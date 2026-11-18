يستضيف بران فريق براجا يوم الخميس 10 ديسمبر 2026 على ملعب بران في بيرجن.

لم يسبق لبران وبراجا أن التقيا في مباراة رسمية، لذا ستكون مواجهتهما المقبلة في دوري المؤتمر الأوروبي أول لقاء بينهما. ويتواجه الناديان ضمن مرحلة الدوري من نسخة 2026/27، سعيًا إلى حصد نقاط حاسمة للتأهل إلى الأدوار الإقصائية.

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متى تبدأ مباراة بران ضد براجا في دوري المؤتمر الأوروبي؟

تبدأ مباراة بران ضد براجا على ملعب بران في بيرجن يوم الخميس 10 ديسمبر 2026.

دوري المؤتمر الأوروبي - الجولة 5 10 ديسمبر 2026 - 12:45 Brann Stadion

كيف تشتري تذاكر مباراة بران ضد براجا في دوري المؤتمر الأوروبي؟

إليك خيارات الحصول على التذاكر وشرائها للمباراة المقبلة بين بران وبراجا في دوري المؤتمر الأوروبي:

1. القنوات الرسمية للنادي

بيع التذاكر الرسمي للنادي: الطريقة الأساسية والأكثر موثوقية هي الشراء عبر الموقع الرسمي لنادي بران المضيف وبوابات بيع تذاكره، حيث تُطرح أولًا تذاكر الجمهور العام والتذاكر المخصصة للأعضاء.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت جميع التذاكر عبر القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الجمهور العام عبر منصات إعادة البيع، مثل ستوب هاب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات دوري المؤتمر الأوروبي المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة بران ضد براجا في دوري المؤتمر الأوروبي؟

إليك تفاصيل أسعار تذاكر مباراة بران ضد براجا في دوري المؤتمر الأوروبي:

1. القنوات الرسمية للنادي

تذاكر الجمهور العام للبالغين بالسعر المعتاد: من 30 إلى 60 يورو.

من 30 إلى 60 يورو. التذاكر المخفضة للأطفال والطلاب وكبار السن: من 15 إلى 25 يورو.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من قنوات البيع الأساسية للنادي، تعرض منصات إعادة البيع، مثل ستوب هاب التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

المقاعد العادية أو المدرج العلوي: من 50 إلى 80 يورو.

من 50 إلى 80 يورو. المقاعد المميزة أو المختارة: من 100 إلى أكثر من 250 يورو.

بران ضد براجا في دوري المؤتمر الأوروبي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى بران وبراجا

حقق بران فوزًا واحدًا وتعادلين وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات رسمية خاضها، وشهدت تلك الفترة أيضًا فوزه على غرورود في الكأس. وسجل تسعة أهداف واستقبل سبعة في تلك المباريات الخمس. وكانت آخر نتائجه التعادل 2-2 مع فريدريكستاد في الدوري النرويجي الممتاز، بعد تعادله 1-1 مع سانت ترودين في دوري المؤتمر الأوروبي. ويُظهر فوزه 3-2 على مولده في وقت سابق من نوفمبر قدرته على الانتصار، لكن ثبات أدائه الدفاعي ظل مصدر قلق.

حقق براجا فوزين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات. وتغلب على ريو آفي 1-0 في الدوري البرتغالي يوم 8 نوفمبر، وفاز قبلها 3-0 على فاماليكاو. وتشمل نتائجه في دوري المؤتمر الأوروبي التعادل 0-0 مع آرهوس جي إف. وجاءت إحدى هزيمتيه بركلات الترجيح أمام فاماليكاو في كأس الرابطة، فسُجلت خسارة رغم انتهاء المباراة بنتيجة 2-2.

بران ضد براجا: سجل المواجهات المباشرة الأخير

لا تتوفر بيانات عن مواجهات سابقة بين بران وبراجا. وقد تكون هذه المباراة أول لقاء رسمي بين الناديين.