يواجه باير ليفركوزن فريق فرايبورج يوم الأحد 18 أكتوبر 2026 على ملعب باي أرينا في ليفركوزن.

كان ليفركوزن مهيمنًا بشكل خاص على أرضه في السنوات الأخيرة، بما في ذلك فوز كبير بنتيجة 5-1 على فرايبورج في الدوري الألماني على ملعب باي أرينا في ديسمبر 2024. ومع ذلك، أثبت فرايبورج قدرته على إزعاج ليفركوزن، كما يتضح من التعادل الصعب 2-2 على أرضه في مايو 2025.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة باير ليفركوزن ضد فرايبورج، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة باير ليفركوزن ضد فرايبورج في الدوري الألماني؟

تُقام مباراة باير ليفركوزن ضد فرايبورج على ملعب باي أرينا في ليفركوزن يوم الأحد 18 أكتوبر 2026.

الدوري الألماني - الجولة 6 18 أكتوبر 2026 - 09:30 باي أرينا

كيف تشتري تذاكر مباراة باير ليفركوزن ضد فرايبورج في الدوري الألماني؟

لشراء تذاكر مباراة باير ليفركوزن ضد فرايبورج في الدوري الألماني على ملعب باي أرينا، يمكنك اتباع هذه الخيارات الرئيسية:

1. متجر تذاكر باير 04 الرسمي (الطريقة الأساسية)

تُطرح التذاكر أولًا للبيع خلال نافذة وصول مبكر حصرية لأعضاء نادي باير 04 وحاملي التذاكر الموسمية. وأي تذاكر متبقية تُطرح للجمهور العام بعد إغلاق نافذة أولوية الأعضاء.

2. منصة التبادل الرسمية للتذاكر (Ticketbörse)

إذا نفدت تذاكر المباراة من المتجر الأساسي، فتحقق من منصة باير 04 الرسمية لتبادل التذاكر. يقوم حاملو التذاكر الموسمية الذين لا يمكنهم الحضور بإعادة إدراج مقاعدهم الفردية هنا بالسعر الاسمي العادل.

3. باقات الضيافة وVIP الرسمية

للحصول على مقاعد مضمونة مع الطعام والمشروبات وإمكانية الدخول إلى صالات مميزة، تتوفر باقات الضيافة الرسمية عبر شركاء معتمدين مثل P1 Travel أو مباشرة على متجر باير 04 الإلكتروني.

4. الأسواق الثانوية للتذاكر

إذا نفدت التذاكر بالكامل عبر القنوات الرسمية، فإن منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub تعرض تذاكر معاد بيعها من جماهير أخرى، رغم أن الأسعار غالبًا ما تكون أعلى من السعر الاسمي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة باير ليفركوزن ضد فرايبورج في الدوري الألماني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة باير ليفركوزن ضد فرايبورج على ملعب باي أرينا بحسب مكان الشراء وفئة المقاعد:

الأسعار الرسمية بالقيمة الاسمية (السوق الأولية): تتراوح أسعار تذاكر البالغين القياسية مباشرة من باير ليفركوزن عادة بين 15 € و55 € ، بحسب الفئة.

منطقة الوقوف (Stehplatz): نحو 15 € إلى 20 € منطقة الجلوس (Sitzplatz): تقريبًا 30 € إلى 55 €

الأسواق الثانوية / إعادة البيع: إذا نفدت التذاكر عبر القنوات الرسمية للنادي، فإن أسعار هذا اللقاء على منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub تبدأ حاليًا من نحو 55 € إلى 79 € ، مع خيارات جلوس متوسطة تتراوح بين 80 € و150 €+ .

باير ليفركوزن ضد فرايبورج في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة باير ليفركوزن وفرايبورج

حقق باير ليفركوزن ثلاثة انتصارات وتعرض لخسارتين في آخر خمس مباريات له بمختلف المسابقات. وكانت أحدث نتائجه فوزًا 4-0 على يونيون برلين في الدوري الألماني يوم 5 سبتمبر، وذلك بعد خسارة على أرضه 2-3 أمام إلفرسبرج في افتتاح عطلة نهاية الأسبوع من الدوري الألماني. وشملت النتائج الأسبق فوزًا 4-0 على فيهين فيسبادن في كأس ألمانيا، وانتصارًا وديًا 2-1 على نيوكاسل يونايتد. وسجل ليفركوزن تسعة أهداف واستقبلت شباكه سبعة أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

فاز فرايبورج في مبارياته الخمس الأخيرة كلها بمختلف المسابقات. وكانت آخر مبارياته فوزًا 1-0 خارج أرضه على بادربورن في الدوري الألماني يوم 5 سبتمبر، كما تغلب على فيردر بريمن 4-1 في الدوري الألماني يوم 30 أغسطس. كما تضمنت السلسلة انتصارين في التصفيات المؤهلة إلى دوري المؤتمر على مذرويل، وفوزًا 5-1 على فورتونا دوسلدورف في كأس ألمانيا. وسجل فرايبورج 13 هدفًا واستقبل هدفين فقط في تلك المباريات الخمس، مع حفاظه على نظافة شباكه في مباراة بادربورن.

باير ليفركوزن ضد فرايبورج: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

أُقيمت أحدث مواجهة بين الفريقين يوم 7 مارس 2026، عندما تعادل فرايبورج وليفركوزن 3-3 في الدوري الألماني على ملعب فرايبورج. وقبل ذلك، فاز ليفركوزن 2-0 على أرضه في أكتوبر 2025. وخلال آخر خمس مواجهات بينهما في الدوري الألماني، فاز ليفركوزن ثلاث مرات مقابل انتصار واحد لفرايبورج، مع تعادل واحد، وهو سجل يتضمن فوز ليفركوزن على أرضه 5-1 في ديسمبر 2024، وانتصاره 3-2 في فرايبورج في مارس 2024.