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد خسارته 4-3 أمام تشيلسي. كما حقق برايتون انتصارين متتاليين بنتيجة 4-0 على ترومسو في تصفيات دوري المؤتمر، وعلى أستون فيلا في الدوري. وخلال المباريات الخمس، سجل برايتون 13 هدفًا واستقبلت شباكه ستة أهداف.

أسفرت آخر خمس مباريات لكريستال بالاس عن سجل W1-D0-L3، رغم أن نتيجته الأخيرة كانت الأقوى. وفاز فريق ساج على ميدلسبره 3-0 في كأس كاراباو، وسبق ذلك تغلبه على فولهام 3-2 في الدوري الإنجليزي الممتاز. وخسر بالاس أمام مانشستر سيتي 4-1، وإيفرتون 2-0، وفرايبورغ 3-0 في مباراة ودية قبل الموسم. وسجل الفريق تسعة أهداف واستقبل 12 هدفًا خلال المباريات الخمس.

برايتون آند هوف ألبيون ضد كريستال بالاس: سجل المواجهات المباشرة الأخير

انتهت أحدث مواجهة بين الفريقين بفوز كريستال بالاس 1-0 على ملعب أميكس في 8 فبراير 2026. وقبل ذلك، تعادل الناديان سلبيًا على ملعب سيلهرست بارك في نوفمبر 2025. وعبر آخر خمس مواجهات في الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن مجموعة البيانات، فاز كريستال بالاس ثلاث مرات مقابل فوز واحد لبرايتون، مع تعادل واحد. وسجل بالاس خمسة أهداف في تلك المباريات مقابل سبعة أهداف لبرايتون.